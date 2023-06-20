360 برلمانيا فرنسيا يدعمون رغبة الايرانيين في التغيير

باريس‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬دعا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬290‭ ‬نائبا‭ ‬فرنسيا‭ ‬و76‭ ‬عضوا‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬التوجهات‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬دعم‭ ‬الشعب‭ ‬الإيراني‭ ‬في‭ ‬سعيه‭ ‬للتغيير‮»‬‭ ‬واتخاذ‭ ‬‮«‬إجراءات‭ ‬قوية‭ ‬وحاسمة‭ ‬ضد‭ ‬النظام‭ ‬الحالي‮»‬‭ ‬في‭ ‬نص‭ ‬عرض‭ ‬الثلاثاء‭. ‬دعا‭ ‬الموقعون‭ ‬على‭ ‬النص‭ ‬الذين‭ ‬اتصلت‭ ‬بهم‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الأخيرة‭ ‬اللجنة‭ ‬البرلمانية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إيران‭ ‬ديموقراطية‭ (‬CPID‭) ‬‮«‬بينما‭ ‬قتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬750‭ ‬متظاهرا‭ ‬واعتقل‭ ‬30‭ ‬ألفا‭ ‬على‭ ‬ايدي‭ ‬نظام‭ ‬الملالي‭ ‬على‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬أن‭ ‬يتحمل‭ ‬نصيبه‭ ‬من‭ ‬المسؤولية‮»‬‭.‬

صرح‭ ‬اندريه‭ ‬شاسينيي‭ ‬العضو‭ ‬التاريخي‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬البرلمانية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إيران‭ ‬ديموقراطية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬انشاؤها‭ ‬قبل‭ ‬15‭ ‬سنة‭ ‬واحد‭ ‬نواب‭ ‬رئيس‭ ‬المجموعة‭ ‬الأربعة‭ ‬بقيادة‭ ‬سيسيل‭ ‬ريلهاك‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬‮«‬النهضة‮»‬‭ ‬الجمهورية‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬هي‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬نجمع‭ ‬فيها‭ ‬هذا‭ ‬العدد‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬التواقيع‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬الموقعون‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أي‭ ‬تغيير‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يأتي‭ ‬من‭ ‬الشعب‭ ‬الإيراني‭ ‬ومقاومته‮»‬‭ ‬داعيا‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬دعم‭ ‬الشعب‭ ‬الإيراني‭ ‬في‭ ‬سعيه‭ ‬للتغيير‭ ‬بإجراءات‭ ‬قوية‭ ‬وحاسمة‭ ‬ضد‭ ‬النظام‭ ‬الحالي‮»‬‭ ‬في‭ ‬طهران‭.‬