280 أس – فريد حسن

يحكى ان فلاحا اشترى سيارة مرسيدس 280 اس وهو يسير في طريقه واذا بسيارة خلفه يصطدم بسيارته ويحدث اضرارا فيها فيترجل السائق الذي صدم سيارة الفلاح ويأتييه ليعتذر له عما سببه وتسبب به من اضرار بسيارته الجديدة الفارهة وقال له اقدم اعتذاري واتعهد باصلاح سيارتك واعادتها الى حيث كانت لكن الفلاح صاحب السيارة 280 اس رد عليه بالقول وماذا تصلح منها اس ايسين ثلاث ايسات ( عمي هاي 280 اس) هذه الحادثة التي تروى احيانا من باب الفكاهة استوقفتني لآسأل ماذا تعمر الحكومة في البلد ايس ايسين مئات الايسات فكل شيء مدمر الاقتصاد التربية الثقافة والقضاء وكل ذلك بسبب صدمات المحــــاصصة والفئوية وسيطرة غير العقلاء على امور البلد .

نحن بحاجة الى وزارة مخططة تخطيطا سليما وفاعلا بعيدا عن تخطيط محاصصتي بل الى وزارة ترتكز على وعي وطني مسؤول ولها الصلاحيات فالبلد يسير الى الهاوية ونزفه يتعمق يوما بعد يوم ولابد من وضع الاليات التي تسهم في الارتقاء به وخلاصه وتنقيته من الفساد والمفسدين والفاسدين وابعاد المؤسسات الدينية عن المسرح السياسي واصدار قانون يلزم رجل الدين بان يمارس طقوسه الدينية على الاسس السليمة واعني ابعاده عن المتاجرة بالدين وان يعمل السياسي في حقله بشرط توافر الوطنية في قلبه لا ان يأكل من خيرات البلد ويكون انتماؤه للاجنبي .

وحينها ستجد الحكومة نفسها أمام معطيات كثيرة عندها ستعرف بان البلاد بحاجة الى الكثير من الجهد لاصلاح ( الايسات ) وهي بلغة العدد اكثر من ايسات سيارة المرسيدس (بتاع الفلاح) لان كل مرافق الدولة بحاجة الى الاصلاح وفي مقدمتها القضاء ومنع تدخل الاحزاب والجهات السياسية في عمله وكذلك الارتقاء بالتعليم واعادة الهيبة للمعلم الذي كاد يكون رسولا الى جانب اصلاح الاقتصاد وتشكيل لجنة خبراء من اساتذة الجامعات ومن ذوي الاختصاص لوضع برنامج اقتصادي شامل في الصناعة والزراعة والتجارة ومعالجة سرقة ابار النفط من قبل جهات مسلحة مرتبطة بأحزاب متنفذة واعادة تشكيل الوزارة على اسس وطنية وخبرات علمية بعيدا عن مفهوم تقسيم الكعكة وكم هي مخجلة ان يتحول العراق العظيم بتاريخه ونقاء حضارته الى هذه التسمية (كعكة) عبارة كعكة لايتداولها ولا يستخدمها الا السراق لتوزيع ما سرقوه وكل حسب فاعليته في تنفيذ جريمة السرقة .

ان من الاولويات اعادة تشكيل حكومة واستيزار اهل العلم والخبرات وابعاد شؤون الدولة عن سياسات الاحزاب وارتباطاتها المشبوهة لان كل حزب بما لديهم فرحون فأين فرحة العراقيين وهم العامة والاكثر عددا لان القاعدة ان الوطنيين دائما اكثر من المنتمين الى الاحزاب والاتجاهات والسلوكيات البعيدة عن بناء الوطن ولكن الديمقراطية العرجاء هي التي احدثت الاختلال في القبان فلا بد من ان تتعالى الاصوات (ولا تطغوا في الميزان) والمهم في ذلك تنفيذ القصاص والحكم بالعدل بين الناس فلا يقضي القضاء بالسجن ثلاث سنوات على سارق كلينكس واطلاق العنان للفاسدين الذين سرقوا المليارات لان الطفل عندما يسرق فانما لان السياسي سرق ماله وليس له طعام ولكي يعيــــــش فلابد ان يفـــــــعل ذلك فأعيدوا للناس حقوقهــــــم لتكونوا أمام مجــــــتمع سلــــــــيم نظيف .