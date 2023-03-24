مدرب الأهلي طرابلس: أهدي الدوري للجمهور وهدفنا الكأس الثالثة

3 أزمات تضرب يد الزمالك قبل قمة الأهلي

{ القاهرة – وكالات: عانى الزمالك من بعض الأزمات، في مواجهة غريمه الأهلي، أمس الجمعة، على صالة الدكتور حسن مصطفى، في إطار دوري المحترفين لكرة اليد. ويتصدر الأهلي، جدول الترتيب برصيد 26 نقطة، بفارق نقطتين عن الزمالك أقرب ملاحقيه. وفقد الزمالك في لقاء أمس، خدمات مدافعه الصلب محمد رمضان هتلر، بعد طرده وحصوله على الكارت الأزرق خلال مواجهة البنك الأهلي، وعوقب بالإيقاف لمدة مباراتين. كما أصيب أحمد حسام ميدو ظهير أيمن الزمالك، خلال مواجهة سموحة، عقب تدخل عنيف من لاعب الخصم.

جراحة عاجلة

وخضع ميدو لجراحة عاجلة لتثبيت داخلي لعظمة الساعد بشرائح ومسامير، بعد نزيف يده اليسرى. كما يعاني الزمالك بسبب عدم جاهزية أحمد الأحمر وحسن وليد قداح بسبب مشاركة الثنائي في بطولة أندية الخليج مع النجمة البحريني. وشارك الأحمر وقداح مع النجمة في بطولة أندية الخليج، وبلغ الفريق، المباراة النهائية قبل الخسارة أمام الكويت. وفشل الثنائي في استعادة اللياقة البدنية والجاهزية المطلوبة بعد خوضهما 5 مباريات في غضون 8 أيام فقط. ويحاول الزمالك، تعويض الخسارة التي تعرض لها في الدور الأول أمام الأهلي والتي كانت بنتيجة 22-27 خلال الشهر الماضي. عبر التونسي هيكل بن محمود، مدرب فريق اليد بنادي الأهلي طرابلس، عن سعادته الكبيرة بالفوز ببطولة الدوري الليبي لهذا الموسم. وقال بن محمود في فيديو نشر على الصفحة الرسمية للأهلي طرابلس على فيس بوك، إن التتويج باللقب جاء بعد تعب كبير وتضحيات الناس الكل خاصة المباراة الصعبة أمس في زواره أمام الجزيرة.

موسم واحد

وأضاف الحمد لله قدمنا أداء كبيرا واللاعبون كانوا في الموعد بعد مباراة حماسية وكانت فاصلة. وتابع هيكل نحن نستحق هذه البطولة ولم نخسر أي لقاء طيلة موسم واحد والفضل للاعبين الذين طبقوا كل التعليمات وكانوا رجالا. وأردف أحب أن أهدي هذه البطولة لجمهور الزعيم وهي ثاني بطولة بعد السوبر ولا يزال أمامنا مباراة الكأس يوم 29 مارس/آذار الجاري وبعون الله نحقق الكأس الثالثة. وختم لابد أن نشكر الناس التي وقفت معنا سواء الجمهور أو المركز الإعلامي ورئيس النادي الذي وفر كل شيء للفريق.