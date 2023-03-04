45 لوحة في معرض صالح رضا السابع والعشرين:

أعمال جميلة ودقيقة تجسّد الفضاء الخارجي بعيون عراقية

بغداد – ياسين ياس

يستعد التشكيلي صالح رضا ،لاقامة معرضه الشخصي السابع والعشرين خلال شهر اذار الجاري تحت عنوان (الطبيعة نزهة الروح) على قاعات دائرة الفنون العامة بوزارة الثقافة،ويضم 45 لوحة عن الطبيعة العراقية والعربية والاوربية من خلال اعمال لم يتم عرضها سابقا، لينتقل المعرض بعدها الى محافظتي السليمانية واربيل، وعن ذلك قال رضا لـ(الزمان ) (راودتني الفكرة من كون هناك اعمال اوربية ..غربية بعيون الشرق،اوانا رسمت الغرب في عيون عراقية وعربية ،انها اعمال جميلة ودقيقة تقام لاول مرة في العراق)، وفي سؤال : لماذا يقام المعرض في شهر اذار؟ ، اجاب رضا (لانه الربيع وفي الربيع تصفو القلوب وترتاح النفوس،وكونه من اجمل فصول الطبيعة،تتفتح فيه الزهور ويمكن للانسان ان يستمتع فيه بالطبيعة الخلابة والشمس المشرقة،وفي الربيع يجد كل رسام فرصته في رسم الطبيعة كما هي).

ورضا من مواليد ديالى عام 1960 حاصل على بكالوريوس رسم من كلية الفنون الجميلة بجامعة بغدادعام 1985 أقام 23 معرضاً فنياً داخل العراق وخارجه منها معرض شخصي في طرابلس عام 1995 واخر في تونس عام 2001 ومعرضين في أبو ظبي عامي2002 و2003 ومعرض في مصرعام 2009. واخر في تركيا عام 2015 معرض مشترك في تونس عام 2000.

الجائزة الاولى

وفازت أحدى أعماله بالجائزة الأولى في المسابقة التي نظمتها وزارة الشغل التونسية، وإعتماده شعاراً للوزارة. حاز على عشرات الشهادات التقديرية وكتب الشكر والتقدير.فضلا على إختيار وإقتناء أعماله (من وحي الطفولة) من قبل الأمم المتحدة في القاهرة وطبعها وتوزيعها على شكل (كارتات).وهو مدرس رسم في بعقوبة وعضو في نقابتي الفنانين العراقيين، والمعلمين ،جمعية كهرمانة للفنون، منظمة ديالى لحقوق الإنسان، رابطة المبدعين العرب. وعنه يقول الناقد والفنان علي الدليمي (في زمن تعج فيه الساحة التشكيلية في العالم، بالعديد من المدارس والمذاهب والإتجاهات والتجارب الفنية العامة والشخصية، يظل الفنان صالح رضا ملتزماً وحريصاً على ان يستقي إبداعاته الفنية من إنطباعية مدينته الجميلة (بعقوبة)، الذي ظل وفياً لها طيلة مسيرته الفنية، فمنذ لحظة قطع مشيمه من والدته.. ليربطه في أعماق طبيعة مدينته (الأم الرؤوم) النضرة بأشجارها الزاهية، حيث أبصرت عيناه، أروع الألوان وهو يولد بين أحضان جمال الطبيعة، ليترعرع فيما بعد وينشأ، بشكل صحيح وصحي.. وتتربى بصيرته وبصره على ثوابت ألوان وأبعاد وزهو الطبيعة الخلابة، التي تنفس الصعداء فيها، معافياً من مفردات (الحداثة) الغريبة.. والمتغيرة بإستمرار).