300‭ ‬ألف‭ ‬سوري‭ ‬ينزحون‭ ‬من‭ ‬إدلب‭ ‬تحت‭ ‬القصف‭ ‬الشديد‭ ‬

اسطنبول‭ – ‬الزمان‭ ‬

نددت‭ ‬منظمات‭ ‬سورية‭ ‬غير‭ ‬حكومية‭ ‬الجمعة‭ ‬بتقاعس‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬بمواجهة‭ ‬تصعيد‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬وحليفته‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬إدلب،‭ ‬قائلة‭ ‬إنها‭ ‬تشهد‭ ‬«أكبر»‭ ‬موجة‭ ‬من‭ ‬النزوح‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬النزاع‭. ‬وأشار‭ ‬ممثلون‭ ‬لهذه‭ ‬المنظمات‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬في‭ ‬اسطنبول‭ ‬الى‭ ‬الصعوبات‭ ‬الإنسانية‭ ‬المتفاقمة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المحافظة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬سوريا،‭ ‬قائلين‭ ‬إنه‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عشرات‭ ‬القتلى‭ ‬المدنيين،‭ ‬دفع‭ ‬القصف‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬300‭ ‬الف‭ ‬شخص‭ ‬للفرار‭ ‬من‭ ‬ديارهم‭ ‬إلى‭ ‬الحدود‭ ‬التركية‭ ‬وأن‭ ‬«أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬الف‭ ‬منهم‭ ‬يعيشون‭ ‬في‭ ‬بساتين‭ ‬الزيتون»‭ ‬لعدم‭ ‬وجود‭ ‬أماكن‭ ‬في‭ ‬مخيمات‭ ‬اللاجئين‭. ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬رائد‭ ‬صالح،‭ ‬رئيس‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬المعارضة‭ ‬والمعروف‭ ‬باسم‭ ‬«الخوذ‭ ‬البيضاء»‭ ‬إن‭ ‬«التصعيد‭ ‬الأخير‭ ‬بدأ‭ ‬في‭ ‬آذار/مارس‭ ‬وتفاقم‭ ‬منذ‭ ‬26‭ ‬نيسان/أبريل‭ ‬ليتحول‭ ‬إلى‭ ‬مجزرة‭ ‬يومية»‭. ‬

وتابع‭ ‬أن‭ ‬«الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لا‭ ‬تحاول‭ ‬حل‭ ‬المشكلة‭ ‬وتكتفي‭ ‬بادارة‭ ‬النزاع‭ ‬فقط،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تفاقم‭ ‬الكارثة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭. ‬لا‭ ‬تقوم‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بدور‭ ‬بناء‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬لانها‭ ‬تمتنع‭ ‬عن‭ ‬تسمية‭ ‬الجهة‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬التصعيد»‭. ‬وقتل‭ ‬نحو‭ ‬950‭ ‬شخصاً‭ ‬ثلثهم‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬من‭ ‬التصعيد‭ ‬العسكري‭ ‬المستمر‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬إدلب‭ ‬ومحيطها‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬سوريا،‭ ‬وفق‭ ‬حصيلة‭ ‬للمرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭. ‬

بدوره،‭ ‬قال‭ ‬محمد‭ ‬زاهد‭ ‬المصري‭ ‬ممثل‭ ‬تحالف‭ ‬المنظمات‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬السورية‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحافي‭ ‬في‭ ‬اسطنبول‭ ‬إن‭ ‬«العالم‭ ‬يشاهد‭ ‬المذبحة‭ ‬ويتجاهلها،‭ ‬والأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لا‭ ‬تحرك‭ ‬ساكنا»‭. ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مشترك،‭ ‬دعت‭ ‬«الخوذ‭ ‬البيضاء»‭ ‬وتحالف‭ ‬المنظمات‭ ‬السورية‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬ومديرية‭ ‬صحة‭ ‬ادلب‭ ‬«الدول‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬للتحرك‭ ‬سريعا‭ ‬لاتخاذ‭ ‬الخطوات‭ ‬اللازمة‭ ‬لإيقاف‭ ‬التصعيد‭ ‬الحاصل‭ ‬تحت‭ ‬سلطة‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬وفرض‭ ‬مسار‭ ‬دبلوماسي‭ ‬لحل‭ ‬سياسي‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬استخدام‭ ‬للقوة»‭. ‬

وبعد‭ ‬تأكيدهم‭ ‬أن‭ ‬موجة‭ ‬النازحين‭ ‬الحالية‭ ‬في‭ ‬إدلب‭ ‬هي‭ ‬«الأكبر»‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬النزاع‭ ‬عام‭ ‬2011،‭ ‬حض‭ ‬هؤلاء‭ ‬وكالات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬والدول‭ ‬المانحة‭ ‬على‭ ‬«التدخل‭ ‬فوراً»‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬الأزمة‭ ‬الإنسانية‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬القصف‭.‬