إنه الإحتواء المزدوج – صباح الخزرجي

في خضم تزامن التهدئة والتصعيد في هذه اللعبة القديمة المتجددة بين الولايات المتحدة الامريكية وايران وما اوجدته من خشية وترقب لدى دول الشرق الاوسط وجواره التي تمثل المجال الحيوي لهذه المعمعة محسوبة الإيقاع، فهي كمورد رزق ومنجم ازلي لطرفيها إضافة للعراب الصهيوني المهيمن.

فقد فات على كل تحليلات المحللين السياسيين والاقتصاديين بأنها حرب ناعمة قد ولدت من رحم (مبدأ كارتر) الامريكي الصادر اواخر سبعينات القرن المنصرم والذي ينص على – الاحتواء المزدوج- للعراق وايران بوضعهما في مجال التحجيم وتحت السيطرة الدائمة كي يمكثان الى ابد الآبدين سحابة ماطرة لخزانة الولايات المتحدة (واسرائيل) من حيث يعلمان او لايعلمان.. ومن هنا جاءت شرارة الكيد في كل الحروب على العراق وتداعيات لجمه ومؤأمرات اقتسامه وتقسيمه (لاسمح الله) التي ستستمر وفق مقتضيات مصالح الاطراف الثلاثة السابقة أنية كانت ام استراتيجية، مادام هذا القانون الامريكي ملزما تطبيقه على كل رئيس امريكي يتولى هذا المنصب.

ان مايظهر للعلن من سمات الصراع الحالي بين امريكا وايران يوحي برائحة عراقية/خليجية ذات ابعاد ومديات عربية/اسلامية تنتهي خيوطها لدى القوى الخفية ممثلة بالشارع الخامس في نيويورك ومعتمدها الاقليمي الغاصب لفلسطين ، قلب شرقنا العربي والعالم الإسلامي اجمع.

ومن كل ماسبق من خيوط وصلات وتأثيرات، باتت امريكا وحليفتها الاقرب تحكمان هذا الجزء من العالم بنفوذهما الذي يجد ديمومته واستمرارية نجاحه محكومة بتجارة الحماية، التي تستلزم حضور عدو قوي طامع في الجوار القريب من دولنا، لتأجيج الصراعات التأريخية والاثنية والحدودية بين كيانات حاكمة، وجدت انها ترتبط في وجودها وسطوتها بإرادة ومصلحة ورضا كل الشياطين الكبار شاءت ذلك ام أبت.. كما ان وجود الصراعات الازلية والحروب المستعرة لأسباب تأريخية وقومية ودينية مؤدلجة في منطقة الشرقين الادنى والاوسط يستلزم ديمومة الافكار المتطرفة والمشاريع التوسعية التي لاترعوي لتسوية ولاتستكين لنهاية منظورة.

ان عمر ومآل هذه الازمة الإيرانية الامريكية سيتحدد في نهاية المطاف بمقدار استجابة إيران للشروط الأمريكية الاثني عشر في مفاوضات ماوراء الكواليس الجارية حاليا بين الحليفين اللدودين، حيث سيصلان إلى النهاية السعيدة حال موافقتها على مالايقل عن 80 بالمئة من تلك الشروط والا فإن احتمالية وقوع مناوشات مسلحة جدية ستقارب نسبة 90بالمئة ثم لتنتهي بعدها حال مطاوعة الجمهورية الإسلامية المتوقع في أية لحظة قادمة، وإن كان ضمن الغاطس المستور الذي لن يحفظ الكثير من ماء الوجه أمام العالم المترقب ولا مع الأسد الهصور المتوثب.

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