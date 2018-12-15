وزير الشباب يلتقي محافظ ذي قار ويتفقد المنشآت الرياضية

الناصرية – باسم الركابي

أعلن وزير الشباب والرياضة، أحمد العبيدي، خلال لقائه محافظ ذي قار يحيى الناصري، عن موعد إطلاق رواتب موظفي الوزارة بعد انقطاعها الأشهر الماضية. وقال مصدر مسؤول في ديوان المحافظة أن (العبيدي، وصل امس إلى محافظة ذي قار برفقة وكلائه والمدراء العامين في الوزارة، والتقى بالمحافظ يحيى الناصري).

موضحا ان (الوزير سيبقى قي ذي قار على مدار يومين لتفقد المنشأت الرياضية في المحافظة)، لافتا إلى أن (الوزير بدأ بجولة تمتد من مناطق شمال ذي قار وتنتهي بأقصى الجنوب مساء).

وبين أن (الوزير وعد بإطلاق رواتب موظفي الوزارة في المحافظة يوم غد الاثنين بعد حل مشكلتهم)، مؤكدا أن (سبب تأخير الرواتب ليس في الوزارة وإنما بوزارة المالية).

واكد المصدر ان الوزير سيطلع على مبنى المدينة. من جهة اخرى تواصلت مباريات الدور التأهيلي لفرق المحافظة عندما تعادل فريق بلدية الناصرية والجايش بهدف وتغلب فريق اكد على الرفاعي بهدف فيما تعادل فريقا فريقا النصر وسوق الشيوخ بدون اهداف وقال رئيس فرع اتحادالكرة بالمحافظة جليل زغير (ان الفرق قسمت الى مجموعتين على ان يترشح منها فريق واحد للمشاركة بدوري اندية العراق لفرق الدرجة الاولى حيث يتصدر الفرات المجموعة الاولى بتسع نقاط واكد الثانية بعشر نقاط).