د. عبدالله الأشعل مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق لـ(الزمان): ترامب ينفذ صفقة القرن على الارض وتساهل مصر إزاء سد النهضة الاثيوبي أكبر جريمة في التاريخ

القاهرة‭- ‬حوار‭ ‬مصطفى‭ ‬عمارة

شهدت‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التوترات‭ ‬فى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬بدءا‭ ‬بالضجة‭ ‬التى‭ ‬أثيرت‭ ‬حول‭ ‬مقتل‭ ‬الصحفي‭ ‬السعودي‭ ‬خاشقجي‭ ‬ومرورا‭ ‬بتعثر‭ ‬الجهود‭ ‬المصرية‭ ‬فى‭ ‬ملف‭ ‬المصالحة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وإنتهاءا‭ ‬باستمرار‭ ‬المعارك‭ ‬فى‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬وليبيا‭ ‬واليمن‭ ‬،‭ ‬وفى‭ ‬ظل‭ ‬تلك‭ ‬التوترات‭ ‬التى‭ ‬تشهدها‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭ ‬أدلى‭ ‬د‭/ ‬عبدالله‭ ‬الأشعل‭ ‬مساعد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأسبق‭ ‬بحديث‭ ‬خاص‭ ‬الى‭ -‬الزمان‭ – ‬تناول‭ ‬فيه‭ ‬وجهة‭ ‬نظره‭ ‬إزاء‭ ‬الأحداث‭ ‬التى‭ ‬تشهدها‭ ‬المنطقة‭ ‬وفيما‭ ‬يلي‭ ‬نص‭ ‬هذا‭ ‬الحوار

‭- ‬كيف‭ ‬ترى‭ ‬تأثير‭ ‬قضية‭ ‬مقتل‭ ‬الصحفي‭ ‬السعودي‭ ‬جمال‭ ‬خاشقجي‭ ‬على‭ ‬الأوضاع‭ ‬الداخلية‭ ‬والخارجية‭ ‬فى‭ ‬المنطقة‭ ‬؟

قضية‭ ‬جمال‭ ‬قاشقجي‭ ‬أصابت‭ ‬المملكة‭ ‬بشرخ‭ ‬عميق‭ ‬وقلصت‭ ‬فرصة‭ ‬تولي‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم‭ ‬فى‭ ‬السعودية‭ ‬والدول‭ ‬الأخرى‭ ‬أصبحت‭ ‬مترددة‭ ‬فى‭ ‬الاعتراف‭ ‬به‭ ‬وحتى‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تؤدي‭ ‬تلك‭ ‬القضية‭ ‬الى‭ ‬إبعاد‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬فسوف‭ ‬تظل‭ ‬سيف‭ ‬مسلط‭ ‬عليه‭ ‬خاصة‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬الموقف‭ ‬المهتز‭ ‬والمتناقض‭ ‬والذى‭ ‬إتخذته‭ ‬تجاه‭ ‬تلك‭ ‬القضية‭ ‬والذى‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تستغله‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬تركيا‭ .‬

‭- ‬وهل‭ ‬تعتقد‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬القضية‭ ‬سوف‭ ‬تفجر‭ ‬صراعا‭ ‬داخليا‭ ‬فى‭ ‬المملكة‭ ‬؟

لا‭ ‬أعتقد‭ ‬ذلك‭ ‬وأعتقد‭ ‬أن‭ ‬عودة‭ ‬الأمير‭ ‬أحمد‭ ‬الى‭ ‬السعودية‭ ‬جائت‭ ‬لدعم‭ ‬موقف‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬وصرف‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬تلك‭ ‬القضية‭ .‬

‭- ‬إذا‭ ‬انتقلنا‭ ‬الى‭ ‬الملف‭ ‬الفلسطيني‭ ‬فما‭ ‬هى‭ ‬فى‭ ‬اعتقادك‭ ‬أسباب‭ ‬فشل‭ ‬الجهود‭ ‬المصرية‭ ‬فى‭ ‬ملف‭ ‬المصالحة‭ ‬؟

أسباب‭ ‬فشل‭ ‬الجهود‭ ‬المصرية‭ ‬فى‭ ‬ملف‭ ‬المصالحة‭ ‬يرجع‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬لاتملك‭ ‬أوراق‭ ‬فى‭ ‬مواجهة‭ ‬إسرائيل‭ ‬أو‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬والوسيط‭ ‬لابد‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لديه‭ ‬أوراق‭ ‬ضغط‭ ‬فى‭ ‬مواجهة‭ ‬الأطراف‭ ‬الأخرى‭ ‬أما‭ ‬الدور‭ ‬المصري‭ ‬فى‭ ‬ملف‭ ‬التهدئة‭ ‬فهو‭ ‬دور‭ ‬مرتبط‭ ‬بصفقة‭ ‬القرن‭ ‬وهو‭ ‬دور‭ ‬مشبوه‭ ‬لأنه‭ ‬مساند‭ ‬لاسرائيل‭ ‬وليس‭ ‬له‭ ‬جدوى‭ ‬بالنسبة‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬وأعتقد‭ ‬أن‭ ‬غضب‭ ‬أبو‭ ‬مازن‭ ‬من‭ ‬مفاوضات‭ ‬حماس‭ ‬لعقد‭ ‬اتفاق‭ ‬تهدئة‭ ‬طويل‭ ‬المدى‭ ‬مع‭ ‬اسرائيل‭ ‬يرجع‭ ‬الى‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬يريد‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬يبرم‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬ويربط‭ ‬بين‭ ‬المصالحة‭ ‬والتهدئة‭ ‬وأعتقد‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬أضعف‭ ‬الموقف‭ ‬الفلطسيني‭ .‬

‭- ‬وهل‭ ‬ترى‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬قطر‭ ‬وتركيا‭ ‬كان‭ ‬لهما‭ ‬دور‭ ‬فى‭ ‬إفشال‭ ‬ملف‭ ‬المصالحة‭ ‬؟

لا‭ ‬أعتقد‭ ‬ذلك‭ ‬فالدور‭ ‬القطري‭ ‬إنمائي‭ ‬وليس‭ ‬سياسي‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬قطر‭ ‬لم‭ ‬تتوسط‭ ‬فى‭ ‬ملف‭ ‬المصالحة‭ ‬أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬لإيران‭ ‬فهناك‭ ‬عداء‭ ‬مكتوم‭ ‬بين‭ ‬السيسي‭ ‬وإيران‭ ‬بسبب‭ ‬إنتماء‭ ‬السيسي‭ ‬لمعسكر‭ ‬السعودية‭ ‬والغريب‭ ‬أن‭ ‬السيسي‭ ‬يدعم‭ ‬السعودية‭ ‬ضد‭ ‬إيران‭ ‬وفى‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬يقف‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬فى‭ ‬سوريا‭ ‬ضد‭ ‬السعودية‭ ‬لأن‭ ‬أولوية‭ ‬السيسي‭ ‬هى‭ ‬محاربة‭ ‬الإخوان‭ ‬وهذا‭ ‬الهدف‭ ‬هو‭ ‬الذى‭ ‬جمع‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬بوتين‭ ‬وترامب‭ ‬واسرائيل‭ .‬

‭- ‬ولماذا‭ ‬لم‭ ‬تعلن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬حتى‭ ‬الان‭ ‬عن‭ ‬تفاصيل‭ ‬صفقة‭ ‬القرن‭ ‬؟‭ ‬وهل‭ ‬ترى‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ستنجح‭ ‬فى‭ ‬النهاية‭ ‬فى‭ ‬فرضها‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭ ‬؟

الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لم‭ ‬ولن‭ ‬تعلن‭ ‬عن‭ ‬صفقة‭ ‬القرن‭ ‬لأنها‭ ‬تطبق‭ ‬تلك‭ ‬الصفقة‭ ‬بهدوء‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭ ‬وهناك‭ ‬تواصل‭ ‬بين‭ ‬الأطراف‭ ‬الإقليمية‭ ‬والسعودية‭ ‬والإمارات‭ ‬ومصر‭ ‬لتطبيق‭ ‬تلك‭ ‬الصفقة‭ ‬والتى‭ ‬تقضي‭ ‬بإنشاء‭ ‬وطن‭ ‬بديل‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬فى‭ ‬غزة‭ ‬وجزء‭ ‬من‭ ‬أراضي‭ ‬سيناء‭ ‬أما‭ ‬الأردن‭ ‬فلقد‭ ‬انسحبت‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الصفقة‭ ‬حفاظا‭ ‬على‭ ‬كيان‭ ‬المملكة‭ ‬الأردنية‭ .‬

‭- ‬وكيف‭ ‬ترى‭ ‬تأثير‭ ‬العقوبات‭ ‬الأمريكية‭ ‬المفروضة‭ ‬على‭ ‬إيران‭ ‬؟

أمريكا‭ ‬مصره‭ ‬على‭ ‬إسقاط‭ ‬الحكم‭ ‬فى‭ ‬إيران‭ ‬وتستخدم‭ ‬السعودية‭ ‬ودول‭ ‬الخليج‭ ‬لتحقيق‭ ‬ذلك‭ ‬وأعتقد‭ ‬أن‭ ‬أمريكا‭ ‬لن‭ ‬تنجح‭ ‬فى‭ ‬ذلك‭ ‬لأن‭ ‬إيران‭ ‬متحالفة‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬روسيا‭ ‬والصين‭ ‬وهى‭ ‬دول‭ ‬مستهدفة‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬الأمريكية‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬اوروبا‭ ‬لن‭ ‬توافق‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬العقوبات‭ .‬

‭- ‬وماهى‭ ‬توقعاتك‭ ‬بالنسبة‭ ‬للسيناريو‭ ‬المتوقع‭ ‬للأزمة‭ ‬فى‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬اليمن‭ ‬وسوريا‭ ‬؟

اسرائيل‭ ‬تريد‭ ‬الذهاب‭ ‬الى‭ ‬اليمن‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬السعودية‭ ‬وأمريكا‭ ‬هى‭ ‬السند‭ ‬الأساسي‭ ‬للسعودية‭ ‬فى‭ ‬اليمن‭ ‬وهى‭ ‬مسئولة‭ ‬عن‭ ‬تدمير‭ ‬اليمن‭ ‬ولذلك‭ ‬لا‭ ‬أتوقع‭ ‬تسوية‭ ‬سريعة‭ ‬للأزمة‭ ‬اليمنية‭ ‬وأتوقع‭ ‬توقف‭ ‬العدوان‭ ‬السعودي‭ ‬فى‭ ‬اليمن‭ ‬بسبب‭ ‬الضغوط‭ ‬التى‭ ‬تمارس‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬المنظمات‭ ‬الحقوقية‭ ‬حتى‭ ‬أصبح‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬مطارد‭ ‬فى‭ ‬اليمن‭ ‬باعتباره‭ ‬المتصرف‭ ‬فى‭ ‬شئونها‭ ‬وبالنسبة‭ ‬لسوريا‭ ‬فاعتقد‭ ‬أن‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬بمساعدة‭ ‬حلفاؤه‭ ‬سوف‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬حسم‭ ‬الأمور‭ ‬عسكريا‭ ‬وإذا‭ ‬حدث‭ ‬ذلك‭ ‬فلن‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬تسوية‭ ‬سياسية‭ ‬وأعتقد‭ ‬أن‭ ‬سوريا‭ ‬سوف‭ ‬تقسم‭ ‬وسيكون‭ ‬هناك‭ ‬مناطق‭ ‬نفوذ‭ ‬والحلفاء‭ ‬سوف‭ ‬يؤمنوا‭ ‬للجيش‭ ‬السوري‭ ‬التنقل‭ ‬ولكن‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬مناطق‭ ‬النفوذ‭ ‬التى‭ ‬تسيطر‭ ‬عليها‭ ‬تركيا‭ ‬وإيران‭ ‬وروسيا‭ .‬

‭- ‬وماهى‭ ‬رؤيتك‭ ‬للدوافع‭ ‬الحقيقية‭ ‬للتدخل‭ ‬الايطالي‭ ‬الفرنسي‭ ‬فى‭ ‬الأزمة‭ ‬الليبية‭ ‬؟

إيطاليا‭ ‬وفرنسا‭ ‬ودول‭ ‬أخرى‭ ‬تريد‭ ‬تقسيم‭ ‬ليبيا‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬البترول‭ ‬ومصر‭ ‬تلعب‭ ‬دور‭ ‬لايتفق‭ ‬مع‭ ‬الدور‭ ‬الايطالي‭ ‬وأعتقد‭ ‬أن‭ ‬الخلاف‭ ‬الايطالي‭ ‬المصري‭ ‬فى‭ ‬ليبيا‭ ‬سبب‭ ‬تفجر‭ ‬قضية‭ ‬ريجيني‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬وهناك‭ ‬مشكلة‭ ‬أخرى‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬والجزائر‭ ‬فى‭ ‬ليبيا‭ ‬بسبب‭ ‬دعم‭ ‬مصر‭ ‬للمشير‭ ‬خليفة‭ ‬حفتر‭ ‬لأن‭ ‬ذلك‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يدفع‭ ‬الإرهابيين‭ ‬للتوجه‭ ‬الى‭ ‬الجزائر‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬سوف‭ ‬يسبب‭ ‬مشكلة‭ ‬لها‭ ‬،‭ ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ ‬فإن‭ ‬الجزائر‭ ‬تريد‭ ‬تسوية‭ ‬سياسية‭ ‬للأزمة‭ ‬وهو‭ ‬موقف‭ ‬معتدل‭ .‬

‭- ‬وماهى‭ ‬توقعاتك‭ ‬بالنسبة‭ ‬للخلاف‭ ‬المصري‭ ‬الأثيوبي‭ ‬حول‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬وصول‭ ‬قيادة‭ ‬جديدة‭ ‬الى‭ ‬أثيوبيا‭ ‬؟

الموقف‭ ‬الأثيوبي‭ ‬ثابت‭ ‬من‭ ‬ملف‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬تغيرت‭ ‬القيادة‭ ‬فالموقف‭ ‬الأثيوبي‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬حرمان‭ ‬مصر‭ ‬من‭ ‬مياه‭ ‬النيل‭ ‬وسوف‭ ‬تعمل‭ ‬بعد‭ ‬بناء‭ ‬السد‭ ‬على‭ ‬أخذ‭ ‬مياه‭ ‬مصر‭ ‬بالتدريج‭ ‬فى‭ ‬حالة‭ ‬إذا‭ ‬أصرت‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬فترة‭ ‬الملء‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬فيما‭ ‬تصر‭ ‬مصر‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬فترة‭ ‬الملء‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬وفى‭ ‬مواجهة‭ ‬تلك‭ ‬المشكلة‭ ‬إتخذت‭ ‬الحكومة‭ ‬المصرية‭ ‬حلولا‭ ‬ليست‭ ‬مجدية‭ ‬وفى‭ ‬حالة‭ ‬تساهل‭ ‬مصر‭ ‬فى‭ ‬حصتها‭ ‬من‭ ‬المياه‭ ‬فسوف‭ ‬يكون‭ ‬ذلك‭ ‬أكبر‭ ‬جريمة‭ ‬فى‭ ‬تاريخ‭ ‬مصر‭ .‬

‭- ‬إذا‭ ‬إنتقلنا‭ ‬الى‭ ‬القضايا‭ ‬الداخلية‭ ‬ماهى‭ ‬وجهة‭ ‬نظرك‭ ‬فى‭ ‬الحملة‭ ‬التى‭ ‬تشن‭ ‬الأن‭ ‬على‭ ‬شيخ‭ ‬الأزهر‭ ‬؟

النظام‭ ‬المصري‭ ‬شجع‭ ‬على‭ ‬الإنفلات‭ ‬فى‭ ‬كل‭ ‬شيئ‭ ‬حيث‭ ‬انتشر‭ ‬الإلحاد‭ ‬وزاد‭ ‬نشاط‭ ‬العلمانيين‭ ‬فى‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬الإسلام‭ ‬وعلى‭ ‬شيخ‭ ‬الأزهر‭ ‬بدعوى‭ ‬فشله‭ ‬فى‭ ‬تجديد‭ ‬الخطاب‭ ‬الديني‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬شيخ‭ ‬الأزهر‭ ‬تصدى‭ ‬لتلك‭ ‬الحملة‭ ‬ونحن‭ ‬نؤيده‭ ‬فى‭ ‬ذلك‭ .‬