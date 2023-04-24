وعود ببناء 8 آلاف مدرسة والتربية تضع معاهد الخصوصي تحت الوصاية

30 ألف درجة وظيفية للخريجين تنتظر موافقة الحكومة

بغداد – قصي منذر

أكد مجلس الخدمة العامة، انه ينتظر موافقة الحكومة على اطلاق 30 الف درجة وظيفية للخريجين ،واشار الى اتمام ملف تعيين حمَلة الشهادات العليا والأوائل.وقالت المتحدث باسم المجلس ابتهال الغزي في تصريح امس إن (المجلس يعمل على تحديث البيانات الخاصة بحمَلة الشهادات العليا والأوائل، وبعد الانتهاء منها سيتم الإعلان عن عدد الدرجات والأسماء المتوافقة)، واضافت ان (المجلس بانتظار موافقة مجلس الوزراء على توزيع 30 الف درجة، ليتم بعد ذلك المباشرة بها)، واستطردت بالقول ان (المجلس أنهى تعيين حملة الشهادات العليا والأوائل، وان الكثير من الجامعات لم ترسل الكودات الخاصة بالخريجين).

الى ذلك ،وضعت وزارة التربية ،معاهد التدريس الخصوصي تحت الوصاية بعد جولات تفتيش مشددة ،افضت الى اجراءات للحد من الظاهرة التي بدأت تتزايد بشكل عشوائي خلال السنوات الماضية،فيما أفاد عضو لجنة التربية النيابية سالم العنبكي، بأن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وعد ببناء أكثر من 8 الاف مدرسة عن طريق الاستثمار.وقال العنبكي في تصريح امس انه (كان لدينا لقاء مع السوداني، واكدنا حاجة العراق الى بناء الاف المدارس، حيث قال انه سيتم منح أكثر من 8 الاف مدرسة عن طريق الاستثمار الى عراقيين لبنائها خلال هذا العام والسنة المقبلة)، واضاف ان (هناك نقصا كبيرا في المدارس بكل المحافظات، من قبيل المباني والرحلات المدرسية والمستلزمات ونقص الكتب وغيرها)،

واشار الى ان (اللجنة طالبت وزير التربية بأن تصل الكتب المنهجية الى جميع المدارس بحلول شهر آب المقبل)، واستطرد بالقول (لدينا مطابع في بغداد وكربلاء، وطالبنا الوزير بأن تكون الطباعة جيدة ومقبولة وعدم هدر الاموال بهذا الملف)،

مشيرا الى (وجود 90 مدرسة في محافظة ديالى وفق مشروع رقم واحد الذي وصفه بسيء الصيت)، مؤكدا ان (وضعها يقع بين خيارين، اما تنفيذها من قبل الوزارة أو أن تحيلها الى المحافظة لبنائها)،

ومضى الى القول ان (ديالى تحتاج الى بناء مئات المدارس لحل مشكلة الاكتظاظ، وجعل كل صف دراسي يضم 20 طالباً لايصال المعلومة له بشكل جيد، بدلاً من الاكتظاظ الذي يؤدي الى وجود أكثر من 50 طالباً في كل صف دراسي). وسجل العراق خلال السنوات الأخيرة ،ارتفاعاً كبيراً في مستوى الأمية، ووفقاً لتصنيف منظمة اليونسكو، بعدما كانت البلاد تتبوأ مراتب عالمية في جودة التعليم ومحو الأمية خلال سبعينيات القرن الماضي، وفي التصنيف الأخير للمنظمة، حل العراق ضمن أكثر البلدان التي تعاني من ارتفاع الأمية، بما يتجاوز 47 في المائة. بدورها ،أكدت وزارة التربية، أن العام الدراسي الحالي شهد استقرارا وتقدماً في إكمال المناهج. وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد في تصريح امس إن (مواعيد الامتحانات حددت بوقت مسبق ،وهي تأتي ضمن إطار التقويم التربوي الذي أعلنته الوزارة هذا العام، الذي شهد استقرارا وتقدما في إكمال المناهج الدراسية)،وبشأن معاهد التدريس الخصوصي، أكد أن (الوزارة كان لها بيان توضيحي بشأن المعاهد وستعيد النظر في الإجازات الممنوحة مع تقويم عملها ووضع إجراءات مشددة للحد من الظاهرة). وكانت الوزارة ،قد اتخذت في وقت سابق ،خطوات وإجراءات كفيلة للحد من تفشي الظواهر السلبية وفي مقدمتها التدريس الخصوصي.