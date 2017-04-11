(الزمان) تفتح أبواب الإبداع – حسن البصام

تصدرت جريدة الزمان – طبعة العراق الصفحات الاولى من قلوب المبدعين ، واحتلت حيزاً كاملاً مخضراً فيه ، حتى أن النشر فيها مفخرة لهم ورصيد معنوي كبير، للمكانة السامية المهنية والاخلاقية التي يتمتع بها المحررون والاداريون والفنيون الذين اتسعت صدورهم لهذا الحشد المتراص من النصوص المرسلة لهم ، ان الجريدة مفخرة ونور في مسيرة الوعي العربي ، مشعل في حلكة تعدد المطبوعات مع محدودية التنوير الثقافي المحايد الاصيل ونحن نعيش عصر الاحزاب اللاهثة نحو السلطة والمال والمنافع مستغلين واجهات الثقافة حيطان لغاياتهم الدنيئة .

هذه الجريدة الغراء مترفعة وخاصة صفحاتها الثقافية التي اتابعها يومياً على كل ماهو منحط أو مترد أو مغرض وهي مفتوحة أبوابها للمبدعين العراقيين والعرب على حد سواء من أجل تأسيس ثقافة مائزة ، وفعلاً أثبت أن أساسها رصين وفروعها مثمرة.

تهنئة من القلب الى جريدة الزمان وهي تطفئ شمعتها العشرين وتوقد المحبة في قلوبنا ..

تهنئة الى كادرها الفتي المعطاء المثابر تحية لهم وامتنان لجهودهم النبيلة من اجل رقي العطاء فهي تحتضن المائز من الابداع ..المتفرد في التناول ادبا وفنا وفكرا في المجالات كافة .. نهنئ انفسنا بتالقكم داعين الله ان يوفقكم ويزيد عطاءكم …مع المودة والتقدير والاحترام الى رئيس التحرير ومدير التحرير والمحررين الكرام والفنيين والاداريين وكل من اسهم فيها ..وتحية خاصة الى الاستاذ كمال مصطفى لمتابعاته الجادة..مع المودة.