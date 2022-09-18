30 لوحة في معرض نينوى التشكيلي

الموصل – هدير الجبوري

عشر نخب .. عشر تجارب .. وعشر طاقات، أمتزجت رؤاها وأتحدت اهدافها وتعاظمت علاقاتها الانسانية فيما بينها رغم تباين الاساليب والخبرات الفنية أجتمعت كلها تحت عنوان واحد بثلاثة سطوح وثلاثة اعمال تتجلى فيها السيرة والتجارب المتفردة وقد خرجت الى النور لتزين جدران قاعة فرع نينوى لجمعية الفنانين التشكيليين العراقيين في معرض اطلق عليه عنوان10 * 3 شارك فيه عشرة فنانين بواقع ثلاث لوحات لكل واحد منهم وهم: رئيس فرع نيوى في الجمعية خليف محمود المحل ،لبنى الطائي ، حكم الكاتب، احمد مزاحم،-مروان طارق ،محمد ذنون ،سيف مطر،عمر طلال ، أحمد الجليلي ونور خليف. وحضرت أفتتاح المعرض مجموعة كبيرة من فناني نينوى التشكيليين والمهتمين بالشأن الفني والثقافي.