الصدر يوقّع كتابه بين عشّاق الذات وعشّاق الوطن

الصدر يوقّع كتابه بين عشاق الذات وعشاق الوطن

بغداد – ياسين ياس

وقع المفكر الكبير حسين السيد محمد هادي الصدر الخميس الماضي كتابه الجديد (بين عشاق الذات وعشاق الوطن) في جلسة اقيمت في قاعة موتيل الزوراء ببغداد بحضور حشد من الاكاديميين والاعلاميين والمعنيين بشؤون الثقافة والادب. وتخلل حفل التوقيع مداخلات منها مداخلة للدكتور عدنان السراج قال فيها(تعرفت على معلمي الاول عندما كنا في سوريا،كان العراق دوما في نظره حيث عمل على بناء مراكز ادبية وثقافية). وشهادة اخرى من عبدالهادي صادق قال فيها ان (الصدر ترعرع في بيت علم وادب وثقافة وهو كاتب متفرد ،له سلسلة من الكتب عن العراق الجديد ). وجاء في مداخلة عبد الكريم الدباغ ان (هذا الاصدار الـ 46 من سلسلة موسوعة العراق، حاول من خلاله ايقاد الشموع ورسم الحلول العامة مع ايمانه بتغيير الواقع الفاسد ، وفي هذا كتاب 28 عنوانا تدور حول الواقع العراقي).وقال حكيم عبد الزهرة في كلمته (عرفناه منذ سنين طويلة، في سبعينات القرن الماضي ،كان له مجلس كل يوم جمعة، اعتقل مرات عدة ونجاه الله، كنا نلوذ اليه في الظروف الصعبة ومواقفه البطولية مشهود لها ، فهو صلب وشديد). وفي كلمة موجزة للصدرفي حفل توقيع كتابه قال (احييكم جميعا وحضوركم هو تعبير عن حبكم للوطن ، وانا من عشاق هذا الوطن وعشق الذات من عشق الوطن وعشق الوطن من عشق الذات) مضيفا(اشكر الموقف النبيل من امينة بغداد وكادر الامانة وكل من تفضل وساهم ، والشكر موصول لكل الاحبة من عشاق العراق وكل ما تحدثتم به هو هدية ليس لها ثمن ونعلن عن حبنا الاول لهذا الوطن وسيبقى العراق مرفوع الرأس ان شاءالله). وفي نهاية الجلسة قدم عضو مجلس محافظة بغداد غالب الزاملي درع الابداع للمحتفى به.