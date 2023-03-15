الأسبوع الزراعي يدعم الإنتاج الغذائي على أرض بغداد

بغداد وطهران توقّعان محضراً مشتركاً لتطوير العلاقات الإقتصادية

بغداد – ابتهال العربي

وقع وزير التجارة أثير داود الغريري، مع وزير الاقتصاد والشؤون المالية إحسان خاندوزي على هامش اجتماع الدورة الخامسة للجنة العراقية الإيرانية المشتركة، محضراً مشتركاً لتطوير العلاقات الاقتصادية. وقال الغريري في مؤتمر مشترك مع خاندوزي إن (اجتماع الدورة الخامسة للجنة شهد التوقيع على محضر مشترك تضمن الاتفاق على العديد من الأمور والتفاهمات التي من شأنها أن تطور العلاقة الاقتصادية بين الجانبين وتزيد من التفاهمات الاقتصادية التي تخدم الشعبين).

مناطق حرة

واشار الى ان (هناك الكثير من التفاهمات يتضمنها المحضر بضمنها الجانب الاستثمار وجانب المناطق الحرة بالمجال التجاري والتبادل الاقتصادي وزيادة هذا التبادل وإقامة مناطق صناعية والتعاون في مجال الربط السككي والتعاون في مجال المياه والحدود المشتركة والتعاون في مجال الكهرباء والنفط والجانب المالي والمصرفي)، واستطرد بالقول ان (الاجتماع تضمن أيضا إنضاج مذكرات التفاهم وتفعيل ماهو تحت الدراسة،وسيكون ذلك بمتابعة الوزيرين)، ولفت الى ان (ما تم توقيعه كان بأجواء ايجابية وروح تعاون كبيرة لمصلحة البلدين، حيث رعت اللجنة وممثلوها توجه الحكومة من خلال برنامجها وتوجيه رئيس الوزراء برعاية خاصة للقطاع الخاص وتسهيل الأمور أمام صادرات الجانب العراقي والميزان التجاري للبلدين ليكون هنالك تبادل تجاري بناء والاهتمام بالصناعات وسلع ذات ميزة نسبية لكلا الطرفين)، وشدد على القول ان (هذا الاهتمام يهدف لتطور العلاقة وتطويرها بشكل يخدم الطرفين وليس من طرف واحد)، مشيرا الى ان (المنهاج الحكومي أو البرنامج الذي بدأنا بتنفيذه فعليا هي إقامة احسن العلاقات وتطويرها مع جميع دول العالم، ولاسيما دول الجوار)، وقال الغريري ان (العراق له دور ايجابي في تفاهمات الدولية ومع دول الجوار وتحديدا ايران). فيما افتتحت وزارة الزراعة، الاسبوع الزراعي 14 في معرض بغداد الدولي لدعم الانتاج الغذائي. وذكرت دعوة تلقتها (الزمان) امس ان (المعرض اقيم تحت شعار حماية ودعم المنتج الزراعي لتحقيق الامن الغذائي المُستدام، وسيستمر حتى يوم 21 من الشهر الجاري).

محطة تفاعلية

واضافت ان (الوزارة افتتحت المعرض بالتعاون مع شركة مجد الاعمال لإقامة المعارض والمؤتمرات الدولية)، واشارت الوزارة الى (مشاركة شركات القطاع الخاص المختصة بالمجال النباتي والحيواني منها قطاع الدواجن)، مؤكدة ان (المعرض سيشكّل محطة تفاعلية جيدة بين القطاعين العام والخاص)، واوضحت الدعوى انه (سيسلط الضوء على القطاع الزراعي ومعدات المكننة للإنتاج الزراعي والحيواني، وتفعيل الأسس الداعمة للمنتج المحلي)، ومضت الى القول ان (الزراعة دعت الى مشاركة الجهات والسفارات والهيئات الدبلوماسية في البلاد، وشركات القطاع الخاص بضمنها شركات كردستان، بحضور دوائر وشركات الوزارة ومديريات المحافظات، من اجل التفاعل وفتح آفاق تعاون جديدة مع مختلف دول العالم، تبادل الخبرات وتنفيذ التوجيهات الحكومية لدعم القطاع الزراعي والاقتصاد الوطني). من جهة اخرى، شدّد رئيس الوزراء، محمد السوداني، على النهوض بالواقع المصرفي والمالي وتحقيق الاصلاح الاقتصادي. وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية عبد الرزاق الزهيري في تصريح تابعته (الزمان) ان (السوداني وضع حُزماً للمضي بعملية الاصلاح الاقتصادي وتنظيم التجارة)، لافتاً الى (تشكيل عدد من اللجان لخدمة عملية اصلاح قانون رقم 30 الذي بات من القوانين القديمة لكونه لا يواكب المرحلة الجارية في عملية التنوع او العمل الاقتصادي في العراق).

واوضح الزهيري ان (العراق بحاجة الى تحديث النظام الضريبي القديم لمواكبة الحداثة والدخول لمنصة سويفت)، مشيراً الى (اختلاف الرؤية في الوقت الراهن بعد الاتفاق على الدخول الى سويفت، وتحرك البنك المركزي بإتجاه اصلاح القطاع الخاص المصرفي والتعامل المالي بحسب محادثات بين البنك والفيدرالي).

واكد الزهيري ان (الاتحاد مستمر بمباحثاته مع البنك المركزي في عملية التحديث ودعم التجّار وتسهيل تعاملاتهم باليوان الصيني).