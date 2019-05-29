القبض على متهم بتعنيف طفله حتى الموت بالإشتراك مع زوجته الثانية

35 فرقة تشارك بإطفاء حريق معمل ألبان في كربلاء والعثور على جثة متفحمة

بغداد – قصي منذر

كربلاء- محمد فاضل ظاهر

اشتركت 35 فرقة اطفاء تابعة لمديرية الدفاع المدني في اطفاء حريق هائل اندلع في معمل لإنتاج الالبان في كربلاء ادى الى مصرع احد العاملين. وقالت المديرية في بيان امس الاربعاء إن (35 فرقة بمعداتها كافة شاركت في مكافحة حريق معمل گالة بالاضافة الى فرق عجلات السنور)، مشيرة الى أن (عمليات التبريد استمرت حتى فجر امس الاربعاء).وافاد البيان بـ(العثور على جثة متفحمة وانقاذ عمال جراء الحريق) .

من جهة اخرى اعلنت مديرية الدفاع المدني امس الأربعاء عن موقف جديد للحرائق افاد بارتفاع عددها الى 155 حادثاً في عموم العراق.وقالت المديرية في بيان إن (الموقف الجديد للحرائق في عموم محافظات العراق من 8 آيار الجاري لغاية اول امس الثلاثاء تضمن 155 حادثاً)، موضحة أن (المساحات المحترقة بلغت 7 آلاف و814 دونما، فيما بلغت المساحات المنقذة 135ألف و700 دونم). وكانت حرائق كبيرة قد ألتهمت على مدى الأسابيع القليلة الماضية، مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في مناطق مختلفة من العراق ولم تتمكن الجهات من معرفة منفذيها حتى الآن. وفي كربلاء ايضا تمكنت مفارز مكافحة الاجرام من القاء القبض على شخص عنّف ابنه حتى الموت بالاشتراك مع زوجته الثانية. وقال بيان لإعلام شرطة المحافظة ، ان (معلومات وردت تفيد بقيام شخص بضرب مبرح لإبنه البالغ من العمر خمس سنوات حتى الموت وتعنيف ابنته الأخرى البالغة ثلاث سنوات لكنها بقيت على قيد الحياة مع وجود كدمات على أنحاء مختلفه من الجسم) . واضاف انه ( نظراً لأهمية الحادث أمر قائد الشرطة والمنشآت اللواء احمد علي زويني بتشكيل فريق عمل برئاسة مدير مكافحة الاجرام وعدد من الضباط والمنتسبين لكشف ملابسات الجريمة والقبض على مرتكبيها).وبحسب البيان فانه (خلال مدة قصيرة تمكنت مفارز مكافحة الإجرام من القبض على الرجل وزوجته الثانية البالغة من العمر 19 سنة وبعد التحقيق معهما اعترفا بجريمتهما)، مشيرا الى (إحالتهما الى الجهات المختصة لينالا جزائهما العادل). ودعا البيان المواطنين (للأبلاغ عن حالات العنف الأسري لغرض اتخاذ الإجراءات اللازمة)، مشيرا الى (وجود قسم مختص بهذه الحالات وهو قسم حماية الأسرة والطفل تابع لقيادة شرطة المحافظة له تنسيق مع الدوائر ذات العلاقة وباحثين اجتماعيين ورجال دين ومختصين في مجال القانون للحد من حالات العنف الأسري وتقديم الرعاية والاستشارة للعوائل التي تحصل فيها مثل هكذا خلافات حتى لا تتفاقم المشاكل وتتحول الى جرائم قتل وغيرها).

كما اعلنت قيادة شرطة كربلاء امس عن القاء القبض على شخص قام بقتل شقيقته وابنها اثر خلاف عائلي على الميراث. وقالت في بيان انه (بعد ان استخبرت قيادة الشرطة بحادث قتل، وجه قائد الشرطة عبر نداء مركزي لجميع السيطرات ومفاصل الأجهزة الامنية للبحث عن الجاني ) واضاف انه (بعد تعميم اوصاف الشخص الذي قام بالجريمة وخلال ساعة واحدة فقط تمكنت سيطرات كربلاء الخارجية من جهة محافظة بابل من اعتقاله قبل خروجه من المدينة).وفي بغداد اعلنت مديرية مكافحة اجرام الخضراء عن القبض على عصابة لسرقة المنازل.

وقالت في بيان امس ان (مفارزها واثر تلقي المعلومة شكلت فريق عمل مختصا وبعد جمع المعلومات والتحري من المصادر السرية تم إلقاء القبض على افراد العصابة)، مضيفة انه(بعد التعمق معهم بالتحقيق اعترفوا صراحة بقيامهم فب سرقة مبلغ من المال قدره ثلاثة آلاف دولار ومصوغات ذهبية وأجهزة موبايل).