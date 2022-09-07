6 كتّاب من 5 جنسيات و4 قارات في قائمة جائزة بوكر 

‭: -‬لندن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعلنت‭ ‬جائزة‭ ‬بوكر‭ ‬الأدبية‭ ‬البريطانية‭ ‬العريقة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أسماء‭ ‬الكتّاب‭ ‬الستة‭ ‬المتأهلين‭ ‬إلى‭ ‬المرحلة‭ ‬النهائية‭ ‬من‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬نيلها،‭ ‬وأوضحت‭ ‬أنهم‭ ‬ينتمون‭ ‬إلى‭ ‬أربع‭ ‬قارات‭ ‬وتتناول‭ ‬كتبهم‭ ‬مواضيع‭ “‬تعنينا‭ ‬جميعاً‭”.‬

وأوضح‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬نيل‭ ‬ماكغريغور‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬الكتب‭ ‬الستة‭ ‬المختارة‭ ‬في‭ ‬القائمة‭ ‬النهائية‭ ‬تتناول‭ ‬قصصاً‭ “‬تحصل‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬مختلفة‭ ‬وفي‭ ‬أوقات‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬التاريخ،‭ ‬وكلها‭ ‬تستحضر‭ ‬الأحداث‭ ‬التي‭ ‬تحصل‭ ‬نوعاً‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان‭ ‬وتعنينا‭ ‬جميعاً‭”.‬‮ ‬

وتضم‭ ‬لائحة‭ ‬الكتّاب‭ ‬المتأهلين‭ ‬رجالاً‭ ‬ونساءً‭ ‬من‭ ‬أربع‭ ‬قارات‭ ‬وخمس‭ ‬جنسيات‭.‬

واختير‭ ‬البريطاني‭ ‬آلن‭ ‬غارنر‭ ‬عن‭ ‬روايته‭ “‬تريكل‭ ‬ووكر‭” (‬Treacle‭ ‬Walker‭)‬،‭ ‬وهو‭ ‬أصبح‭ ‬عميداً‭ ‬للمرشحين‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الجائزة،‭ ‬ويبلغ‭ ‬88‭ ‬عاماً‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬احتفال‭ ‬توزيع‭ ‬الجوائز‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬المقبل‭.‬

كذلك‭ ‬شملت‭ ‬قائمة‭ ‬الترشيحات‭ ‬رواية‭ “‬أشياء‭ ‬صغيرة‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭” (‬Small‭ ‬Things‭ ‬Like‭ ‬This‭) ‬القصيرة‭ ‬للكاتبة‭ ‬الايرلندية‭ ‬كلير‭ ‬كيغان‭ ‬التي‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬فازت‭ ‬بجائزة‭ “‬أورويل‭” ‬للروايات‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬تموز‭/‬يوليو،‭ ‬وتتناول‭ ‬قصة‭ ‬تاجر‭ ‬أخشاب‭ ‬وفحم‭ ‬في‭ ‬أيرلندا‭ ‬عام‭ ‬1985‭.‬

وضمت‭ ‬اللائحة‭ ‬روائيتين‭ ‬أخريين‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬رشحتا‭ ‬لجائزة‭ ‬بوكر،‭ ‬هما‭ ‬نو‭ ‬فيوليت‭ ‬بولاوايو‭ ‬من‭ ‬زمبابوي‭ ‬عن‭ “‬غلوري‭” (‬Glory‭) ‬والأميركية‭ ‬إليزابيث‭ ‬ستراوت‭ ‬عن‭ “‬أوه‭ ‬وليام‭!”.‬‮ ‬

وبين‭ ‬المرشحين‭ ‬الستة‭ ‬الكاتب‭ ‬السريلانكي‭ ‬شيهان‭ ‬كاروناتيلاكا‭ ‬عن‭ ‬كتابه‭ “‬أقمار‭ ‬مالي‭ ‬ألميدا‭ ‬السبعة‭” (‬The‭ ‬Seven‭ ‬Moons‭ ‬of‭ ‬Maali‭ ‬Almeida‭) ‬وتدور‭ ‬أحداثه‭ ‬خلال‭ ‬الحرب‭ ‬الأهلية‭ ‬التي‭ ‬شهدها‭ ‬بلد‭ ‬الكاتب‭.‬‮ ‬

ووقع‭ ‬الاختيار‭ ‬أيضاً‭ ‬على‭ ‬الأميركي‭ ‬بيرسيفال‭ ‬إيفريت‭ ‬عن‭ ‬روايته‭ “‬الأشجار‭” (‬The‭ ‬Trees‭) ‬التي‭ ‬تتمحور‭ ‬على‭ ‬جريمة‭ ‬قتل‭ ‬الفتى‭ ‬الأميركي‭ ‬ذي‭ ‬الأصول‭ ‬الإفريقية‭ ‬إيميت‭ ‬تيل‭ ‬عام‭ ‬1955‭ ‬في‭ ‬ميسيسيبي‭.‬

ومنحت‭ ‬الجائزة‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الفائت‭ ‬للروائي‭ ‬والمؤلف‭ ‬المسرحي‭ ‬الجنوب‭ ‬إفريقي‭ ‬دامون‭ ‬غالغوت‭ ‬عن‭ ‬كتابه‭ “‬الوعد‭” (‬The‭ ‬Promise‭) ‬عن‭ ‬اسرة‭ ‬من‭ ‬المزارعين‭ ‬البيض‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬تعيش‭ ‬التغيرات‭ ‬بعد‭ ‬نهاية‭ ‬نظام‭ ‬الفصل‭ ‬العنصري‭.‬

وكانت‭ ‬اللائحة‭ ‬الأولية‭ ‬للترشيحات‭ ‬أعلنت‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬الفائت‭ ‬وضمت‭ ‬13‭ ‬كاتباً‭. ‬ويُعلن‭ ‬الفائز‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر،‭ ‬وينال‭ ‬جائزة‭ ‬نقدية‭ ‬قدرها‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭ ‬استرليني‭(‬نحو‭ ‬60‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭) ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الشهرة‭ ‬العالمية‭ ‬التي‭ ‬يوفرها‭ ‬له‭ ‬اللقب‭.‬‮ ‬