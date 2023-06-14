5،4 ملايين دولار غرامة على عملاق موسيقى البث التدفقي

ستوكهولم‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬السويدية‭ ‬امس‭ ‬فرض‭ ‬غرامة‭ ‬قدرها‭ ‬58‭ ‬مليون‭ ‬كرونة‭ (‬5،4‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭) ‬على‭ ‬شبكة‭ ‬سبوتيفاي‭ ‬العملاقة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الموسيقى‭ ‬بالبث‭ ‬التدفقي‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬عدم‭ ‬إعلامها‭ ‬المستخدمين‭ ‬بطريقة‭ ‬صحيحة‭ ‬بكيفية‭ ‬استخدام‭ ‬البيانات‭ ‬التي‭ ‬جمعتها‭ ‬عنهم‭.‬

وقالت‭ ‬الهيئة‭ ‬السويدية‭ ‬لحماية‭ ‬الخصوصية‭ ‬إنها‭ ‬راجعت‭ “‬كيفية‭ ‬تعامل‭ ‬سبوتيفاي‭ ‬مع‭ ‬حق‭ ‬العملاء‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬بياناتهم‭ ‬الشخصية‭”.‬

وأضافت‭ “‬نتيجة‭ ‬لأوجه‭ ‬القصور‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تحديدها،‭ ‬تفرض‭ ‬الهيئة‭ ‬السويدية‭ ‬لحماية‭ ‬الخصوصية‭ ‬غرامة‭ ‬قدرها‭ ‬58‭ ‬مليون‭ ‬كرونة‭ ‬على‭ ‬الشركة‭”.‬

وأشارت‭ ‬الهيئة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬بموجب‭ ‬قواعد‭ ‬قانون‭ ‬حماية‭ ‬البيانات‭ ‬الأوروبي،‭ ‬يحق‭ ‬للمستخدمين‭ ‬معرفة‭ ‬البيانات‭ ‬التي‭ ‬تمتلكها‭ ‬الشركة‭ ‬حول‭ ‬الفرد‭ ‬وكيفية‭ ‬استخدام‭ ‬هذه‭ ‬البيانات‭.‬

وقالت‭ ‬الهيئة‭ ‬السويدية‭ ‬إنه‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬تسليم‭ ‬سبوتيفاي‭ ‬البيانات‭ ‬التي‭ ‬حصلت‭ ‬عليها‭ ‬نزولاً‭ ‬عند‭ ‬طلب‭ ‬أحد‭ ‬الأفراد،‭ ‬لم‭ ‬تقدم‭ ‬الشركة‭ ‬إجابات‭ ‬محددة‭ ‬بما‭ ‬فيه‭ ‬الكفاية‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بكيفية‭ ‬استخدام‭ ‬هذه‭ ‬البيانات‭.‬

وأضافت‭ ‬الهيئة‭ “‬نظراً‭ ‬لأن‭ ‬المعلومات‭ ‬التي‭ ‬قدمتها‭ ‬سبوتيفاي‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬واضحة،‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬على‭ ‬الأفراد‭ ‬فهم‭ ‬كيفية‭ ‬معالجة‭ ‬بياناتهم‭ ‬الشخصية‭ ‬والتحقق‭ ‬مما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬يحصل‭ ‬بصورة‭ ‬قانونية‭”.‬

وتابعت‭ ‬قائلة‭ ‬إن‭ “‬أوجه‭ ‬القصور‭ ‬المكتشفة‭ ‬تُعتبر،‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬منخفضة‭ ‬الخطورة‭”‬،‭ ‬مفسرة‭ ‬حجم‭ ‬الغرامة‭ ‬المفروضة‭ ‬بعدد‭ ‬مستخدمي‭ ‬سبوتيفاي‭ ‬وإيراداتها‭.‬

وأعلنت‭ ‬الشركة‭ ‬السويدية‭ ‬العملاقة،‭ ‬المدرجة‭ ‬أسهمها‭ ‬في‭ ‬بورصة‭ ‬نيويورك،‭ ‬في‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬أنها‭ ‬تجاوزت‭ ‬عتبة‭ ‬500‭ ‬مليون‭ ‬مستخدم‭ ‬نشط‭ ‬شهرياً،‭ ‬مع‭ ‬210‭ ‬ملايين‭ ‬مشترك‭ ‬بالخدمات‭ ‬المدفوعة‭.‬