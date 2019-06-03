30 قتيلاً وادانة دولية لفض اعتصام الخرطوم بالقوة

قادة‭ ‬الاحتجاج‭ ‬يدعون‭ ‬الى‭ ‬مسيرات‭ ‬سلمية‭ ‬لاسقاط‭ ‬المجلس‭ ‬العسكري

الخرطوم‭ – ‬نيويورك‭ – ‬الزمان‭ ‬

ادان‭ ‬الامين‭ ‬العام‭ ‬للامم‭ ‬المتحدة‭ ‬استخدام‭ ‬القوة‭ ‬في‭ ‬تفكبك‭ ‬اعتصام‭ ‬الخرطوم‭ ‬حيث‭ ‬فضت‭ ‬القوات‭ ‬السودانية‭ ‬الاثنين‭ ‬الاعتصام‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭ ‬الذي‭ ‬يطالب‭ ‬بتسليم‭ ‬السلطة‭ ‬الى‭ ‬المدنيين،‭ ‬ما‭ ‬أوقع‭ ‬‮٣٠‬‭ ‬قتيلا‭ ‬ومئات‭ ‬الجرحى‭ ‬بحسب‭ ‬قادة‭ ‬حركة‭ ‬الاحتجاج‭ ‬الذي‭ ‬أكدوا‭ ‬استمرار‭ ‬تحركهم‭ ‬حتى‭ ‬إسقاط‭ ‬المجلس‭ ‬العسكري‭ ‬الحاكم‭ ‬عبر‭ ‬الإضراب‭ ‬والعصيان‭ ‬المدني‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬اليوم‭.‬،‭ ‬mبحسب‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬لجنة‭ ‬أطباء‭ ‬السودان‭ ‬المركزية،‭ ‬وقالت‭ ‬السفارة‭ ‬الأميركية‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬على‭ ‬موقعها‭ ‬على‭ ‬‮«‬تويتر‮»‬‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الهجمات‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬القوى‭ ‬الأمنية‭ ‬السودانية‭ ‬ضد‭ ‬المتظاهرين‭ ‬ومدنيين‭ ‬آخرين‭ ‬خطأ‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬تتوقف‮»‬‭. ‬واعتبر‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المسؤولية‭ ‬تقع‭ ‬على‭ ‬المجلس‭ ‬العسكري‭ ‬الانتقالي‭. ‬المجلس‭ ‬غير‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬قيادة‭ ‬شعب‭ ‬السودان‭ ‬بشكل‭ ‬مسؤول‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬السفير‭ ‬البريطاني‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭ ‬عرفان‭ ‬صديق‭ ‬من‭ ‬جهته‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬على‭ ‬‮«‬تويتر‮»‬‭ ‬إنه‭ ‬سمع‭ ‬‮«‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬كثيف‮»‬‭ ‬من‭ ‬منزله‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬قلق‭ ‬للغاية‭ ‬إزاء‭ ‬التقارير‭.. ‬التي‭ ‬تتحدث‭ ‬عن‭ ‬مهاجمة‭ ‬القوى‭ ‬الأمنية‭ ‬الاعتصام‭ ‬وعن‭ ‬وقوع‭ ‬إصابات‭… ‬لا‭ ‬مبرّر‭ ‬لمثل‭ ‬هذا‭ ‬الهجوم‭. ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتوقف‭ ‬هذا‭. ‬الآن‮»‬‭.‬

وفيما‭ ‬أغلقت‭ ‬القوى‭ ‬الأمنية‭ ‬السودانية‭ ‬الطرق‭ ‬المؤدية‭ ‬الى‭ ‬موقع‭ ‬الاعتصام،‭ ‬دعا‭ ‬قادة‭ ‬الاحتجاج‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬مسيرات‭ ‬ومواكب‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الأحياء‭ ‬والمدن‭ ‬والقرى‮»‬‭ ‬والى‭ ‬وضع‭ ‬متاريس‭ ‬في‭ ‬‮«‬كل‭ ‬الشوارع‭ ‬بالعاصمة‭ ‬والأقاليم‭ ‬فوراً‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬تحالف‭ ‬‮«‬قوى‭ ‬إعلان‭ ‬الحرية‭ ‬والتغيير‮»‬‭ ‬في‭ ‬بيانات‭ ‬متتالية‭ ‬إن‭ ‬المجلس‭ ‬العسكري‭ ‬‮«‬غدر‭ ‬فجر‭ ‬اليوم‭ ‬‭(‬الإثنين‭)‬‭ ‬بالآلاف‭ ‬من‭ ‬المعتصمات‭ ‬والمعتصمين‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬وبنات‭ ‬شعبنا‭ ‬الثوار‭ ‬بمحيط‭ ‬القيادة‭ ‬العامة‭ ‬للجيش،‭ ‬مطلقاً‭ ‬الرصاص‭ ‬بسخاء‭ ‬حقود‮»‬‭.‬

وتحدث‭ ‬عن‭ ‬‮«‬محاولة‭ ‬لفض‭ ‬الاعتصام‭ ‬بالقوة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المجلس‭ ‬العسكري‮»‬،‭ ‬واصفا‭ ‬ما‭ ‬‮«‬يتعرض‭ ‬له‭ ‬الثوار‭ ‬المعتصمون‮»‬‭ ‬‮«‬مجزرة‭ ‬دموية‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬‮«‬لجنة‭ ‬أطباء‭ ‬السودان‭ ‬المركزية‮»‬‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أول‭ ‬إن‭ ‬‮«‬متظاهرين‭ ‬سلميين‭ ‬قتلا‭ ‬بالرصاص‭ ‬الحي‭ ‬بأمر‭ ‬من‭ ‬المجلس‭ ‬العسكري‭ ‬الانتقالي‮»‬‭.‬

وأوردت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬ثان‭ ‬‮«‬ارتقى‭ ‬ثلاثة‭ ‬شهداء‭ ‬برصاص‭ ‬المجلس‭ ‬العسكري‭ ‬ليصل‭ ‬عدد‭ ‬شهداء‭ ‬مجزرة‭ ‬المجلس‭ ‬الانقلابي‭ ‬إلى‭ ‬خمسة‭ ‬شهداء‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬‮«‬سقوط‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الإصابات‭ ‬الحرجة‮»‬‭. ‬ودعا‭ ‬تحالف‭ ‬‮«‬قوى‭ ‬إعلان‭ ‬الحرية‭ ‬والتغيير‮»‬‭ ‬الى‭ ‬‮«‬العمل‭ ‬على‭ ‬إسقاط‭ ‬المجلس‭ ‬العسكري‮»‬‭ ‬و‮»‬تنظيم‭ ‬التصعيد‭ ‬الثوري‭ ‬السلمي‮»‬عن‭ ‬طريق‭ ‬‮«‬تترييس‭ ‬كل‭ ‬الشوارع‭ ‬بالعاصمة‭ ‬والأقاليم‭ ‬فورا‮»‬،‭ ‬والخروج‭ ‬فى‭ ‬مسيرات‭ ‬سلمية‭ ‬ومواكب‭ ‬بالأحياء‭ ‬والمدن‭ ‬والقرى‮»‬‭.‬

كما‭ ‬دعا‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬إعلان‭ ‬العصيان‭ ‬المدني‭ ‬الشامل‭ ‬لإسقاط‭ ‬المجلس‭ ‬العسكري‭ ‬الغادر‭ ‬القاتل‮»‬‭.‬

إطلاق‭ ‬نار

وقال‭ ‬أحد‭ ‬المعتصمين‭ ‬عادل‭ ‬ابراهيم‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬إن‭ ‬‮«‬اكثر‭ ‬من‭ ‬500‭ ‬عربة‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬والشرطة‭ ‬أطلقت‭ ‬علينا‭ ‬النار‭ ‬واحترقت‭ ‬خيامنا‮»‬‭. ‬واكد‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الشيخ،‭ ‬أحد‭ ‬سكان‭ ‬منطقة‭ ‬بري‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬مكان‭ ‬الاعتصام،‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬سماع‭ ‬أصوات‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬أشاهد‭ ‬أعمدة‭ ‬الدخان‭ ‬تتصاعد‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬الاعتصام‮»‬‭. ‬وذكر‭ ‬مقيم‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬الحي‭ ‬أن‭ ‬قوات‭ ‬من‭ ‬الشرطة‭ ‬تحاول‭ ‬طرد‭ ‬المتظاهرين‭ ‬من‭ ‬شارع‭ ‬قريب‭ ‬من‭ ‬الاعتصام‭. ‬وكان‭ ‬المجلس‭ ‬العسكري‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬الحوادث‭ ‬التي‭ ‬تجري‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬الاعتصام‭ ‬تهدد‭ ‬‮«‬تماسك‭ ‬الدولة‭ ‬وأمنها‭ ‬الوطني‮»‬،‭ ‬ووعد‭ ‬بالتحرّك‭ ‬‮«‬بحزم‮»‬‭ ‬إزاء‭ ‬هذا‭ ‬الوضع‭ ‬بعد‭ ‬مقتل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬المحيطة‭ ‬بمكان‭ ‬التجمع‭.‬

‭ ‬وقتل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬لم‭ ‬تتضح‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬موقع‭ ‬الاعتصام‭.‬

وانتشرت‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬اليوم‭ ‬تعليقات‭ ‬منددة‭ ‬بهجوم‭ ‬القوى‭ ‬العسكرية‭ ‬تحت‭ ‬هاشتاغ‭ ‬‮«‬مجزرة‭_‬القيادة‭_‬العامة‮»‬،‭ ‬و‮»‬يسقط‭_‬المجلس‭_‬العسكري‮»‬‭.‬

وبدأ‭ ‬الاعتصام‭ ‬قرب‭ ‬مقر‭ ‬القيادة‭ ‬العامة‭ ‬للجيش‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭ ‬في‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬للمطالبة‭ ‬بإسقاط‭ ‬الرئيس‭ ‬عمر‭ ‬البشير‭.‬

وأطاح‭ ‬الجيش‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬بالبشير‭ ‬الذي‭ ‬حكم‭ ‬السودان‭ ‬لمدة‭ ‬ثلاثين‭ ‬عاما‭. ‬وشكل‭ ‬الجيش‭ ‬مجلسا‭ ‬عسكريا‭ ‬انتقاليا‭ ‬يحكم‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت‭. ‬لكن‭ ‬المعتصمين‭ ‬واصلوا‭ ‬تحركهم‭ ‬مطالبين‭ ‬بنقل‭ ‬السلطة‭ ‬الى‭ ‬المدنيين‭.‬

وعلّقت‭ ‬المفاوضات‭ ‬بين‭ ‬المجلس‭ ‬العسكري‭ ‬والمتظاهرين‭ ‬في‭ ‬21‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬حول‭ ‬تشكيلة‭ ‬مجلس‭ ‬سيادة‭ ‬قرروا‭ ‬إنشاءه‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتألف‭ ‬من‭ ‬عسكريين‭ ‬ومدنيين،‭ ‬ويتولى‭ ‬قيادة‭ ‬الفترة‭ ‬الانتقالية‭ ‬في‭ ‬السودان‭.‬