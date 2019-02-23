ديموقراطية (فرّق تسد) البريطانية الأمريكية في العراق – سمير عبيد

فشل محاولة نقل التجربة الإيرانية

نعم ..أنهم يضحكون علينا شدق أفواههم ..والسبب لأننا قبلنا أن يكون شعبنا مكباً لنفاياتهم السياسية و الثقافية والفكرية.!.

وقبلنا أن تكون أسواقنا وبطوننا وجيوشنا مكباً لنفاياتهم العسكرية والصناعية والدوائية .

وقبلنا أن يكون شعبنا وبلدنا مختبرا لتجاربهم الفاشلة والجديدة وحتى لتجاربهم التي نقلوها لبلدان أخرى . أي كان العراق ولا زال تارة حلبة صراع، وتارة حقل تجارب سياسية وعسكرية ودوائية ، وتارة ساحة أستعراض يستخدمها غير العراقيين في الارض والجو …والعراق اطرش بالزفة مع شديد الأسف !!. .

وقبل العراقيون بديموقراطية التشرذم . لا بل تقاتلوا وتنازلوا وتكارهوا ولا زالوا متكارهين فيما بينهم بسبب ديموقراطية” فرّق يَسدْ” التي جلبها البريطانيون والاميركيون مابعد عام 2003 وقدّسها العراقيون وكذلك قدّس تجارب سياسية وافده غادروها هم منذ عقود طويلة باتوا يصدرونها لنا على أنها منحة إنسانية ومنحة تطويرية لشعوبنا لكي تتحرر !.

وقد يسأل أحدكم :-

من هؤلاء الذين يضحكون علينا !.

الجواب:-

أنهم الأميركيون والغربيون والأسرائليون المتصهينون ” لأننا نحترم الديانة اليهودية ونحترم اليهود من علماء ومفكرين ومكتشفين ووسطيين” هؤلاء هم الذين اغرقوا العراق بكل ماهو فاشل ومفتت !.

فمن حقنا نسأل:-

-1أين تكمن العِلّة والأسباب بأن الولايات المتحدة الأميركية التي يبلغ عدد سكانها 330 مليون نسمة تقريبا يحكمها حزبان فقط هما (الجمهوري والديموقراطي) !!؟.

2- وبريطانيا التي يبلغ عدد سكانها 70 مليون نسمة تُحكم من قبل حزبين رئيسيين هما حزبي (المحافظين والعمال) !!؟.

3-الهند التي تعتبر أنجح تجربة ديموقراطية في العالم و التي يبغ عدد سكانها مليار و300مليون نسمه يحكمها حزبان رئيسان من اصل سبعة أحزاب فقط !!؟

4-الصين الذي يبلغ عدد سكانها مليار و450 مليون نسمه يحكمها الحزب الشيوعي المؤتلف مع أحزاب صغيرة اخرى !!؟

نكتفي بهذا القدر من الأمثلة التي تدحض كلام الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا والغرب والتي تردد أتينا بديموقراطية فريدة من نوعها للعراق بعد عام 2003 ..!!.

تلك الديموقراطية التي ولد من رحمها 400 حزب في العراق .وتدعي امريكا أنها التجربة الديموقراطية الفريدة في منطقة الشرق الأوسط والتي تريدها مثالا في الشرق الأوسط !.

ان كانت هي ديموقراطية فريدة لماذا لا يطبقونها في بلدانهم ويكون لديهم 100 حزب وليس 400 ؟

لماذا لا يصدرون لنا ديموقراطيتهم التي توحد سكانهم خلف حزبين فقط !؟

ألم تكن الديموقراطية التي أتوا بها للعراق هي أصلا سلاح أستعماري متطور لنسخة ( فرق تسد ) غايتها أدخالنا في الفوضى الديموقراطية الخلاقة !!؟

فالذي فتت الشعب العراقي وقتل فيه روح التكافل والمحبة والتآخي والوحدة ، وزرع بين صفوفه الطائفية والمذهبية والمناطقية والحزبية والفئوية ودمر الوحدة الوطنية والشعبية هي ديموقراطية أمريكا وبريطانيا التي أتت بها بعد عام 2003 والتي أشتقت وبنسبة 99، 99 ٪? من شعار وسياسية وأستراتيجية أستعمارية يعرفها العالم أجمع وهي سياسة فرّق تسد!!.