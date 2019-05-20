الطعام لكل فم – ناجح صالح

لا أحد منا يستغني عن الخبز طعاما له ،ومع ذلك فان المرء اذا شبع لم يجد للخبز طعما .

الحق أنك حينما تكون جائعا تجد لأي طعام لذة غير أنك اذا شبعت وأصابتك التخمة فلن تجد في الخبز أي طعم .

ولعل أهم ما في المعادلة أن الفقراء يتلذذون لأي طعام يقع في أياديهم لأنهم حرموا منه طويلا وأن بطونهم كانت خاوية ،أما الأغنياء فقد فقدوا شهية الطعام بعد أن أسرفوا على أنفسهم طويلا وأنه حتى الخبز الذي هو أول ضروريات الطعام يظل مركونا على المائدة دون أن يلتفتوا اليه .

ان الشبع الزائد مفسدة للبطون والعقول وهو أيضا ترف يقتل في المرء روح الاعتدال والرؤية السليمة ،كما أنه آفة تدمر البقية الباقية من روح الانسان وجوهره النبيل الذي ينبغي أن يكون عليه .

ان اللقمة التي دخلت جوفك ولم تكن بحاجة اليها حرمت آخرين كانوا أكثر حاجة منك اليها ليتضوروا ألما وبؤسا وهم يجاهدون في كبح جماح الجوع الذي يؤرقهم .

أرأيت كيف يكون الشبع وكيف يكون الجوع !

ان زاد الترف عن حده يجعلنا نتناسى أهم مقومات الحياة لنكون بالتالي غير عابئين بآلام الغير وتكون غلظة القلوب هي التي تتحكم في سلوكنا .

وذروة الترف أن نفقد الاحساس بقيمة الأشياء الجميلة التي تحيطنا وتحتوينا ،وحينئذ نفقد القدرة أيضا للحفاظ على النعم التي بأيدينا .

ولعل أخطر ما في المسألة أننا كثيرا ما نجازف المجازفة العمياء التي يشوبها الضعف في حل أبسط المعضلات التي تواجهنا .

وفي هذا السياق نكون قد فقدنا زمام المبادرة في اعطاء صورة واضحة لما يعترينا من تناقضات فيما نفكر وفيما نفعل .

ونحن كثيرا ما تركبنا الأخطاء كلما شعرنا بأن ما نملكه هو قليل لا يسد رغباتنا ولا يشبع نهمنا .

وهكذا تزداد المخاوف كلما كانت الأثرة التي في أعماقنا تستنزف ما لدى الآخرين من خير قليل ،انه سوء تقدير وغشاوة في أعيننا بالا نفتح قلوبنا لمن غبنتهم الحياة .

( ان المرء اذا شــــــبع لم يجد للخــــــبز طعما ) ترى ماذا وراء هذه الحكمة أيضا ؟

انه ليس الشبع من الطعام فحسب لكنه الشبع من أي شيء يمكــــــــن أن نلغي فيه الكثير من المعـــــــاني الجـــــــميلة بما فيها من قـــــــيم لتقودنا خطواتنا الى ما هو أســــــــوأ مما نراه أو مما يخـــــــالج نفوسنا من توقــــــعات غير محسوبة .

ثمة مقولة تؤكد على أن يـــــــكون الطــــــــعام لكل فم وهو أبسط ما تعـــــــنيه العدالة الاجتـــــــماعية ،فهل نحن قادرون أن نلوي ذراع الـــــــشح من أعماقنا فنواسي ممن يرى في رغيف الخبز حقنا لبطن خــــــاوية ؟