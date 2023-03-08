7 قتلى بينهم 3 مرتزقة أفغان في قصف مقر للحرس الثوري بسوريا 

بيروت‭ – ‬الزمان‮ ‬

قُتل‭ ‬سبعة‭ ‬أشخاص‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬ضربة‭ ‬نفذتها‭ ‬طائرة‭ ‬مسيّرة‭ ‬طالت‭ ‬معملاً‭ ‬للأسلحة‭ ‬تابعاً‭ ‬لفصائل‭ ‬موالية‭ ‬لإيران‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬سوريا،‭ ‬وفق‭ ‬حصيلة‭ ‬جديدة‭ ‬للمرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭.‬‮ ‬

وتعمل‭ ‬مليشيات‭ ‬بتمويل‭ ‬عراقي‭ ‬وايراني‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬منذ‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭.‬‮ ‬

وتُعد‭ ‬المنطقة‭ ‬الحدودية‭ ‬مع‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬الجنوبي‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬مناطق‭ ‬نفوذ‭ ‬إيران‭ ‬والمجموعات‭ ‬الموالية‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬وبينها‭ ‬فصائل‭ ‬عراقية‭. ‬وقد‭ ‬تعرّضت‭ ‬على‭ ‬مر‭ ‬السنوات‭ ‬شاحنات‭ ‬كانت‭ ‬تقلّ‭ ‬أسلحة‭ ‬وذخائر‭ ‬ومستودعات‭ ‬ومواقع‭ ‬عسكرية‭ ‬تابعة‭ ‬لتلك‭ ‬المجموعات‭ ‬إلى‭ ‬ضربات‭ ‬جوية،‭ ‬بينها‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬عنه‭ ‬واشنطن‭ ‬وأخرى‭ ‬نُسبت‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬الأربعاء‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‮ ‬‭ ‬‮«‬قتل‭ ‬سبعة‭ ‬أشخاص،‭ ‬هم‭ ‬ثلاثة‭ ‬مقاتلين‭ ‬أفغان‭ ‬موالين‭ ‬لإيران،‭ ‬وثلاثة‭ ‬مدنيين‭ ‬سوريون،‭ ‬وآخر‭ ‬سوري‭ ‬مجهول‭ ‬الهوية‮»‬‭.‬‮ ‬

وكان‭ ‬المرصد‭ ‬أفاد‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬مدنيين‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬المصدر‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬أن‭ ‬الضربة‭ ‬وقعت‭ ‬قرب‭ ‬معمل‭ ‬للأسلحة‭ ‬للفصائل‭ ‬الموالية‭ ‬لإيران،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يوضح‭ ‬لاحقاً‭ ‬أنها‭ ‬طالت‭ ‬المبنى‭ ‬نفسه،‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬تقف‭ ‬إلى‭ ‬جانبه‭ ‬شاحنة‭ ‬محملة‭ ‬بالسلاح‭.‬‮ ‬

ولم‭ ‬تتوافر‭ ‬معلومات‭ ‬حول‭ ‬الجهة‭ ‬التي‭ ‬نفذت‭ ‬الضربة‭.‬‮ ‬

وأوضح‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬أن‭ ‬الهجوم‭ ‬طال‭ ‬حياً‭ ‬يضم‭ ‬مساكن‭ ‬لكبار‭ ‬القادة‭ ‬الإيرانيين‭ ‬ومن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬ومستشفى‭ ‬إيراني‭ ‬لعلاج‭ ‬مرضى‭ ‬الكوليرا‭.‬‮ ‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬ذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السورية‭ ‬الرسمية‭ (‬سانا‭) ‬أن‭ ‬ لغما‭ ‬من‭ ‬مخلفات‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬انفجر‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬الحميدية،‭ ‬ما‭ ‬تسبّب‭ ‬بمقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬مواطنين‭ ‬وإصابة‭ ‬سبعة‭ ‬آخرين‮ ‬‭ ‬ونشرت‭ ‬سانا‭ ‬صوراً‭ ‬تُظهر‭ ‬دماراً‭ ‬كبيراً‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬المباني،‭ ‬وتضرر‭ ‬شاحنات‭ ‬قريبة‭.‬ ‮ ‬

وكان‭ ‬التنظيم‭ ‬سيطر‭ ‬على‭ ‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬قبل‭ ‬طرده‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬2017‭. ‬ ‮ ‬

وتسيطر‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬على‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬لنهر‭ ‬الفرات‭ ‬في‭ ‬دير‭ ‬الزور،‭ ‬وينتشر‭ ‬فيها‭ ‬آلاف‭ ‬المقاتلين‭ ‬من‭ ‬مجموعات‭ ‬موالية‭ ‬لإيران،‭ ‬وتحديداً‭ ‬المنطقة‭ ‬الممتدة‭ ‬بين‭ ‬مدينتي‭ ‬البوكمال‭ ‬الحدودية‭ ‬مع‭ ‬العراق‭ ‬ودير‭ ‬الزور‭ ‬مروراً‭ ‬بالميادين‭.‬‮ ‬

وتعد‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬الحدودية‭ ‬طريقاً‭ ‬مهماً‭ ‬للكتائب‭ ‬العراقية‭ ‬ولحزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬كما‭ ‬المجموعات‭ ‬الأخرى‭ ‬الموالية‭ ‬لإيران،‭ ‬لنقل‭ ‬الأسلحة‭ ‬والمقاتلين‭. ‬كذلك‭ ‬تستخدم‭ ‬أيضاً‭ ‬لنقل‭ ‬البضائع‭ ‬على‭ ‬أنواعها‭ ‬بين‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭.‬‮ ‬

وعلى‭ ‬مر‭ ‬السنوات،‭ ‬تعرضت‭ ‬شاحنات‭ ‬كانت‭ ‬تقلّ‭ ‬أسلحة‭ ‬وذخائر‭ ‬ومستودعات‭ ‬ومواقع‭ ‬عسكرية‭ ‬تابعة‭ ‬لتلك‭ ‬المجموعات‭ ‬إلى‭ ‬ضربات‭ ‬جوية‭. ‬وقد‭ ‬تبنت‭ ‬القوات‭ ‬الأميركية‭ ‬بعضها‭.‬‮ ‬

وفي‭ ‬نهاية‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير،‭ ‬قُتل‭ ‬11‭ ‬مقاتلاً‭ ‬موالياً‭ ‬لإيران‭ ‬في‭ ‬ضربات‭ ‬جوية‭ ‬منفصلة‭ ‬طالت‭ ‬في‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬شاحنات‭ ‬بعد‭ ‬عبورها‭ ‬إلى‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬العراقي‭.‬‮ ‬

تضاربت‭ ‬المعلومات‭ ‬حول‭ ‬الانفجار‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬المستشفى‭ ‬الإيراني‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬الحميدية‭ ‬في‭ ‬دير‭ ‬الزور،‭ ‬شرق‭ ‬سوريا،‭ ‬صباح‭ ‬الأربعاء‭.‬ ‮ ‬‭ ‬‮ ‬وذهبت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬السورية‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬التفجير‭ ‬ناجم‭ ‬عن‭ ‬لغم‭ ‬أرضي‭ ‬من‭ ‬مخلفات‭ ‬الإرهابيين،‭ ‬بينما‭ ‬رفضت‭ ‬مصادر‭ ‬معارضة‭ ‬هذه‭ ‬الرواية‭ ‬واعتبرت‭ ‬أنها‭ ‬وسيلة‭ ‬للتغطية‭ ‬على‭ ‬طبيعة‭ ‬الهدف‭ ‬المستهدَف‭ ‬والجهة‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬باستهدافه،‭ ‬ولكن‭ ‬مصادر‭ ‬المعارضة‭ ‬لم‭ ‬تتفق‭ ‬على‭ ‬رواية‭ ‬موحدة‭ ‬حول‭ ‬الحادثة‭.‬‮ ‬

‮ ‬ويكتسي‭ ‬التفجير‭ ‬أهمية‭ ‬خاصة‭ ‬كونه‭ ‬أول‭ ‬استهداف‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬للمصالح‭ ‬الإيرانية‭ ‬في‭ ‬داخل‭ ‬مدينة‭ ‬دير‭ ‬الزور،‭ ‬إذ‭ ‬جرت‭ ‬العادة‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مقار‭ ‬الميليشيات‭ ‬الإيرانية‭ ‬المنتشرة‭ ‬على‭ ‬الشريط‭ ‬الحدودي‭ ‬بين‭ ‬سوريا‭ ‬والعراق‭ ‬هي‭ ‬المستهدفة،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬من‭ ‬الطائرات‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬لذلك‭ ‬ينظر‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المراقبين‭ ‬إلى‭ ‬تفجير‭ ‬حي‭ ‬الحميدية‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬يمثل‭ ‬تدشيناً‭ ‬لمسار‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬ملاحقة‭ ‬النفوذ‭ ‬الإيراني‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية‭ ‬من‭ ‬سوريا‭. ‬وربما‭ ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬يفسر‭ ‬الاستنفار‭ ‬الفوري‭ ‬الذي‭ ‬قامت‭ ‬به‭ ‬الميليشيات‭ ‬الإيرانية‭ ‬وقوات‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬في‭ ‬دير‭ ‬الزور‭.‬‮ ‬

‮ ‬