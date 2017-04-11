إستعداد عسكري واسع لتحرير مناطق غربي الأنبار من داعش

الإتحادية تغير بعمق دفاعات التنظيم وتقتل العشرات في أيمن الموصل

بغداد – محمد الصالحي

تستعد القوات الأمنية في محافظة الانبار لخوض معركة تحرير المناطق الغربية بعد انجاز جميع الاستحضارات الخاصة بالقوات المشتركة بالتزامن مع انطلاق عمليات واسعة في الجانب الايمن للموصل لتطهير احياء المطاحن واليرموك والمغرب.

وقال القيادي في حشد الأنبار قطري السمرمد في تصريح أمس ان (القيادات المشرفة على الملف الأمني بالمناطق الغربية للمحافظة أكدت خلال اجتماع عقد في قاعدة عين الأسد الجوية مع وفد من وزارة الدفاع برئاسة المفتش العام للوزارة الفريق الركن عبد الأمير الشمري بحهوزتها للشروع بحملة أمنية واسعة النطاق لتحرير مناطق عنة وراوة والقائم).وأضاف أن (الاجتماع ضم قائد عمليات الجزيرة اللواء الركن قاسم المحمدي وقائد الفرقة السابعة اللواء الركن نومان الزوبعي وقائد قاعدة عين الأسد الجوية اللواء الركن رافد العزاوي إضافة إلى عدد من القيادات الأمنية المشرفة على القطعات العسكرية المتمركزة في المناطق الغربية).وأشار السمرمد إلى أن (القيادة الأمنية طالبت القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي بإعلان ساعة الصفر لتحرير مناطق غربي الأنبار وإعلانها محافظة محررة بالكامل من داعش). وقالت خلية الإعلام الحربي في بيان تلقته (الزمان)امس ان (طائرات القوة الجوية دمرت مواقع لداعش في القائم اسفرت عن قتل عدد من قيادات الارهاب الاجانب والعرب).

تطوير أسلحة

وأضاف أن (من بين القتلى مسؤول تطوير الأسلحة المحلية، ومسؤول مضافات المهاجرين، والمسؤول العسكري في القائم، وخبير تفخيخ العجلات). وقال مصدر امس ان (طيران الجيش قصف رتلا لداعش يتألف من أربع عجلات بينها شاحنة محملة بالأسلحة والعتاد حال وصوله إلى منطقة وادي حوران من المحور الشمالي لقضاء عنة ما أدى إلى مقتل أربعة عناصر من التنظيم).وأضاف أن (القصف أدى أيضا إلى إعطاب عجلات الرتل بالكامل). مبينا أن (استهداف الرتل استند إلى معلومات استخباراتية).وقال مصدر إن (قوة من الجيش تمكنت من العثور على 65 عبوة ناسفة في معمل غاز الرمادي ومنطقة البو عيثة تمت معالجتها من الجهد الهندسي هناك).وأضاف أن (قوة من الجيش تابعة للفرقة الأولى تمكنت من العثور على 25 عبوة ناسفة في منطقة الـ160 كيلو تم معالجتها من قبل الجهد الهندسي). وفي نينوى قال بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقته (الزمان) امس ان (القوات الامنية وبمساندة طيران الحربي شرعت بعملية عسكرية واسعة لتطهير احياء المطاحن واليرموك والمغرب).وأضاف ان (القوات الامنية استقبلت مئات العوائل النازحة من الاحياء المحررة وسط المدينة). مبينا أن (القوات الامنية أمنت بعض الطرق لاستقبال الاسر النازحة من الاحياء المطوقة في الجانب الايمن). واشار البيان إلى أن (الطيران العراقي وجه 48 صاروخا ضد اهداف منتخبة لعناصر تنظيم داعش خلال العملية). الى ذلك قال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت في بيان تلقته (الزمان) امس ان (قوة من مغاوير الشرطة الاتحادية شنت هجوما على 3 مقرات دفاعية للدواعش قرب منارة الحدباء). واضاف أن (القوة اشتبكت معهم بالاسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية وقتلت 5 ارهابيين واستولت على اسلحة متنوعة ونشرت قناصتها على اسطح المباني).

قتل أطفال

قال مصدر امس ان (داعش فرض على مؤذن في أحد المساجد بالجانب الأيمن من الموصل المشاركة في ساحات القتال لمواجهة القوات الأمنية وبعد هروب المؤذن قام التنظيم بمداهمة منزله وقتل أطفاله رمياً بالرصاص).وأضاف (هذه الجريمة تأتي انتقاما من المؤذن الذي رفض الانصياع لأوامر التنظيم وهي ضمن الجرائم التي يرتكبها التنظيم لإثبات وجوده أمام الهزائم المتكررة التي يمنى بها على يد القوات الأمنية).وذكر بيان لاعلام الحشد تلقته (الزمان) امس ان (قوات اللواء السادس والعشرين تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة لداعش حاولت الاستطلاع على مدينة بادوش المحررة).واضاف ان (الطائرة حاولت استطلاع القوات الموجودة في بادوش لمعرفة امكانيات القوات الماسكة وتواجدها).وتابع ان (اللواء السادس والعشرين طور امكانيات الطائرات المسيرة ليستخدمها كمقاتلة في عمليات الجانب الايمن). مشيرا الى ان (قواتنا تمتلك أجهزة الكترونية ستفاجئ العدو في المعركة المقبلة بهذا الخصوص).