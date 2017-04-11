فيدرالية (إجبارية)- خالد محسن الروضان

من خلال قراءة بعض مواد وفقرات دستور العراق لعام 2005 وتطبيقها، يتبين لنا ان هذا الدستور لم يستند الى فلسفة او نظرية قانونية وان بعض نصوصه جاءت تطبيقاً للستراتيجية الامريكية الجديدة التي قادها البيت الابيض بعد احداث الحادي عشر من ايلول عام 2001 وكان العراق اول ميدان لتطبيقها، حيث قامت الولايات المتحده بعملية اجرامية باحتلال العراق في 2003/4/9 وتفكيكه واعادة تكوينه، حسب نظريتها من جديد قومياً وطائفياً و ادارياً، وبما يتناسب ومنطق القرار الامريكي.

حيث انصرفت نية المشرعين لجعل العراق اكثر من دولة ولها اكثر من دستور، ففي دستور عام 200 نصت المادة 1)) جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي، هذا الدستور ضامن لوحدة العراق. وهو لايختلف عما جاء في الامر المرقم 71 لسنة 2004 من سلطة الائتلاف المؤقته، الذي قيد فيه نظام الحكم في العراق جمهوري اتحادي (وفدرالي) ديمقراطي تعددي كذلك جاء في دستور 2005 وفي الماده 116)) يتكون النظام في جمهورية العراق من عاصمة واقاليم ومحافظات وادارات محلية) وفي المادة 117)) يقر هذا الدستور عند نفاذ اقليم كردستان وسلطاته اقليماً اتحادياً وبموجب هذا النظام جرى تقاسم السلطات بين الحكومة الاتحادية والحكومات الاقليمية والمحافظات والبلديات والادارة المحلية، وقد طبق هذا التقسيم على طريقة (الخصخصة) و (المحاصصة) و(التوافق) وهذا ادى الى تزايد المطالبين بالحصص وسطوة اقارب المسؤولين والمحسوبين عليهم لنيل مبتغاهم من الدوله وتمكن الاقارب والاتباع من الاستئثار بحصة الاسد والمزايا والمكاسب، وكانت وسيلة ملائمة لظهور الفساد في كل مرافق الدوله والذي نعاني منه اليوم.

حيث دفعت الحكومة الاتحادية والاقليمية والمحافظات والبلديات والادارات المحلية محاسيبها لاحتلال المراكز الوظيفية في الوزارة والمؤسسات التشريعيه والتنفيذية وكان الغرض من تقاسم السلطات تقليص هيمنة الحكومة المركزية (الاتحادية) من خلال تشكيل مجالس المحافظات والمدن (برلمانات محلية) تتولى ادارة الشؤون الداخلية ضمن اقليم كل محافظة وقطع الطريق عن السلطات الاتحادية في عزل واقالة اي من اعضاء هذه المجالس، وتفويض المجالس المحلية صلاحيات وتتجاوز اللامركزية الادارية (اللامركزية المطلقة) كتعيين وعزل المحافظين والمديرين العامين وقادة الشرطة وقد ادى هذا ان تحولت هذه (البرلمانات) الى دكتاتوريات محلية، تسودها علاقات في المحسوبية والمنسوبية خلقت البؤر العائلية والعشائرية والقبلية والطائفية، ثم رفض هذه المجالس المحلية تعيين اي موظف من قبل اي وزارة اذا تبين خلال اسبوعين من التحاقه بأنه غير مؤهل لشغل هذه الوظيفة وغالباً ما استخدمت هذه الصلاحيات في مجال الكيد والانتقام اللذين مزقا الجسد الاداري مما حول اللامركزية الادارية الى اللامركزية السياسية المطلقة (الفدرالية) وقد استغلت ثنائية السلطة والمجالس التشريعية المتمثلة بالدستور والقضاء والقوانين والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية من قبل الاحزاب المتنفذة في حكومة الاقليم والحكومات المحليه وحتى الحكومة الاتحادية. ولكون الديمقرطية التعددية تعني (ان الشعب لايمارس السلطة بنفسه وانما يمارسها عن طريق نواب او ممثلين ينتخبهم الشعب، من اجل ممارسة السلطة بالنيابة عنهم) ومايجري من حوارات بخصوص رفع علم الاقليم في كركوك وادعاءات لضمها الى اقليم كردستان هو نتيجه لهذا الخلل الكبير في تطبيق وفهم المواد الدستور الذي اقر العمل بالنظام (الفدرالي)، فرفع علم كردســــــتان في كركوك يعد امراً مفروضاً من طرف على اطراف اخرى وبذلك نكــــــــون امام فدرالية (اجبارية) وليس فدرالية (اختيارية).

وقد ثبتت مسيرة 14 عام ابتداء من عام 2003 الى يومنا هذا ان الفدرالية لاتتوافق مع ظروف العراق لانها تجعل سلطات البرلمان التشريعيه والسلطات التنفيذية رهينة لسلطة الاحزاب المتنفذه كما يحصل اليوم في اقليم كردستان العراق. وامام مسألة تعميمها على كل العراق نطرح سؤوالين اولهما على اي اساس سيتم تقسيم العراق الى اقاليم او مقاطعات وامارات فدرالية ؟ وثانيهما من الذي يقول ان هذا التقسيم الفدرالي سيكون نهائياً ومرضياً لجميع الشعب؟

ان الانظمة الفدرالية في العالم لم تنشأ بطريقة مزاجية وانما كانت وليدة ظروف اقتصادية ونفسية وتاريخية خاصه بها فنشأت قوية ثابته، اما في مثل ظروف العراق الامنيه والادارية والسياسية فأنها انتجت دولة فدرالية مشلولة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وامنياً وادارياً، وهذا مانلمسه اليوم وخلاصة القول وبعد ان توصلنا لمعرفة دقيقة لنظام الحكم في الدولة وسلطة الحكومة التي حددها دستور عام 2005 علينا التخلص من العيوب والسلبيات التي ظهرت من خلال التطبيق وعليه نجري تعديلاً دستـــــورياً بما يتناسب مع ظروف البلد وما افرزته التجربة والى الذين يصرون على اقامة اقاليم على اسس عنصرية وطائفية ودينية نقول اين سيكون مصير الاخرين من سكان هذه الاقاليم..

ان التطور الحضاري والعقل يرفض اقامة دول على اسس عنصرية او طائفية او دينية فأمامنا نموذج دولة اسرائيل التي تسببت في تشريد وتهجير الشعب الفلسطيني اضافة الى الجرائم التي ارتكبت بحق هذا الشعب و لاتزال المنطقة تعاني من هذا الكيان العنصري الاستيطاني. فعلينا ان نحصر كل المناقشات تحقيقاً لمصلحة وحدة شعب وارض العراق، اما الحوارات والمناقشات والتصريحات الفدرالية القومية والجغرافية والادارية.. الخ

فنتركها لمن يريد تقسيم العراق وتجزئته وتفتيت وحدته ثم تحويله الى امارات ومقاطعات واقاليم.. وان وحدة ارض وشعب العراق هي مسؤولية تاريخية وعلى الجميع التمسك بها والتخلي عنها يعني الخيانة العظمى.