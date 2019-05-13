35‭ ‬قتيلاً‭ ‬في‭ ‬اشتباكات‭ ‬بين‭ ‬قوات‭ ‬الأسد‭ ‬والفصائل‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬ظهور‭ ‬الجولاني

بيروت‭ – ‬الزمان‭ ‬

تدور‭ ‬اشتباكات‭ ‬عنيفة‭ ‬بين‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬وفصائل‭ ‬جهادية‭ ‬أبرزها‭ ‬هيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‭ ‬(جبهة‭ ‬النصرة‭ ‬سابقاً)‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬سوريا،‭ ‬تسببت‭ ‬بمقتل‭ ‬35‭ ‬مقاتلاً‭ ‬من‭ ‬الطرفين‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬24‭ ‬ساعة،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أحصى‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬الإثنين‭. ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬ظهور‭ ‬زعيم‭ ‬الهيئة‭ ‬محمد‭ ‬الجولاني‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬مصور‭ .‬

وتسيطر‭ ‬هيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‭ ‬مع‭ ‬فصائل‭ ‬جهادية‭ ‬أخرى‭ ‬على‭ ‬محافظة‭ ‬إدلب‭ ‬وأرياف‭ ‬حلب‭ ‬الغربي‭ ‬وحماة‭ ‬الشمالي‭ ‬واللاذقية‭ ‬الشمالي‭ ‬الشرقي‭. ‬وتتعرض‭ ‬المنطقة‭ ‬منذ‭ ‬نهاية‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬لقصف‭ ‬سوري‭ ‬وروسي‭ ‬كثيف،‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬المنطقة‭ ‬مشمولة‭ ‬باتفاق‭ ‬روسي–تركي‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬إليه‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

وأفاد‭ ‬المرصد‭ ‬عن‭ ‬اشتباكات‭ ‬عنيفة‭ ‬بين‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬وهيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‭ ‬وفصائل‭ ‬جهادية‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬ثانية،‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬جبل‭ ‬الأكراد‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬اللاذقية‭ ‬الشمالي،‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬مستمرة‭ ‬منذ‭ ‬الأحد‭ ‬وتتزامن‭ ‬مع‭ ‬«غارات‭ ‬روسية‭ ‬وقصف‭ ‬متواصل‭ ‬بعشرات‭ ‬القذائف‭ ‬والصواريخ‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬النظام»‭.‬ودعا‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لهيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‭ ‬أبو‭ ‬محمد‭ ‬الجولاني‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مصورة‭ ‬نُشرت‭ ‬الأحد،‭ ‬«أي‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬حمل‭ ‬السلاح‭.. ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يتوجه‭ ‬الى‭ ‬ساحة‭ ‬المعركة»،‭ ‬معتبراً‭ ‬أن‭ ‬حملة‭ ‬القصف‭ ‬الأخيرة‭ ‬«أعلنت‭ ‬وفاة‭ ‬كل‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬السابقة‭ ‬وأظهرت‭ ‬أن‭ ‬«الاعتماد‭.. ‬على‭ ‬القوة‭ ‬العسكرية‭ ‬فقط»‭.‬

وتسبّبت‭ ‬المعارك‭ ‬والقصف‭ ‬خلال‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬بمقتل‭ ‬16‭ ‬عنصراً‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬النظام،‭ ‬مقابل‭ ‬19‭ ‬قتيلاً‭ ‬من‭ ‬الفصائل‭ ‬الجهادية،‭ ‬بحسب‭ ‬المرصد‭.‬

وتتعرض‭ ‬مناطق‭ ‬في‭ ‬ريفي‭ ‬حماة‭ ‬الشمالي‭ ‬وإدلب‭ ‬الجنوبي‭ ‬لقصف‭ ‬جوي‭ ‬وبري‭ ‬كثيف‭ ‬الإثنين‭. ‬وأفاد‭ ‬المرصد‭ ‬عن‭ ‬غارتين‭ ‬روسيتين‭ ‬استهدفتا‭ ‬مركزاً‭ ‬للدفاع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬كفرنبل،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬خروجه‭ ‬عن‭ ‬الخدمة‭.‬

وقال‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬معرة‭ ‬النعمان‭ ‬عبادة‭ ‬ذكرى‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬«تمّ‭ ‬استهداف‭ ‬المركز‭ ‬بصاروخين‭ ‬شديدي‭ ‬الانفجار‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر،‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬بدمار‭ ‬هائل‭ ‬فيه‭ ‬وخروج‭ ‬آليات‭ ‬عدة‭ ‬من‭ ‬الخدمة»‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬طاقم‭ ‬العمل‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬خرج‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬قبل‭ ‬عشر‭ ‬دقائق‭ ‬من‭ ‬استهدافه‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬إلى‭ ‬بلدة‭ ‬مجاورة‭ ‬تعرضت‭ ‬للقصف‭.‬

وتسببت‭ ‬قذائف‭ ‬أطلقتها‭ ‬الفصائل‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬السقلبية‭ ‬ذات‭ ‬الغالبية‭ ‬المسيحية‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬حماة‭ ‬الشمالي‭ ‬الإثنين‭ ‬بمقتل‭ ‬مدني‭ ‬وإصابة‭ ‬خمسة‭ ‬آخرين‭ ‬بجروح،‭ ‬بحسب‭ ‬المرصد‭.‬

وأوردت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السورية‭ ‬الرسمية‭ ‬الحصيلة‭ ‬ذاتها‭.‬

وتمكنت‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬حماة‭ ‬الشمالي‭ ‬حيث‭ ‬سيطرت‭ ‬على‭ ‬قرى‭ ‬وبلدات‭ ‬عدة‭ ‬أبرزها‭ ‬كفرنبودة‭. ‬ولم‭ ‬تعلن‭ ‬دمشق‭ ‬رسمياً‭ ‬بدء‭ ‬هجوم‭ ‬واسع‭ ‬لطالما‭ ‬لوحت‭ ‬بشنه‭ ‬على‭ ‬إدلب‭ ‬ومحيطها،‭ ‬لكن‭ ‬الاعلام‭ ‬الرسمي‭ ‬يواكب‭ ‬يومياً‭ ‬تقدم‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭.‬