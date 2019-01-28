بين العبودية والحرية

عبدالزهرة خالد

للحريةِ مفاهيم تتوسع عند ايديولوجيات الأحزاب والمنظمات والمذاهب ، بينما تتسع أفقياً هذه المفاهيم عند الإنسان. قد يتبادر إلى ذهن الكاتب مقارنة العبودية والحرية والمعادلة العكسية فيهما من خلال الوجود ، فعندما تريد أن ترى الحرية عليك النظر الى مرآة العبودية والعكس صحيح . أرى في الحرية أحجاراً وعلامات تكمن في جيوب ثياب الفرد فمتى ما يحتاجها عليه أن يخرج قطعاً منها للتصريف والتصرف بثمنها في إدارة شؤونه الحياتية . مذ الطفولة يسبح الطفل الرضيع في حوضٍ مملوء بالحرية ، فحركاته اللإرادية هي التعبير الحيّ لما يتمتع بها ولصيحاته وغضبه وسعادته ، لا يأبه أبداً من التناقضات التي تواجه حاجاته فالجميع عبيد له تنفذ طلباته بالحد الذي يقتنع به وإسكاته عند الغضب.

أحاول الهروب من الخوض في متاهات الفلسفة والمفهوم الاجتماعي والتمسك بالموضوع من جانب اعلامي أو كتحقيق صحفي قد يكون مقبولاً لدى بعض القراء عند قراءة المعادلات التضادية في سلوكية الفرد وقد تؤثر الظروف الحال والزمان والمكان في اكتساب الحرية فالغنى والفقر ،الجهل والعلم ، الصحة والمرض كذلك أقتصاد البلد له نمطية خاصة في تحديد الحرية فمثلاً هنا في العراق أن النفط هو الذي يشتري ويبيع حرية المواطن بدون ان يشعر به أحد.

صورة الحرية تختلف في نظر المرأة والرجل وحتى بين الشباب وكبار السن عليه البحث في هذا المضمار يكون واسعاً وكبيراً كلما زاد فيها الشمولية .في مجتمعنا العراقي يعرف الجميع النقاط العديدة التي تدخل ضمن مفهوم الحرية فالتملك واللبس ( بشيء من العقلانية ) والكلام والسير و… و… حسب الطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليها المرء لكن النقد السائد في الشارع والدواوين هو من يغتال حرية الفرد . ولو هناك بعض الممارسات التي تعبر عن صاحب الحرية بحريته لكن هناك من يرى فيها عيباً يشار إليها بالنقد اللاذع جهراً أو سراً خاصة عندما يحصل عليها بالمجان في حين أنها طبيعية جداً في منظور الآخر .

النقطة التي أريد إثارتها لاحظت كثير من الأشخاص يحب عبوديته ليشتري فيها حرية محدودة الثمن فمثلاً عندما ينتمي إلى القائد الفلاني ويبيع ويشتري تمجيد هذا القائد لقاء ممارسة أو الشعور بالحرية داخل مجتمعه بأمان وكأن الحرية هي الشمعة المضيئة لسعادته .لذا يبيع الفرد مبادئه وعقيدته لحزب ما ويبقى ينفذ ما يملى عليه السبيل الوحيد الذي يلتقي بحريته عندما تغمره السعادة الكاملة وكذلك الحال الانتماء إلى الدين والعرق والجغرافية ونظام الحكم والعشيرة والقبيلة وغيرها من إنتماءات و مسميات. الغريب في اكتساب بعض الحريات هي عن طريق العبور إلى شخوص خارج بلدته سواء عربية أو أجنبية ويكون إنتمائه أعتباطي على أساس شخصية ما . كذلك قد يكون ثمن شراء الحرية هو السلاح والبارود والأعم هو إراقة الدماء لقاء نوع معين من الحرية أما باقي أنواع الحريات كانت ميتة قبل الثورة وبعد الثورة .

أتوقع أن أغلب الأفراد في مجتمعنا يحتاج إلى عبوديةٍ كي يمارس طقوسه بسعادة تكفي عيشه على أرضه ، ولا نعلم هل هذا هو جزء من الموروث عن أجدادنا حينما كانت النسبة العالية من المجتمع في ذلك العصر تحت نير حكم الأقطاع ويتنعم بحبه إلى محكوميته والبؤس الذي يتناوله بشكل طبيعي على شكل جرعات كي يتمكن في العيش بسلام بين أفراد أسرته ويظهر السؤال للعيان هل العبودية حاجة أم غريزة يتفاعل معها الفرد . مع ملاحظة التفريق بين حب واحترام شخصية ما معروفة وبين التبعية والخضوع لما يريده هذا المحبوب. أرجو ألا أخذ مساحة واسعة من شرح المفهوم الخاص بالحرية التي تنشأ من البنى التحتية الخاصة بنشأة الفرد .متى ما تم التخلص من درنات العبودية التي تغطي سنابل الحرية معنى ذلك ستكون حياتنا غير وأخيراً هل تطبق الحرية الفردية في الدول الغربية في مجتمعنا ؟.. أتوقع أن الإنسان العراقي بالخصوص يرتدي قمصان عديدة من العبودية هل يتخلص منها بالتدريـــج .