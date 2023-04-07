9 نيسان وعشرون عاماً بعد الإحتلال المقيت – حاكم محسن محمد الربيعي

في التاسع من نيسان عام 2003 اعلن المجرم مطية الصهيونية والماسونية بوش الحقير سقوط الطاغية وان العراق أصبح حر كما جاء على لسانه ولكن ان يكون الحاكم طاغية ودكتاتور او مستبد وهذا ما وصف به الرئيس العراقي الاسبق نعم هذه الصفات تنطبق عليه ولكن هل يحق لدولة راعية للإرهاب وداعمة للدكتاتوريات وللاستبداد في العالم وهناك اسماء كثيره لا نريد ذكرها في مختلف القارات في اسيا وافريقيا وفي امريكا اللاتينية دعمتهم امريكا ومازالت الاحياء منهم وتدعم الكيان الصهيوني الذي يستمر في قتل اهل البلاد من الفلسطينيين وتستمر قواته بقصف المنشآت السورية العسكرية والمدنية لماذا لا تتحرك ضد هذا الكيان وتطالبه على الاقل بالكف عن القتل الممنهج للفلسطينيين اهل البلاد وتدعم المحتل بكل استهتار اليس سلاحها القوة في ذلك ولماذا تحاصر كوبا عبر اكثر من 60 عاما وتفرض الحصار على فنزويلا وماذا يسمى ما فعلته في افغانستان والعراق وليبيا وسوريا واليمن في مثل حالة العراق عندما يكون الحاكم دكتاتور ومستبد الكلمة الفصل للشعب وما احلا ان يكون التغيير من داخل البلد . اما ان يستعين البعض بالمحتل ويساهم مع المحتل ويساعده في تمكين المحتل لاحتلال بلده فهو ينطبق عليه توصيف هتلر بانه احقر الناس اولئك الذين ساعدوني على احتلال بلادهم والان لنرى ماذا خلف احتلال الدولتين الارهابيتين (امريكا وذيلها بريطانيا) ومن اصطف معهم من دول اقليمية وعربية بعد عشرين عاما على الاحتلال خلف عملية سياسية قائمة على اسس تفكك البلدان وتنهب الاموال وتبعثرها وتسوقها الى الملاذات الامنة في دول معروفة وافقار شعب يعد من الدول الاغنى قياسا بثرواته وعدد سكانه واحتياطه النفطي وتجاوز دول الجوار على حقوقه المائية من دول المنبع ودول الجوار وتجاوز على اراضيه وسيادته البرية والبحرية والتحكم حتى في خياراته السياسية والاقتصادية ويتضح ذلك لمن لا يعلم او يريد ان لا يعلم لا نه حصل على حصته في منصب معين له ولأولاده واقربائه ومحبيه اذ لاتهم الكفاءة والنجاح في العمل المهم ان يكون موالي وهناك كما يعلم الجميع بما فيه من هم في مركز القرار وهم مسئولون عن ذلك هناك تراجع في التعليم والصحة وهناك اهمال تام للقطاع الصناعي وكذلك القطاع الزراعي مع غياب لسيادة القانون يجسد ذلك ما يجري من اغتيالات بين الحين والاخر وقتل للناس وفي مختلف المحافظات اين القانون من اغتيالات متظاهري تشرين ومن اغتيالات حصلت لكوادر علمية وعسكرية أهذا ما حققه.

ثروة العراق

ان العراق حرا توزع ثروة البلد على القارات لأناس لا يمتون للعراق بشيء اذ تجنسوا بجنسيات تلك الدول واصبحوا با خلاص مواطنيها يقول احدهم ان حوالي 28 مليار دولار ما يخرج من ثروة العراق كرواتب الى الخارج تحت مسميات مختلفة في حين زادت نسبة الفقر في العراق على 25 بالمئة والبطالة باتساع ومعلوم ما للبطالة من تبعات سياسية واقتصادية واجتماعية وحتى جنائية وهيمنة لجماعات على السلطة عبر عشرين عاما دون ان يفكروا بان يبنوا بلد خربه ودمره الاحتلال ويتحدث البعض عن امال في الحكومة الحالية برئاسة السيد السوداني ومن خلال تحركاته عن امال في النهوض في محاربة الفساد والبناء والاعمار ونامل ان تتحقق هذه الآمال التي تحتاج الى وحدة الرؤى والكلمة والتخلي عن المصالح الذاتية ووضع مصلحة البلد في المقدمة مع اعادة النظر في ما أرهق ويرهق الموازنة من رواتب منحت تحت مسميات لا سند قانوني لها سوى الاستئثار بالسلطة والنهب على حساب الاخر فهل هناك من امل في اعادة مكانة العراق سياسيا واقتصاديا وعلميا وصناعيا وامنيا في ظل سيادة القانون والاستفادة من الخبرات المتوفرة في اشغال المواقع ذات العلاقة بمصلحة الشعب الشعب يريد من يعمل لا يريد من قومتيه او دينه او مذهبه او مدينته ولا يعمل سوى رعاية مصالحه ومصالح مؤيديه بل يريدون من يعمل للعراق لان عمله على وفق اساس وطني هو عمل لكل العراقيين دون الفرعيات ولعنة الله على بوش الاب وبوش الابن وعلى بلير الذليل وكل من ساهم وساعد وسهل على احتلال العراق وتدميره .