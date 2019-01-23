الخالصي يعلن الجمعة المقبلة يوماً للنفير العام

– بغداد – الزمان

دعت مدرسة الإمام الخالصي امس الثلاثاء إلى عد يوم الجمعة المقبل جمعة النفير العام لرفض الاحتلال تحت شعار (نعم للأوطان، كلا امريكان، كلا استسلام، نعم للإسلام). وقالت المدرسة في بيان تلقته(الزمان) امس انه (بالنظر لحجم التساؤلات الواردة من أبناء شعبنا بشأن مستلزمات المرحلة المقبلة وما ورد في خطب صلاة الجمعة ومشروع الإنقاذ الوطني؛ فإننا نجيب على أسئلة المواطنين الذين يعانون من أصعب الأوضاع حالياً، ومن تراكم العقود الماضية، من خلال دعوتهم للمشاركة الواسعة في خطة عمل لإنقاذ البلاد والعباد وللخلاص)داعية الى ان (يترجم ذلك من خلال المشاركة الواسعة في مواقف شعبنا الموحدة في يوم الجمعة المقبل ضمن برنامج وطني موحد). واوضح البيان ان المشاركة في النفير يكون (عبر التوقف عن الأعمال صباح الجمعة والسعي إلى المساجد لأداء الصلاة ودعوة العلماء والخطباء لتأكيد مواقف الأمة في وحدتها واستقلالها والدفاع عن كرامتها وحقوقها ومقدراتها)، مشيراً الى ان( المشاركة الواسعة هي البداية الصحيحة للخلاص وللفرج بإذن الله تعالى)، بحسب البيان.