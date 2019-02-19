الحرس الثوري الإيراني: باكستاني نفذ التفجير الانتحاري

طهران‭ – ‬الزمان‭ ‬

أكد‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬أن‭ ‬باكستانياً‭ ‬نفذ‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬الهجوم‭ ‬الانتحاري‭ ‬الذي‭ ‬استهدف‭ ‬عناصره‭ ‬وأوقع‭ ‬27‭ ‬قتيلاً،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬«سباه»‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وأفادت‭ ‬الوكالة‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬قائد‭ ‬القوات‭ ‬البرية‭ ‬في‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الجنرال‭ ‬محمد‭ ‬باكبور‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬مراسم‭ ‬تأبين‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬أن‭ ‬«الانتحاري‭ ‬كان‭ ‬يدعى‭ ‬حافظ‭ ‬محمد–علي‭ ‬وكان‭ ‬من‭ ‬باكستان»‭. ‬واستهدف‭ ‬الهجوم‭ ‬بسيارة‭ ‬مفخخة‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬شباط/فبراير‭ ‬حافلة‭ ‬تابعة‭ ‬للحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬سيستان–بلوشستان‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬إيران‭ ‬قرب‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬باكستان‭.‬

وهذا‭ ‬الهجوم‭ ‬هو‭ ‬أحد‭ ‬الاعتداءات‭ ‬الأكثر‭ ‬دموية‭ ‬ضد‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسه‭ ‬عام‭ ‬1979‭ ‬بهدف‭ ‬حماية‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬من‭ ‬التهديدات‭ ‬الأجنبية‭ ‬والداخلية‭. ‬وأشار‭ ‬الجنرال‭ ‬باكبور‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التحقيق‭ ‬تقدّم‭ ‬بعد‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬طراز‭ ‬السيارة‭ ‬المفخخة‭ ‬التي‭ ‬استُخدمت‭. ‬وأضاف‭ ‬«منذ‭ ‬يومين،‭ ‬تم‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬المشتبه‭ ‬الأول،‭ ‬وهو‭ ‬امرأة»‭ ‬وتمّ‭ ‬توقيفها‭ ‬«ما‭ ‬أتاح‭ ‬التعرّف‭ ‬على‭ ‬آخرين»‭. ‬وأعلن‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬الاثنين‭ ‬توقيف‭ ‬ثلاثة‭ ‬«إرهابيين»‭ ‬متهمين‭ ‬بالتورط‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬الانتحاري،‭ ‬وقد‭ ‬«أعدوا‭ ‬وجهزوا‭ ‬السارة‭ ‬الانتحارة»‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يكشف‭ ‬عن‭ ‬جنسيتهم‭.‬

وأكد‭ ‬الجنرال‭ ‬أن‭ ‬«اثنين‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬الفريق‭ ‬الإرهابي‭ ‬كانا‭ ‬باكستانيين»‭ ‬وبينهما‭ ‬الانتحاري‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬الفريق‭ ‬«كان‭ ‬يحضّر‭ ‬لهجوم‭ ‬انتحاري»‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬الذكرى‭ ‬الأربعين‭ ‬للثورة‭ ‬الإسلامية‭ ‬التي‭ ‬احتُفل‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬شباط/فبراير‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬فشل‭ ‬بسبب‭ ‬«استعداد»‭ ‬القوات‭ ‬الأمنية،‭ ‬بحسب‭ ‬الجنرال‭.‬

وتبنّت‭ ‬الهجوم‭ ‬مجموعة‭ ‬«جيش‭ ‬العدل»‭ ‬المتطرفة‭ ‬التي‭ ‬تأسست‭ ‬عام‭ ‬2012‭ ‬كامتداد‭ ‬لتنظيم‭ ‬«جند‭ ‬الله»‭ ‬المتشدد‭ ‬السنّي،‭ ‬الذي‭ ‬أطلق‭ ‬تمردا‭ ‬داميا‭ ‬ضد‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬استمر‭ ‬لعقد‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يضعف‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬جراء‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬زعيمه‭ ‬عبد‭ ‬الملك‭ ‬ريغي‭ ‬وإعدامه‭ ‬في‭ ‬2010‭.‬

واتهم‭ ‬قائد‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬اللواء‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬جعفري‭ ‬السبت‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الباكستانية‭ ‬بدعم‭ ‬هذه‭ ‬الجماعة‭ ‬المسلحة‭.‬