القانون العام والقانون الدولي العام – سداد عماد العسكري

القانون العام يطلق عليه أيضاً بالقانون المشترك ويقصد به المدرسة القانونية التي تعود جذورها إلى تراث القانون الإنكليزي، والتي تميزت بالاعتماد على السوابق القضائية كمصدر ملزم للتشريع، وعرف بالقانون العرفي غير المكتوب، ويراعي مصالح جميع الأفراد ويطلق على عكسه من القانوني القانون الخاص . تعود تسمية القانون العام إلى فترة الفتح النورماني لإنكلترا 1066م، حيث كانت مطبقة قوانين خاصة مبنية على العرف، تحكم كل مقاطعة من مقاطعات إنكلترا فعمل ملوك النورمان على إنشاء القانون العام، وأصبح ملزماً لإنكلترا تطبيقه لكافة المقاطعات.

سمات القانون العام إلزام القضاة بالسوابق القضائية تحت ضوابط محددة. يعتمد القانون العام على مصدر مهم من مصادر التشريع وهو السوابق القضائية. استخدم هذا القانون هيئة محلفين في إصدار الأحكام القضائية . لم يقم بالفصل بين القانون المدني القانون التجاري. أوجد مكانة اجتماعية أعلى للقاضي في البلد المطبق بها القانون العام عن الدول المطبقة للقوانين الأخرى.

أهم الدول التي تستخدم القانون العام وتعتمد عليه بريطانيا . الولايات المتحدة. كندا. أستراليا. نيوزيلندا. فروع القانون العام القانون المدني هو ذلك الفرع من القانون العام المختص بالحكم في علاقات الأشخاص الطبيعيين والاعتبارين ويشمل على قوانين العقود، وقوانين الملكية، وقوانين الأضرار، وقوانين الزواج والطلاق والأسرة، ويعتبر القانون المدني هو قانون الأم، ويترتب عليه عقوبات مدنية تتمثل في: التعويضات المادية . إجبار شخص على انجاز عمل معين كتنفيذ بند من بنود العقد. منع شخص من القيام بعمل معين، كمنع شركة من الاستمرار في استخدام ماركة تجارية معينة . القانون الجنائي هو أحد فروع القانون العام المختص في الحكم في الجنايات التي يقرها القانون، ويجب أن تكون الدولة أحد أطراف القضية الجنحوية والجنائية، أما المخالفات فتكون متروكة للأشخاص والإدارة ويترتب عليه عقوبات جنائية حسب خطورتها وتتمثل في: الغرامات المالية . السجن . الإعدام. العمل الاجتماعي. القانون الإداري هو أحد فروع القانون العام ويختص بتنظيم عمل الهيئات والمؤسسات الحكومية، وكيفية الطعن بقرارات الجهات التنفيذية. القانون المالي هو أحد فروع القانون العام الذي يختص في تنظيم الميزانية العامة للدولة، ويبين موارده ومصروفاتها وينظم عملية الضرائب وكيفية تحصيلها وينظم القروض. الفرق بين القانون العام والقانون الخاص القانون العام تكون الدولة طرف في العلاقة القانونية، وأما القانون الخاص تكون العلاقة بين الأفراد فيما بينهم، وذلك من حيث أطراف العلاقة القانونية . الهدف من القانون العام هو مصلحة المجتمع ككل، أي أنّه يعمل على تحقيق مصلحة عامة، أما القانون الخاص فالهدف منه هو تحقيق مصلحة فردية قد تكون لشركة معينة، أو فرد معين. القانون العام يكون اطرافه إما شخصاً طبيعياً أو شخصاً معنوياً يتمثل في الدولة، وهذا لا يتوفر في القانون الخاص من حيث صفة الأشخاص العلاقة القانونية .

تنظيم الحياة

القانون الدولي العام منذ أن ظهرت المجتمعات الإنسانية، ظهرت معها الحاجة إلى وجود قانون ينظم حياة الناس، فبدأت تظهر العديد من التجمعات الإرادية لعدد من الدول التي تعبر من خلالها عن التعاون الاختياري فيما بينها في مجالات كثيرة سواءً كانت سياسية، أم اقتصادية، أم أمنية، أم عسكرية فظهر ما يسمى بالقانون الدولي الذي يُعرف بأنّه مجموعة من المبادئ، والقواعد الملزمة، التي تحكم المجتمع الدولي من خلال تنظيم السلوك الخارجي للدول، ولكن مع بقاء السيادة الخاصة لكلّ دولة من الدول. تعريف القانون الدولي العام هو فرع من فروع علم القانون، وهو مجموعة من البنود، والمبادئ، والقواعد، التي تحدد العلاقات بين الدول المستقلة فيما بينها، كما أنّها تحدد العلاقات بين الدولة وأفراد الجماعات التي تعيش فيها، بالإضافة إلى ذلك فهو يحدد علاقة الدول بالمنظمات الدولية، وبالتالي فهي مجموعة القوانين التي تحكم سلوك الأفراد في العالم، وفقاً لطبيعة العلاقات الدولية المتبادلة بين الدول.

أقسام القانون الدولي العام القانون الدولي العام الداخلي: وهي عبارة عن مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الأفراد والدولة التي تضع القانون. القانون الدولي العام الخارجي: ينظم علاقة الدول فيما بينها، كما أنّه ينظم علاقة الدول بالمنظمات الدولية المختلفة. مصادر القانون الدولي العام الأعراف، والتقاليد، حيث تستمد من الممارسات المتعارف عليها بين الدول، وهو من أهم مصادر القانون الدولي العام، حيث إنّ أغلب القواعد في القوانين الدولية نشأت عن طريق العرف. المعاهدات والاتفاقيات الدولية، التي توقع عليها الدول. القواعد العامة للقانون، وهي عبارة عن القوانين المعترف بها في الأنظمة القانونية الرئيسية في العالم.

أسس وقواعد القانون الدولي العام يعتبر هذا القانون ملزم لجميع الأفراد خارج حدود دولتهم. تشرف الأمم المتحدة على تطبيق القانون الدولي العام، حيث يحق لها معاقبة الدول التي تخالفه، سواءً عن طريق العقوبات الاقتصادية، أو التدخل العسكري. يجب على الدول الالتزام بجميع القواعد، والتشريعات الموجودة في هذا القانون. النظريات الخاصة بالقانون الدولي العام نظرية الإرادة المنفردة: وتنص هذه النظرية على أنّ الدول لها سيادة، ولا يوجد سلطة أعلى منها، وتلتزم الدولة بالقانون الدولي العام بمحض إرادتها، دون إكراه، وعند تعارضه مع مصالح الدولة فإنّها تقدم مصلحتها على الالتزام به، وهذا يعني بأنّ الدولة تستطيع أن تتحلل من الالتزام بالقانون متّى تشاء، وبالتالي يؤدي ذلك إلى اختفاء صفة الإلزامية وفقاً لهذه النظرية، ويطلق على هذه النظرية اسم التحديد الذاتي، أو التقييد الذاتي للإرادة. نظرية الإرادة المشتركة أو المتحدة بين الدول: وتنص هذه النظرية على أنّ القانون يستمد صفته الإلزامية من خلال الإرادة المشتركة للدول والتي تفوق الإرادة الخاصة للدولة، ولكن من سلبيات هذه النظرية أنّها تؤدي إلى حصر مصادر القانون الدولي في المعاهدات التي يتم إبرامها بين الدول، بالإضافة إلى ذلك فإنّ الدول التي شاركت في إبرام المعاهدة تستطيع أن تجتمع للتحلل من الالتزام به.

تعريف القانون الدولي يُعرف القانون الدولي International law أيضاً بالقانون الدولي، العام أو قانون الدول، وعو عبارة عن مجموعة من القواعد والمعايير القانونية التي يتم تطبيقها بين الدول ذات السيادة، وغيرها من الكيانات الأخرى المُعترف بها قانونياً على أنها جهات دولية فاعلة، وقد صاغ هذا المصطلح الفيلسوف الإنجليزي جيريمي بينثام 1748-1832. [1] أنوع القانون الدولي القانون الدولي العام يمكن تطبيق القانون الدولي العام بين مختلف البلدان والمنظمات الدولية، وهو غالباً ما يتناول الحقوق والمسؤوليات التي تقع على عاتق الدول تجاه بعضها البعض، كما وينطبيق القانون الدولي العام على المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة UN ومنظمة التجارة العالمية WTO وهو يحدد القواعد الخاصة بالقضايا التي تهم البشرية كلها كالبيئة، والمحيطات، وحقوق الإنسان، والأعمال التجارية الدولية وغيرها، وتقوم هيئات دولية مختلفة بتطبيق هذه القواعد، فمثلاً تقوم المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في قضايا المُتهمين بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، وتوجد قواعد القانون الدولي في المعاهدات والاتفاقيات والإعلانات والتصاريح والجمارك وغيرها، فمثلاً يعتبر بروتوكول كيوتو اتفاق دولي بشأن تغير المناخ، حيث وافقت العديد من البلدان على خفض انبعاثات غازات الدفيئة من أجل حماية البيئة بناءاً عليه، كما وقعت العديد من الدول على اتفاقية حقوق الطفل.

قانون الدولي

القانون الدولي الخاص يحدد القانون الدولي الخاص العلاقات بين المواطنين من مختلف البلدان، فمثلاً في حال تزوج رجل أمريكي وامرأة فرنسية في فرنسا ويعيشان في كيبيك، ففي حال رغبا في الطلاق، فإن قواعد القانون الدولي الخاص ستحدد ما إذا كان عليهم الذهاب إلى محكمة أمريكية أو فرنسية أو محكمة كيبيك للحصول على الطلاق، وينطبق القانون الدولي الخاص على الأعمال التجارية، فمثلاً تعني العولمة والإنترنت أن الشركات تقوم بمزيد من الأعمال في البلدان الأخرى.[2] مصادر القانون الدولي يعتبر كل من القانون المألوف والقانون التقليدي المصدران الرئيسيان للقانون الدولي، وينتج القانون الدولي المألوف عند اتباع الدول ممارسات معينة بشكل عام ومتسق، انطلاقاً من شعورها بالالتزام القانوني، وتم تدوين القانون المألوف في الآونة الأخيرة في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، أما القانون الدولي التقليدي فيُستمد من الاتفاقات الدولية وقد يتخذ أي شكل يتفق عليه الطرفان المتعاقدان، ويمكن عقد اتفاقات تتعلق بأي مسألة إلا إذا تعارض الاتفاق مع قواعد القانون الدولي الذي يضم المعايير الأساسية للسلوك الدولي، أو أي التزامات دولة عضو بموجب ميثاق الأمم المتحدة، فيحدد الاتفاق الدولي قانوناً يتعلق بأطراف الاتفاقية، وتعتبر المبادئ العامة المشتركة بين أنظمة القانون الوطني مصدر ثانوي للقانون الدولي، حيث يوجد بعض الحالات التي لا يمكن فيها تطبيق القانون الدولي التقليدي أو المألوف، وفي هذه الحالة يمكن تنفيذ مبدأ عام كقاعدة من قواعد القانون الدولي، لأنه مبدأ عام مشترك في النظم القانونية الرئيسية في العالم وغير ملائم للمطالبات الدولية.[3]

خصائص القانون الدوليّ العام ممّا لا ريب فيه أن المجتمع، أي مجتمع، يحتاج إلى منظومة من القواعد التي تسهل عملية تنظيم العلاقات ما بين مواطنيه، ويكون بذلك حداً فاصلاً تقف عند خلافاتهم، وتجد حلولاً لمشاكلهم الحياتية، فتكون قواعد القانون هي التي تبين حقوقهم وواجباتهم، وتطبيق هذا القانون يصدر عادة عن سلطة عليا أياً كانت طبيعتها. ولقد أدركت الشعوب أهمية القانون، وحاولت الخضوع لقواعده، في سبيل تنظيم الحياة الإنسانية. القانون الدوليّ العام اختلفت الدول في الاتفاق على تسمية هذا القانون، فقد تمت تسميته بمسميات مختلفة، مثل قانون الأمم وقانون البشر وقانون الشعوب وقانون الحرب والسلم وقانون العلاقات الدوليّة…، حيث إنّ مصطلح القانون الدوليّ ظهر لأول مرة من قبل القانوني البريطاني جيرمي بنثام Jeremy Bentham بعد نشر كتابه في العام 1780 تحت عنوان “مدخل إلى المبادىء الأخلاقية والتشريعية”. الفرق بين القانون الدوليّ والقوانين الأخرى القانون الدوليّ العام يرتبط بمجموعة من الأنظمة والقواعد التي تطبق على طبيعة العلاقات بين عناصر المجتمع الدوليّ من دول ومايتصل بها من أشخاص دوليّين ومنظمات دوليّة، مقارنة بالقانون الدوليّ الخاص الذي يتعلق بمجموعة القواعد القانونية المبينة للقانون الداخلي في حالة حدوث علاقة قانونية دوليّة تشتمل على عنصر أجنبي، بمعنى أنه يختص بأفراد الدول المختلفة فيما يتعلق بحقوقهم المدنية والسياسية في حالة كونهم أجانب خارج حدود دولتهم، وبالرغم من أنهما يتصفان بالصفة الدوليّة، إلّا أنّهما يختلفان من حيث الموضع ومجال التطبيق، فالقانون الدوليّ الخاص لاعلاقة له بالدول بل بختص بعلاقات الأفراد بالدول الأجنبيّة، وليس علاقات الدول ببعضها البعض. إلى جانب الفرق بين القانون الدوليّ العام والأخلاق الدوليّة التي تتعلق بمفهوم ضمير المجتمع الدوليّ والذي ينص على عدة مبادئ وقيم دوليّة مثل مبدأ مساعدة الدول المنكوبة سواء من أسباب طبيعية أو بشرية، كما يتصف بعدم الإلزامية بحيث لا يتم محاكمة الدول في حال عدم التزامها بمبادئ الأخلاق القانونية، على عكس القانون الدوليّ الذي يعد إلزامياً في تنظيم علاقات الدول مع بعضها البعض في حالة السلم أو الحرب. مصادر ومجال القانون الدوليّ العام القانون الدوليّ العام له ثلاثة مصادر أساسية، تتمثل في المعاهدات والاتفاقيات الدوليّة، والأعراف والتقاليد، والقواعد العامة للقانون، إلى جانب القرارات القضائيّة من محكمة العدل الدوليّة.

واجبات والتزامات

المعاهدات الدوليّة هي مجموعة من الواجبات والالتزامات التي تتفق عليها الدول برغبتها من خلال التوقيع على وثائق رسمية تتضمن هذه الواجبات. أمّا الأعراف والتقاليد فهي تعبر عن الممارسات المستمرة والمتعارف عليها بين الدول، فالممارسة المستمرة تتحول في أغلب الأحيان إلى إلزام قانوني، كذلك الحال بالنسبة لقرارات المحاكم الدوليّة والدراسات القانونية التي أّخذت دورها أيضاً باعتبارها مصدر مهم من المصادر المقنعة للأعراف والقوانين الدوليّة، فالقواعد العامة للقانون الدوليّ معترف بها بشكل عام من الدول والمنظمات القانونية الرئيسية في العالم، والتي من الممكن أن تصل إلى مرحلة الإلزامية، بحيث تنطبق على جميع الدول دون أي استثنائات. تلخيص أهم خصائص القانون الدوليّ يضم قوانين الحرب والسلم: القوانين الدوليّة الجنائيّة، والقانون الدوليّ الإنساني، وقوانين العلاقات الدبلوماسية، وقوانين حماية حقوق الإنسان. سريع التغيير ويتأثر بالظروف السياسية والاقتصادية وطبيعة العلاقات الدوليّة.

القاعدة القانونية هي القاعدة التي يجب الالتزام بتطبيقها، وتُساهم في جعل النصّ القانوني حيّز التنفيذ، وتُعرف أيضاً بأنّها التزام الأفراد بنظامٍ سلوكيّ ثابت، يعتمد على قاعدة قانونية، وتشريعيّة، وفي حال مخالفة عنصر من عناصرها، أو عدم تطبيقها بشكل صحيح يلتزم القانون بإيقاع عقوبةٍ قانونيّة على كل فرد لا يتقيّد بالنص القانوني الثابت، مثل: القواعد القانونية الخاصّة بقيادة المركبات. خصائص القاعدة القانونية هي كافّة العوامل التي تتميّز بها القاعدة القانونية، وتؤثر على طبيعة أدائها، وعملها بالاعتماد على المجالات التي يتمّ تطبيقها فيها، أو الإجراءات القانونية التي تهتمّ بمتابعتها، وتعتمد القاعدة القانونية على الخصائص التالية:

الخاصية السلوكية تهدف القاعدة القانونية إلى تنظيم سلوك كلّ فردٍ من أفراد المجتمع بطريقةٍ تحافظ على النظام الاجتماعي داخل المجتمع الواحد، أما كافة سلوكيات الفرد داخل منزلهِ، أو المكان التي يتواجد فيه لا تخضع للقاعدة القانـــونية، طالما أنّه لم يتجاوز أيّ نصٍ قانـــونيّ يُجرّمه في حال وجود شكـــــوى صادرة بحقه.

تهتمّ خاصيّة السلوك بمتابعة النوايا عند الأفراد، مثل: مرتكبو جرائم السرقة، أو القتل، ومقارنة سلوكهم عند القبض عليهم، وبعد الإفراج عنهم، أمّا الفرد الذي تتكوّن عنده نيّة للقيام بجريمة ما دون وقوعها بالفعل لا يخضع للقاعدة القانونية؛ بسبب عدم وجود أيّ دليل يثبت إدانته، وأيضاً يَنطبق ذلك على كلّ فرد يقوم بجريمة قتل للدفاع عن النفس، فترتّب عليه القاعدة القانونية عقوبةً مخفّفة. الخاصية الاجتماعية تدلّ على ارتباط القاعدة القانونية مع الحياة الاجتماعية بشكل مباشر، وذلك بسبب الدور المهم الذي يقوم فيه المجتمع في تنظيم العلاقات بين الأفراد، وبالتالي لا تُطبّق القاعدة القانونيّة دون وجود نظام اجتماعي يُساهم في تطبيق النصوص القانونية داخله، لذلك تُصنّف القاعدة القانونية على أنّها واحدة من القواعد الاجتماعية، والتي تختلف بناءً على اختلاف المجتمعات، أي إنّ القاعدة القانونية قابلة للتغير مع وجود أسباب، وعوامل تؤثر فيها، وتضيف تعديلات عليها. الخاصية العامة توضّح هذه الخاصيّة أن القاعدة القانونية تتعامل مع كافة الأفراد، ولا ترتبط مع أشخاص بعينهم، أو ذواتهم، بل تشمل كلّ فرد يمتاز بالحقوق والواجبات القانونية، ولكن قد توجد قواعد قانونيّة تُطبّق على حالات فرديّة خاصة، وبناءً على عوامل معينة، ومن الأمثلة على الحالات القانونية الخاصة: الأفراد الدبلوماسيين، والسفراء، والذين لا يخضعون للقواعد القانونية العامّة في الدولة التي يوجدون على أرضها، بل تتم محاكمتهم بالاعتماد على القانون الدولي.

الخاصية الملزمة كل قاعدة قانونية ملزمة التنفيذ، وعلى كل فرد احترامها، والتقيد بها، وتعدّ هذه الخاصيّة من المكونات الرئيسية للقاعدة القانونية، وأي فرد يتجاوز القانون، أو التشريعات، أو الأحكام الخاصّة بالقاعدة القانونية، عن قصد، أو عمد يُعرّض نفسه للعقوبة القانونية، والتي يطلق عليها مسمى الجزاء.