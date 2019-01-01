بكاة المشروع العربي – فاتح عبد السلام

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اذا كان بعض العرب يبررون العودة لاقامة علاقات طبـــــــــيعية مع دمشق بأن ذلك يقود الى تقليل النفوذ الايـــــــــراني هناك ، كما سبق أن قالوا الشيء ذاته عن العراق حين أقدم بعضهم على زيارات وتبادل ســــــفارات، فإنّ الدليل تلو الدليل بات ينكــــــــــــشف على الوهم الذي يعيش فيه العرب الذين يظنون انّ المشــــــــــروع العربي يقام من خلال فتح سفارة ومصافحة عابرة وبعــــض الوفود .

الصحيح هو أن تبقى العلاقات العربية قائمة مع العراق وسورياوكذلك بين بقية العرب ولا تنقطع يوماً واحداً، بغض النظر عن نوع الحكم في البلدان . ذلك هو المشروع العربي المفتقد، أي ينبغي استمرار العلاقات الدائمة بين العرب كشعوب من دون التأثر بالتقلبات السياسية.

بل انّ تلك العلاقات فيما لو كانت حقيقية وفاعلة لكانت وقاية من التقلبات السياسية التي يلعب بها الحكّام كيف ومتى يشاؤون . العامل الاقتصادي هو روح أي مشروع عربي ناجح يضمن استمرارية تضامن العرب وتعاونهم، هل كان للعرب رؤية في تفعيل هذا العامل وسط الازمات التي تدور في بلدانهم.

لا أريد أن انكأ المواجع فأقول انّ العرب في زمن الحصار باستثناء الاردن ولاحقا سوريا ، كانوا أول المنفذين الأمناء بل بعضهم كان محرضاً للحصار الجائر على العراق اكثر من ثلاثة عشر عاماً ، لأسباب الخصومة السياسية، من دون التفكير باستخدام العلاقات الدولية والامكانات الاقتصادية للتأثير على العالم في فك حصار العراق أو الحصول على استثناءات للتعامل مع العراق اقتصاديا من أجل شعبه لا حكومته .

لو قامت علاقات اقتصادية بين اغنياء العرب وفقرائهم لكان العرب اليوم قوة اقتصادية مؤثرة من دون النفط في المحيط الاقليمي والدولي .

لكن الاوهام لاتزال سارية في العواصم العربية ورؤوس حكامها.