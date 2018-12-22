صحة النجف: لجنة طبية مختصة لعلاج طفل من صلاح الدين

إجتماع موسّع لمناقشة الإستعداد لحملة الشلل

– النجف – سعدون الجابري

شكلت مدينة الصدر الطبية في النجف فريقاً طبياً من اكثر من اختصاص لمعالجة طفل من محافظة صلاح الدين يعاني من ورم على العمود الفقري مع شلل الاطراف السفلى، وقال مدير مدينة الصدر الطبية عبد العال الغزالي ان الطفل عبد القادر ولاء البالغ 9 سنوات من مدينة الدور في محافظة صلاح الدين أحيل للمستشفى على ضوء مبادرة رابطة النجف الاشرف الخدمية وتم تشكيل فريق طبي من اختصاصات جراحة الجملة العصبية والكسور والتأهيل والتقويم والتجميل والاشعة والسونار لمتابعة حالته واجراء العملية الجراحية اللازمة له، مبينا انه (اوعز بإدخال المريض الى ردهات الجناح الخاص تحت اشراف مسؤول الجناح الخاص الدكتور علي عبود النجم ومسؤول الكوادر التمريضية حيدر مشهد الشبلي وعلى النفقة الخاصة لمدير المستشفى ولحين اجراء العملية الجراحية له والتي سيتم فيها رفع الورم من العمود الفقري وتجميل الظهر).

فوق كبرى

من جانبه قال مسؤول رابطة النجف ابو حيدر الاسدي ان (الطفل وهو من مدينة الدور يعاني من شلل الاطراف السفلى الولادي وان العملية الاولى فوق الكبرى اجريت للمريض في مدينة الصدر الطبية في النجف وتم فيها رفع الورم والتقيحات الموجودة على العمود الفقري على ان يتم اجراء العملية الثانية في وقت لاحق لتعديل العمود الفقري.

وعقد في قسم الصحة العامة والرعاية الصحية الاولية في دائرة صحة النجف اجتماع موسع لمناقشة الاستعدادات النهائية لتنفيذ حملة لقاحات شلل الاطفال التي ستنفذها الدائرة ابتداء من يوم غد الاثنين ولمدة خمسة ايام، وتضمن الاجتماع الذي تراسه مدير قسم الصحة العامة الدكتور بشار رؤوف كمونه وحضره مدراء قطاعات الرعاية الصحية الاولية ومدراء وحدات التحصين فيها تضمن تقديما لمدير شعبة التحصين في الدائرة احمد حميد حول كافة المحاور التي تتضمنها الحملة مثل من قبيل تهيئة الاستمارات التحضيرية و التلقيح في رياض الاطفال والتوزيع اليومي للفرق وحركتها ومهام وواجبات المشرفين والتوزيع اليومي للفرق وعدد الملقحين والتأكيد على التحري الدقيق عن عدد الاطفال المشمولين واعمارهم وعدم اخذ المعلومات عن العائلة من الاطفال كونهم غير دقيقين والسؤال عن الضيوف وهل هم من داخل اوخارج المحافظة مؤكدا على اهمية التخطيط الدقيق للحملة على مستوى الايام مبينا ان (هناك فرق تفتيشية من جمعية الهلال الاحمر ستقوم بمتابعة ومراقبة عمل الفرق التلقيحية بصورة عشوائية، مدير التحصين اوضح ان الحملة تهدف الى تلقيح 252486 طفلا ممن هم دون الخامسة من العمر بغض النظر عن موقفهم التلقيحي السابق من خلال 505 فرقة صحية وان قطاع النجف الشمالي يحتل المرتبة الاولى في عدد الاطفال المشمولين 82199 طفلا يليه قطاعي النجف الجنوبي والكوفة بأكثر من 50000 طفل لكل منهما).