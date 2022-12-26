رئيس أركان الجيش العراقي يبحث في قاطع عمليات صلاح الدين خطط منع الخروقات الأمنية

زار وفد عسكري رفيع المستوى، اليوم الاثنين، برئاسة رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، مقر قيادة قاطع عمليات صلاح الدين.



وذكرت وزارة الدفاع في بيان الاثنين ان “رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله يرافقه معاون رئيس أركان الجيش للعمليات، وقائد القوات البرية، وصلوا الى قاطع عمليات صلاح الدين”.

وجرى تدارس الخطط الامنية المستحدثة لمنع الخروقات الامنية التي قامت بها عصابات تنظيم داعش د، كما جرى بحث التنسيق مع قواطع العمليات المجاورة لصلاح الدين .