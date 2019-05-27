العراق خارطة الحضارة – منيرة عبد العزاوي

اعلن وزير الثقافة والسياحة والآثار قبل أيام ولمناسبة اليوم العالمي للآثار عن اقامة خارطة رقمية – ديجيتال لأكثر من 15000 خمسة عشر الف موقع اثري في العراق ، كما كشف عن توظيف تقنيات التحسس النائي واستخدام الصور الفضائية لحماية المواقع الأثرية والتراث المهدد بالأخطار .

هذا الخبر هطل علينا كمختصين بالتاريخ وبخاصة تاريخنا الحضاري العتيق كهطول المطر على الأرض اليباب وأثلج قلوبنا لما لآثارنا من مدلولات حضارية قيمة جدا لبلدنا العظيم وللـــــــبشرية في ارجاء المعمورة كلها ، اذ ان آثارنا وحضارتنا تشكل المحور الأســـــــاس لهوية العراق الوطنية والثـــــــقافية وما تعكسه عالمـــــيا من معـــــان ثرية و وتعبّر بحق عن عمق ورصانة الكيان العراقي وبالتالي شخصية ابنائه ممثلة بالمواطن العراقي ومدى امتداد جذوره عميقا بالتربة العراقية و بشواخصها التاريخية التي ليس لها نظير في جميع ارجاء العالم .

فالشخصية العراقية شمالا وجنوبا شرقا وغربا وعلى جميع الصعد وفي اية مدينة او قرية او هور او جبل او جزيرة ومن اية بقعة او طينة عراقية هي دالة ونتاج حيوي انساني سام لتلك الركائز من الحضارة التليدة بروافدها المتفاعلة الأكدية السومرية البابلية الآشورية الكلدانية العربية الكردية التركمانية السريانية …

هذه اللوحة الفسيفسائية الزاهية والباقة المتـــــــفتحة الإنسانية التي تعطّر البيئـــــــة العراقية ببهاء التعايش والمحبة والتكامل والسلام ، هذا التعايش هو الأصل العراقي واللحمة المــــــتينة التي لا ولن تنفصم بالرغم من كل المحن وموجات الكراهية والشر المصدر للعراق من خارج الحدود .. لماذا ؟ لان الأصل طيب وكريم وسام .

وأنه يتعــــــين علينا في اية اشكالية الرجــــــوع بالأسباب والمبـــــــررات والدوافع الى الأصــــــول والى الجذور والى المقدمــــــات بـــــــغية التعرف على النتائج ، “فإذا عرف السبب بطل العجب” ..

وهكذا هي الهوية العراقية تبقى وضّاءة ، ويبقي النسيج العراقي صامدا عصيّا ازاء العواصف الهوجاء وإزاء مخالب الشر ودسائس الوقيعة .. والى الأبد .