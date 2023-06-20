360 برلمانيا فرنسيا يدعمون رغبة الايرانيين في التغيير

باريس-(أ ف ب) – دعا أكثر من 290 نائبا فرنسيا و76 عضوا في مجلس الشيوخ من جميع التوجهات إلى «دعم الشعب الإيراني في سعيه للتغيير» واتخاذ «إجراءات قوية وحاسمة ضد النظام الحالي» في نص عرض الثلاثاء. دعا الموقعون على النص الذين اتصلت بهم في الأشهر الأخيرة اللجنة البرلمانية من أجل إيران ديموقراطية (CPID) «بينما قتل أكثر من 750 متظاهرا واعتقل 30 ألفا على ايدي نظام الملالي على المجتمع الدولي أن يتحمل نصيبه من المسؤولية».
صرح اندريه شاسينيي العضو التاريخي في اللجنة البرلمانية من أجل إيران ديموقراطية التي تم انشاؤها قبل 15 سنة واحد نواب رئيس المجموعة الأربعة بقيادة سيسيل ريلهاك من حزب «النهضة» الجمهورية «هذه هي المرة الأولى التي نجمع فيها هذا العدد الكبير من التواقيع».
وأكد الموقعون أن «أي تغيير يجب أن يأتي من الشعب الإيراني ومقاومته» داعيا المجتمع الدولي إلى «دعم الشعب الإيراني في سعيه للتغيير بإجراءات قوية وحاسمة ضد النظام الحالي» في طهران.