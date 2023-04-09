26 عاماً على صدور (الزمان) – محمد صالح البدراني

جريدة التجديد والإيمان بقيم الإصلاح

كلمة (الزمان) بحد ذاتها معبرة عن حالة متغيرة متجددة، فالزمان والمكان إحداثيات لتاريخ الإنسانية فلكل زمان في مكان ما عنوان لأحداث وعلو ورقي ،أو انحدار حضاري وتخلف مدني، ولعل هذا المعنى أو جاذبيته الداخلية جعلت كلمة الزمان اسما لصحف في دول عربية والعراق ولاشك كان فيه زمان الملكية صحيفة اسمها الزمان وبينها وبين الزمان الحالية مشتركات لكن في زمنين، الأولى صدرت في العهد الملكي عام 1937 واستمرت حتى عام 1963 وكان صاحبها “ابن الموصل” توفيق السمعاني 1904-1982 ورئيس تحريرها محمود نديم إسماعيل، وكانت تنشر لشخصيات أضحت معروفة في الوسط الاجتماعي العراقي وهنالك فروع عديدة ومجلات رافقت الزمان في وقت كان الشعب المتعلم منه يقبل على القراءة وربما غير المتعلم يحب أن يسمع منه ما مكتوب في الصحف.

(الزمان) اللندنية التي صدر عددها الأول في العاشر من نيسان 1997 وطبعة العراق بعد 2003 يملكها الأديب الموصلي أيضا سعد البزاز وهي ما زالت تصدر بأعداد تتجه نحو 8000 وقد تجاوزت يوبيلها الفضي وتتجه نحو اليوبيل اللؤلؤي (30 سنة) وبها من المقومات وبما يمكن أن تضيفه لتحتفل باليوبيل الذهبي، الصحيفة مفتوحة للأقلام كافة وبلا حدود وهذا يجعل المقالات تتزاحم لتأخذ عمودها في الصحيفة، بيد أن ما نبع عن الزمان الأولى بما يلائم زمانها حيث القراء تحتاج (الزمان) وبرعاية صاحبها أن تنشئ ما يلائم زماننا بان يكون هنالك مركز للدراسات الاجتماعية والفكرية والسياسية، حيث تتشارك في رفده الفضائية (الشرقية) و(الزمان) الصحيفة لتكون مؤسسة الزمان مركزا وصرحا كمؤسسة الجزيرة بما فيها ويرتبط بها من مؤسسات نشر وتوزيع ومركز دراسات استراتيجية، ولعل مؤسسة (الزمان) ستكون واعدة جدا في بلد يكثر فيه النخب من مشارب متعددة وممكن أن تدرب لتدرب هي الأخرى لتنتج فكرا وسطيا معتدلا رائدا يرتقي بالبلاد والشعب ويكون نموذجا يليق بالعراق من أقصاه إلى أقصاه ويعالج مركزه المستجدات والمستحدثات.

التجديد مهم

من المؤكد أن التجديد مهم لكي تنتقل (الزمان) بين زمن وزمن لتمثل زمانا مقبلا من جديد، فإنشاء مركز بشكل أولي يتطور تدريجيا إلى مركز ينتج ما ذكرنا من فكر ويتشعب ليكون مركزا للاستشراف والتنبؤ بالاقتصاد والأحداث ووضع الحلول للتهدئة أو لتثبيط المشاكل، وتتحول الجملة الخبرية إلى معلومات ترشح وتدرس والمفيد منها يوثق ليكون مصدرا لقراءة الحدث، أما لماذا (الزمان) من يقوم بهذا فلاننا نلاحظ من خلال إدارتها أن هنالك عقلية موصلية نشأت في بيئتها بعقلية تجارية تفتح يدها للأمور الواعدة وتعرف كيف تدير المال والأعمال لهذا فهو يعلم أن مراكز كهذه لا تدر سريعا لكن إن تمركزت فسيكون إنتاجها المعنوي والمادي مفيدا ليس للمؤسسة فحسب بل للامة والبلد والبيئة المحيطة بنا ولا شك أن حل مشاكل المحيط ودراستها جزء من استقرار البلد الذي نسعى لان يكون في مكانته اللائقة عبر تاريخه القديم والأوسطي والحديث.

الصحافة و(الزمان)

لقد نشأت الصحافة أول الأمر لتتبع أسعار القطن والصوف لتزود بها أصحاب رؤوس الأموال بالمعلومة وهم يتحولون من الإقطاع الزراعي إلى الرأسمال الصناعي، وتتبعت الصحف نشأة أمريكا الشمالية الحديثة وانتقال الحلم والاستثمار ومخاضها الصعب المعروف تاريخيا وانتقلت إلى المستعمرات ليضاف لها المقال السياسي، فمن الواضح أنها تطورت في الجزائر والمغرب لتعود إلى الغرب بأعمدتها الجديدة ثم ولا شك أننا بما تحدثنا عنه ستكون عملية تضيف للصحافة في المنطقة وظيفة وهي الدراسات والمشاركة في القرار وليس محض الخبر أو النقد لواقع الحال وإنما إعطاء الدراسات التفصيلية والحلول…. انه طموح ولا شك ممكن التطبيق عندما يتعاون الجميع لمصلحة البلد بعيدا عن الاستقطاب بل العمل الجماعي والمشترك، هنالك سيكون زمانا آخر وهنالك ستكون (الزمان) في يوم متجدد وهي تواكب التطور المدني والاتساع الفكري وتنتج من منظومة العقل ما هو مفيد.

إن دعم الفكر من اجل الفكر وان اختلف معــــــك هو دعـــــــم لفكرك عندما تكون مؤمنا بقيم الصلاح وقيمة الإنـــــــسان، وبالتالي لا يحدث الاستقطاب وإنما الالتقاء بالمشتركات لتكوين نوعا من التعــــــــاضد لرقي المــــــــدنية عندما تكون البيئة مستقرة متعاونة وليست مشغولة بالصراعات التي تخلق بيئة لا تحدث التنمية.