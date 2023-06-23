8 ملايين يورو حصيلة مزاد على مجموعة أعمال فنية لآلان ديلون

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬بيعت‭ ‬المجموعة‭ ‬الفنية‭ ‬المملوكة‭ ‬للممثل‭ ‬الفرنسي‭ ‬الشهير‭ ‬آلان‭ ‬ديلون‭ ‬والمؤلفة‭ ‬من‭ ‬80‭ ‬عملاً‭ ‬في‭ ‬مزاد‭ ‬أقيم‭ ‬الخميس،‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬ثمانية‭ ‬ملايين‭ ‬يورو‭ ‬شاملة‭ ‬النفقات،‭ ‬أي‭ ‬بضعف‭ ‬ما‭ ‬كانت‭ ‬مخمّنة،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬دار‭ “‬بونامس‭ ‬كورنيت‭ ‬دو‭ ‬سان‭ ‬سير‭” ‬في‭ ‬باريس‭.‬

وسبق‭ ‬المزاد‭ ‬عرض‭ ‬هذه‭ ‬القطع‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬الفائت‭ ‬في‭ ‬مدن‭ ‬عدة‭ ‬بينها‭ ‬نيويورك‭ ‬وجنيف‭ ‬وبروكسل‭ ‬وهونغ‭ ‬كونغ‭.‬‮ ‬

وخلال‭ ‬المزاد‭ ‬الذي‭ ‬أجريَ‭ ‬في‭ ‬قاعتين‭ ‬غصّتا‭ ‬بمهتمين‭ ‬بالشراء‭ ‬متعددي‭ ‬جنسية‭ ‬وبفضوليين‭ ‬ومعجبين‭ ‬بالممثل،‭ ‬تنافس‭ ‬المزايدون‭ ‬بشراسة‭ ‬على‭ ‬القطع،‭ ‬وأبرزها‭ ‬لوحة‭ ‬زيتية‭ ‬لراول‭ ‬دوفي‭ ‬بعنوان‭ “‬شاطئ‭ ‬سانت‭ ‬أدريس،‭ ‬1906‭”‬،‭ ‬كانت‭ ‬قيمتها‭ ‬مقدّرة‭ ‬بين‭ ‬600‭ ‬ألف‭ ‬يورو‭ ‬و800‭ ‬ألف،‭ ‬لكنها‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭.‬‮ ‬وبيعت‭ ‬لوحة‭ ‬لأوجين‭ ‬دولاكروا‭ ‬تُطرح‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬عاماً،‭ ‬لقاء‭ ‬نحو‭ ‬775‭ ‬ألف‭ ‬يورو،‭ ‬أي‭ ‬ضعف‭ ‬السعر‭ ‬المخمّن‭.‬‮ ‬

ورأى‭ ‬مفوض‭ ‬المزاد‭ ‬ارنو‭ ‬كورنيت‭ ‬دو‭ ‬سان‭ ‬سير‭ ‬أن‭ “‬من‭ ‬غير‭ ‬المستغرب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ (‬هذه‭ ‬الأعمال‭) ‬أثارت‭ ‬مزاداً‭ ‬بمثل‭ ‬هذه‭ ‬الحماسة‭” ‬إذ‭ ‬أن‭ ‬الممثل‭ ‬كان‭ “‬هاوي‭ ‬جمع‭ ‬كبيرا‭ ‬مع‭ ‬نظرة‭ ‬فطرية‭ ‬وغريزية‭”‬،‭ ‬كما‭ ‬كان‭ “‬من‭ ‬أكبر‭ ‬شراة‭ ‬الرسوم‭ ‬في‭ ‬ستينات‭ ‬القرن‭ ‬العشرين‭ ‬وسبعيناته،‭ ‬حين‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬ذلك‭ ‬رائجا‭”.‬

وقال‭ ‬آلان‭ ‬ديلون‭ ‬البالغ‭ ‬87‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬أوردها‭ ‬كتيّب‭ ‬المزاد‭ “‬لقد‭ ‬اشتريت‭ ‬أول‭ ‬رسم‭ ‬لي‭ ‬سنة‭ ‬1964‭ ‬تحديداً،‭ ‬في‭ ‬لندن‭. ‬على‭ ‬مر‭ ‬السنين،‭ ‬استحوذت‭ ‬على‭ ‬رسومات‭ ‬ولوحات‭ ‬ومنحوتات‭ ‬استثارت‭ ‬عاطفتي‭ ‬ونجحت‭ ‬في‭ ‬محاكاتي‭ ‬وأحياناً‭ ‬في‭ ‬مواساتي‭. ‬هذه‭ ‬الأعمال‭ ‬رافقتني‭ ‬لسنوات‭ ‬طويلة‭ ‬وشكّلت‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬حياتي‭”. ‬في‭ ‬العام‭ ‬2007،‭ ‬باع‭ ‬آلان‭ ‬ديلون‭ ‬أعمالا‭ ‬معاصرة،‭ ‬موضحاً‭ ‬لصحيفة‭ “‬لوموند‭” ‬أنه‭ “‬يفضل‭ ‬حل‭ ‬المسألة‭ ‬فوراً‭” ‬لأنه‭ “‬يكره‭” ‬عمليات‭ ‬بيع‭ ‬الأعمال‭ ‬بعد‭ ‬وفاة‭ ‬مالكيها‭.‬