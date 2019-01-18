ابنة الرئيس التونسي الأسبق تتزوج من مغني راب

بيروت‭ ‬‭-‬‭ ‬الزمان‭ ‬

بعد‭ ‬علاقة‭ ‬حب‭ ‬أثارت‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الجدل‭ ‬احتفلت‭ ‬أسرة‭ ‬الرئيس‭ ‬التونسي‭ ‬المخلوع‭ ‬زين‭ ‬العابدين‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بعقد‭ ‬قران‭ ‬ابنته‭ ‬نسرين‭ ‬على‭ ‬مطرب‭ ‬الراب‭ ‬التونسي‭ ‬الشهير‭ ‬كادوريم‭.‬

‭ ‬نشر‭ ‬كادوريم‭ ‬وكذلك‭ ‬نسرين‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬صوراً‭ ‬من‭ ‬عقد‭ ‬القران‭ ‬عبر‭ ‬حساباتهما‭ ‬على‭ ‬إنستغرام‭. ‬وفي‭ ‬الصور،‭ ‬ظهر‭ ‬الرئيس‭ ‬التونسي‭ ‬السابق‭ ‬زين‭ ‬العابدين‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬وهو‭ ‬يعقد‭ ‬قران‭ ‬ابنته‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬شيخ‭ ‬سعودي،‭ ‬كون‭ ‬العائلة‭ ‬تقيم‭ ‬هناك،‭ ‬فيما‭ ‬بدت‭ ‬علامات‭ ‬كبر‭ ‬السن‭ ‬واضحة‭ ‬على‭ ‬بن‭ ‬علي‭.‬

كما‭ ‬ظهرت‭ ‬في‭ ‬الصورة‭ ‬والدة‭ ‬نسرين،‭ ‬والسيدة‭ ‬التونسية‭ ‬الأولى‭ ‬السابقة‭ ‬ليلى‭ ‬الطرابلسي،‭ ‬التي‭ ‬وضعت‭ ‬شالاً‭ ‬على‭ ‬رأسها‭.‬

كادوريم‭ ‬وجه‭ ‬الشكر‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬بارك‭ ‬له‭ ‬ارتباطه،‭ ‬وقال‭ ‬إنّ‭ ‬«حفل‭ ‬الزفاف‭ ‬سيتم‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬ولم‭ ‬يحدد‭ ‬موعده‭ ‬بعد»،‭ ‬وذلك‭ ‬وفي‭ ‬أوّل‭ ‬تصريح‭ ‬له‭ ‬مع‭ ‬قناة‭ ‬«نسمة‭ ‬تي‭ ‬في»‭ ‬التونسية‭.‬

كان‭ ‬كادوريم‭ ‬قد‭ ‬أعلن‭ ‬منذ‭ ‬مدة‭ ‬أنه‭ ‬يعيش‭ ‬قصة‭ ‬حب‭ ‬مع‭ ‬نسرين‭ ‬بن‭ ‬علي،‭ ‬وأنَّ‭ ‬علاقة‭ ‬جديّة‭ ‬تربطهما،‭ ‬وأنهما‭ ‬يخططان‭ ‬للارتباط‭ ‬الرسمي‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬الجديد‭ ‬2019‭.‬

كان‭ ‬الثنائي‭ ‬قد‭ ‬بدأ‭ ‬في‭ ‬مشاركة‭ ‬صورهما‭ ‬معاً‭ ‬عبر‭ ‬حساباتهما‭ ‬على‭ ‬الشبكات‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬2018‭. ‬ورغم‭ ‬ربط‭ ‬البعض‭ ‬ارتباط‭ ‬نسرين‭ ‬بكادوريم‭ ‬برغبتها‭ ‬في‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬المال،‭ ‬أو‭ ‬رغبة‭ ‬المغني‭ ‬في‭ ‬الاقتراب‭ ‬من‭ ‬السلطة،‭ ‬فإنها‭ ‬أكدت‭ ‬أن‭ ‬علاقتهما‭ ‬جادة،‭ ‬وما‭ ‬يربطهما‭ ‬هو‭ ‬الحب‭.‬