إستشهاد ضابط وإصابة ثلاثة آخرين بإشتباك مع داعش بالرطبة

الإدعاء العام: أكثرمن 500 قضية فساد بحق متهمين في الخارج منذ 2003

بغداد – قصي منذر

كشف الادعاء العام في بغداد عن وجود اكثر من 500 قضية فساد بحق متهمين هاربين الى خارج العراق الا ان جهود استردادهم غير كافية بسبب عدم الاستجابة من بعض الدول .

وقالت نائب المدعي العام هناء علي فياض ان (استرداد المجرمين مظهر من مظاهر التعاون بين الدول لمكافحة الجرائم والحد من انتشارها , حيث تقوم الدول بموجب ذلك تسليم شخص يقيم في اقليمها الى دولة اخرى تمهيدا لمحاكمته عن جريمة ارتكبها او تنفيذ الحكم الصادر بحقه), مشيرة الى ان (اكثر من ن 500 قضية فساد بحق متهمين هاربين الى خارج العراق الا ان جهود استردادهم غير كافية حتى الان).

في غضون ذلك , ألقت قوة امنية القبض على متهمين أثنين بعمليات خطف وتسليب في بغداد.

وقال بيان لوزارة الداخلية ان (مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في الوزارة القت القبض على متهمين اثنين مطلوبين وفق احكام المادة 421 خطف في ببغداد وذلك لقيامهما عمليات خطف وتسليب عدة). واصدر مكتب الوكيل الاقدم للوزارة توجيهات لمنع الفاسدين من ابتزاز المواطنين للكسب غير المشروع.

اعتقال فاسدين

وذكر البيان انه (على ضوء قيام الوزارة الداخلية باعتقال بعض الفاسدين والمنتحلين للشخصيات ذات المناصب المهمة والمدعين زوراً عملهم او اتصالهم بالداخلية او قياداتها ويعملون على خداع المواطنين لتحصيل منافعهم الخاصة او ابتزاز المواطنين في سبيل الكسب غير المشروع), واضاف انه (وفق توجيه من الملااكات القيادية في الوزارة ولضمان عدم استغلال الفاسدين والمشبوهين لمثل هكذا امور نشدد على ضرورة التحقق من الهوية والادعاء عند حصول أية حالة ابتزاز او تعدي او طلب رشى), واكد البيان (أهمية الاتصال والاخبار للجهات المختصة كما يُتاح الابلاغ عبر احد طرق التواصل الاجتمعي). وأفاد مصدر بإصابة شخصين بجروح بليغة جراء مشاجرة بالأسلحة البيضاء شرقي بغداد.

وقال المصدر في تصريح امس إن (مشاجرة بين عدد من الأشخاص في حي الكوفة خلف مدينة الصدر تطورت إلى استخدام الأسلحة البيضاء), لافتا الى ان (المشاجرة أسفرت عن إصابة شخصين بجروح خطيرة كما اعتقلت القوات الأمنية أحد المتشاجرين).

الى ذلك اصدر تحالف القوى العراقية بيانا بشأن الجريمة البشعة التي وقعت في ناحية ابي صيدا بمحافظة ديالى.

وقال البيان انه (في الوقت الذي نعمل على غلق ملف النزوح وتوطين الاستقرار واعادة الامن للمواطنين في المحافظة المشتركة، نتفاجأ بجريمة قتل بشعة ترتكبها مجاميع متنفذة في المحافظة خارجة عن القانون ترتدي الزي العسكري بحد المدنيين الابرياء الامنين في قرية ابو الخنازير التابعة لابي صيدا في ديالى), مبينا ان (هذه المجاميع تنسحب تحت مرأى ومسمع القوات الامنية المحلية وقوات الجيش في المنطقة) على حد تعبير البيان.

مشيرا الى ان (ذلك يهدد السلم المجتمعي في مدن المحافظة), وطالب التحالف رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بـ(تحمل مسؤوليته الدستورية والاخلاقية وتقديم مرتكبي الجريمة الى القضاء لانزال اقصى العقوبات بهم وحفظ امن المواطنين جميعا), مشددا على (توطين الاستقرار واعادة النازحين وتفويت الفرصة على من يسعى الى تخريب وحدة المجتمع).

وفي كركوك ألقت قوة أمنية القبض على ارهابي مزدوج في المحافظة.

واوضح بيان لخلية الإعلام الامني ان (قوة من وكالة الاستخبارات ألقت القبض على أحد عناصر داعش في قرية عطشانة سفلى بكركوك ومن خلال التحقيق معه اعترف بأنتمائه للقاعدة ومبايعته داعش).

قضايا ارهابية

وأضاف ان (المتهم مطلوبا بقضايا ارهابية منها استهداف القوات الامنية وقتل وتهجير المواطنين).

وافاد مصدر ثان بأن ضابطا بالجيش استشهد واصيب ثلاثة اخرين باشتباك مع داعش بالرطبة.وقال المصدر في تصريح ان (قوة من الجيش اشتبكت مع عناصر داعش بمنطقة الحسينيات ما ادى الى مقتل ضابط برتبة مقدم واصابة ثلاثة اخرين بجروح متفاوتة).

لافتا الى ان (هناك قتلى وجرحى بين صفوف داعش ايضا وان قوة امنية طوقت المكان ونقلت الجرحى الى مستشفى قريب والجثة الى الطب العدلي). من جهة اخرى حجزت هيئة الكمارك كمية من السكائر ومواد التجميل مخالفة بمطار بغداد.

وقالت الهيئة في بيان ان (السلطات الكمركية في المطار تمكنت من حجز مواد مختلفة ادخلت الى المطار دون استحصال الموافقات الاصولية لها), واضاف ان (السلطات في المطار حجزت 41 علبة سكائر اجنبية ضبطت بصحبة مسافر يروم باخراجها خارج العراق خلافا للتعليمات الكمركية)، واشار الى (حجز مواد تجميل المتمثلة بنحو 200 امبولة ضبطت بحوزة مسافر يروم ادخالها الى البلد بدون موافقات استيرادية خلافا للضوابط والتعليمات النافذة).