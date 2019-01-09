رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل وفداً من كلية الإعلام بجامعة بغداد

تحقيق الكرخ: تصديق إعترافات شبكة من مروجي المخدّرات – بغداد – قصي منذر

صدقت محكمة تحقيق الكرخ اعترافات شبكة من المتهمين بترويج المخدّرات والمؤثرات العقلية، ولفتت إلى ضبط حبوب مخدرة بأنواع مختلفة مع أسلحة كانت بحوزة الشبكة.وقال بيان المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى تلقته (الزمان) امس إن (متهمين اعترفوا أمام محكمة تحقيق الكرخ بقيامهم ببيع المخدرات والمتاجرة بها بالاضافة الى مواد تسهيل استخدام تلك الحبوب فضلا عن أسلحة ضبطت بحوزتهم)، مشيرا الى ان (المتهمين القي القبض عليهم في العاصمة بغداد). وتابع أن (المحكمة استكملت إجراءاتها وفق المادة 28من قانون المخدرات والمؤثرات رقم 50 لسنة 2017 وسيتم إحالتهم على المحاكم المختصة).

واستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان بمكتبه امس الثلاثاء وفدا من كلية الاعلام في جامعة بغداد ترأسه عميد الكلية هاشم حسن التميمي.

وأوضح بيان صادر عن المركز الإعلامي للمجلس أن (زيدانا استقبل في مكتبه وفدا من كلية الاعلام جامعة بغداد والذي ضم عميد الكلية هاشم حسن التميمي وارادة زيدان راهي وعمار طاهر محمد ومحمد عبد حسن فضلا عن رعد جاسم حمزة وسهام حسن علي وصفد حسام حمودي).

واضاف البيان أن (الجانبين ناقشا التعاون بين القضاء والمؤسسات الاعلامية في نشر الوعي القانوني وتناول المعلومات بدقة).

وأوصت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة بقيام وزارة التربية بالتنسيق مع وزارة الصحَّة بوضع آليةٍ مُعيَّنةٍ تهدف إلى تقليل مُدَّة وصول صحَّة الصدور بين الوزارتين الخاصة بالمستشفيات الحكوميَّة بأسرع وقتٍ، إذ تستغرق مُدَّة الاجابة نحو ثلاثة أشهر.

تقديم خدمات

وأشار فريق استقصائي تابع للهيئة بحسب بيان في تقريرٍ حول نتائج الزيارات التي قام بها إلى مديريَّـتي تربية الكرخ الأولى والثانية والرصافة الأولى والثانية وعددٍ من المدارس للتحقُّق من المعلومات الواردة بشأن وجود استقطاعٍ للضمان الاجتماعيِّ والصحيِّ لمُوظَّفي وزارة التربية دون تقديم خدماتٍ طبيَّةٍ واجتماعيَّةٍ لهم، بالإضافة إلى عدم علمهم بتلك الاستقطاعات. ولفت إلى أنَّ (صندوق التربية المركزيَّ يقوم باستقطاع مبلغٍ قدرُهُ ألف دينارٍ من كلِّ مُوظَّفٍ، أما في حالة الاستقطاع الخاصِّ بالرعاية الاجتماعيَّة فيتمُّ استقطاع مبلغٍ قدرُهُ خمسةٌ وعشرون بالألف من الراتب الاسميِّ لكلِّ مُوظَّفٍ، وتُجمَعُ تلك المبالغ وتُرسَلُ بصكٍّ شهرياً إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة – صندوق شبكة الحماية الاجتماعيَّـة وحسب القانون.وأكَّد التقرير المُرسلة نسخةٌ منه إلى مكتبي وزيري التربية والصِّحَّة والبيئة، أن قانون الصندوق رقم 4 لسنة 1996 – تعليمــــات رقم 1 لسنـــــــة 2017 التعديل الرابع ضمن لمُوظَّفي التربية منحهم مبلغاً لا يزيد على سبعة ملايين دينارٍ كأقصى حدٍّ للحالات التي نصَّ عليها القانون، إذ أشارت المادَّة 4. ط .أولاً} إلى منح منتسبي الوزارة مبلغاً لا يزيد على سبعة ملايين دينارٍ للحالات المنصوص عليها في البندين أ و ب من المادَّة 2 من هذه التعليمات، مُوضحاً وجود 608 معاملة في صندوق التربية المركزيِّ لغاية 2 كانون الاول الماضي لم يتم حسمها). وتطرَّق فريق النزاهة إلى (الحالات المشمولة بالمنح التي تمثَّـلت بإجراء العمليَّات الجراحيَّة داخل العراق، وتقديم تقريرٍ طبيٍّ يُؤيِّدُ دخول المريض إلى المستشفى وإجراء العمليَّة مُعزَّزةً بصحَّة الصدور، ولا يتمُّ شمول العمليَّات القيصريَّـة والولادة الطبيعيَّة وعمليَّات الليزك والليزر للعين والعمليَّات التجميليَّة عدا العمليَّات التجميليَّة بسبب التشوُّهات نتيجة التعرُّض للحوادث والحرق إضافةً إلى المصابين بأمراض السرطان بعد تقديم التقارير الطبيَّة مختومةً ومصادقاً عليها من قبل اللجان الطبيَّة، وحالات الوفاة والحريق والسرقة وحالات الإبداع وبراءة الاختراع، إذ يتمُّ رفع جميع الطلبات المشمولة بالدعم الماليِّ من المديريَّات العامَّة للتربية في جميع المحافظات إلى وزارة التربية – صندوق التربية المركزيِّ بعد التأكُّد من صحَّة معلوماتها. وأوضح التقرير أنَّ وصول إجابة صحَّة الصدور من المستشفى الحكوميِّ تستغرق 3-4 أشهر، بينما لا تستغرق المستشفيَّات الأهليَّة سوى عدَّة أيامٍ لإرسال المعاملة مُؤيَّدةً ومُوقَّعةً ومختومةً من قبل اللجنة المُختصَّة وبمصادقة المدير العام للجهة المعنيَّة إلى اللجنة المُختصَّة في وزارة التربية – صندوق التربية المركزي.