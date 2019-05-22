500‭ ‬صفحة‭ ‬ومجموعة‭ ‬تبث‭ ‬معلومات‭ ‬مضللة‭ ‬عبر‭ ‬فيسبوك‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬

باريس‭ ‬–‭ ‬(أ‭ ‬ف‭ ‬ب)‭ ‬–‭ ‬أعلنت‭ ‬منظمة‭ ‬أفاز‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬المدافعة‭ ‬عن‭ ‬قضايا‭ ‬البيئة‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬عبر‭ ‬الانترنت‭ ‬الأربعاء‭ ‬أنها‭ ‬أبلغت‭ ‬مع‭ ‬اقتراب‭ ‬موعد‭ ‬الانتخابات‭ ‬الأوروبية‭ ‬فيسبوك‭ ‬عن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬500‭ ‬صفحة‭ ‬ومجموعة‭ ‬يشتبه‭ ‬في‭ ‬نشرها‭ ‬معلومات‭ ‬كاذبة‭ ‬داخل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭.‬

وأتاحت‭ ‬بلاغات‭ ‬المنظمة‭ ‬إزالة‭ ‬محتوى‭ ‬حظي‭ ‬في‭ ‬المجمل‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬500‭ ‬مليون‭ ‬مشاهدة‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الثلاثة‭ ‬الماضية،‭ ‬وفقًا‭ ‬للمنظمة‭ ‬ومقرها‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

نشرت‭ ‬المنظمة‭ ‬التي‭ ‬رحبت‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة‭ ‬بإغلاق‭ ‬فيسبوك‭ ‬عشرات‭ ‬الحسابات‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الأوروبية‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬إيطاليا‭ ‬وبولندا‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬بلاغاتها،‭ ‬تقريراً‭ ‬عاماً‭ ‬يتضمن‭ ‬تفاصيل‭ ‬حول‭ ‬حجم‭ ‬بعض‭ ‬شبكات‭ ‬اليمين‭ ‬المتطرف‭ ‬أو‭ ‬المعادية‭ ‬للاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬التي‭ ‬تمارس‭ ‬التضليل‭ ‬أو‭ ‬تنشر‭ ‬محتوى‭ ‬يبث‭ ‬الكراهية‭ ‬على‭ ‬شبكة‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭.‬

وقالت‭ ‬أفاز‭ ‬أنها‭ ‬أبلغت‭ ‬فيسبوك‭ ‬عن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬500‭ ‬صفحة‭ ‬ومجموعة‭ ‬مشبوهة‭ ‬يتبعها‭ ‬في‭ ‬المجموع‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬32‭ ‬مليون‭ ‬مستخدم‭ ‬ولّدت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬67‭ ‬مليون‭ ‬تفاعل‭ ‬من‭ ‬تعليقات‭ ‬وإعجابات‭ ‬ومشاركات‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الثلاثة‭ ‬الماضية‭.‬

وقالت‭ ‬أفاز‭ ‬إن‭ ‬محتوى‭ ‬هذه‭ ‬الصفحات‭ ‬والمجموعات‭ ‬حظي‭ ‬بنحو‭ ‬533‭ ‬مليون‭ ‬مشاهدة،‭ ‬موضحة‭ ‬أنها‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬إثارة‭ ‬الحقد‭ ‬تجاه‭ ‬المهاجرين‭ ‬والتهجم‭ ‬على‭ ‬المؤسسات‭ ‬الأوروبية‭.‬

وسحب‭ ‬فيسبوك‭ ‬بالفعل‭ ‬77‭ ‬صفحة‭ ‬وحسابا‭ ‬منها‭ ‬(في‭ ‬نيسان/أبريل‭ ‬وأيار/مايو)‭ ‬والتي‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬المشتركين‭ ‬فيها‭ ‬نحو‭ ‬ستة‭ ‬ملايين‭ ‬أي‭ ‬ثلاثة‭ ‬أضعاف‭ ‬المشتركين‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬الأحزاب‭ ‬الأوروبية‭ ‬المتطرفة‭ ‬الستة‭ ‬الرئيسية‭ ‬اليمينية‭ ‬المتطرفة‭ ‬أو‭ ‬المناهضة‭ ‬للاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬وهي‭ ‬الرابطة‭ ‬الإيطالية،‭ ‬وحزب‭ ‬الحرية‭ ‬الألماني،‭ ‬وفوكس‭ ‬الاسباني،‭ ‬وحزب‭ ‬بريكست‭ ‬البريطاني،‭ ‬والتجمع‭ ‬الوطني‭ ‬الفرنسي،‭ ‬وحزب‭ ‬القانون‭ ‬والعدالة‭ ‬البولندي‭.‬

ورحبت‭ ‬أفاز‭ ‬بإغلاق‭ ‬هذه‭ ‬الحسابات‭ ‬ولكنها‭ ‬دعت‭ ‬شركة‭ ‬فيسبوك‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬جهودها‭.‬

وقالت‭ ‬«لقد‭ ‬سمحت‭ ‬فيسبوك‭ ‬بالكثير‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬المشبوهة‭ ‬وبنشر‭ ‬محتوى‭ ‬ضار‭ ‬وعليها‭ ‬تنظيف‭ ‬الشبكة‭ ‬والتحقق‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬للكشف‭ ‬عن‭ ‬الأنشطة‭ ‬المشبوهة‭ ‬الأخرى‭ ‬على‭ ‬منصتها»،‭ ‬مثل‭ ‬الحسابات‭ ‬المكررة‭ ‬التي‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬تضخيم‭ ‬الرسالة،‭ ‬أو‭ ‬الصفحات‭ ‬التي‭ ‬تغير‭ ‬اسمها‭ ‬بشكر‭ ‬متكرر‭ ‬لطمس‭ ‬الأثر‭.‬

أطلقت‭ ‬المنظمة‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬حملة‭ ‬«تصحيح‭ ‬السجل»‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬إجبار‭ ‬فيسبوك‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يرسل‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬شاهد‭ ‬محتوى‭ ‬تبين‭ ‬أنه‭ ‬كاذب،‭ ‬المحتوى‭ ‬الذي‭ ‬ينفيه‭ ‬ويصححه‭.‬