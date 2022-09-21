230 حوتا جنحت إلى شواطئ أستراليا

سيدني‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬عُثر‭ ‬امس‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬230‭ ‬حوتاً‭ ‬طياراً‭ ‬جنحت‭ ‬إلى‭ ‬الساحل‭ ‬الغربي‭ ‬لتاسمانيا،‭ ‬فيما‭ ‬أشار‭ ‬مسؤولون‭ ‬أستراليون‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬نصف‭ ‬هذه‭ ‬الحيتان‭ ‬فقط‭ ‬تبدو‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‭.‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الموارد‭ ‬الطبيعية‭ ‬والبيئة‭ ‬في‭ ‬الولاية‭ ‬إن‭ “‬مجموعة‭ ‬تضم‭ ‬نحو‭ ‬230‭ ‬حوتاً‭ ‬جنحت‭ ‬قرب‭ ‬ميناء‭ ‬ماكواري‭”‬،‭ ‬مضيفةً‭ “‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬نصف‭ ‬هذه‭ ‬الحيوانات‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬حيّة‭”. ‬وأظهرت‭ ‬لقطات‭ ‬جوية‭ ‬مشهداً‭ ‬مروعاً‭ ‬لعشرات‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الثدييات‭ ‬السوداء‭ ‬منتشرة‭ ‬على‭ ‬امتداد‭ ‬شاطئ‭ ‬واسع‭. ‬وشهدت‭ ‬المنطقة‭ ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬عامين‭ ‬جنوحاً‭ ‬جماعياً‭ ‬لنحو‭ ‬500‭ ‬حوت‭ ‬طيار،‭ ‬نفق‭ ‬معظمها‭ ‬ولم‭ ‬ينج‭ ‬سوى‭ ‬نحو‭ ‬مئة‭ ‬منها‭. ‬ولم‭ ‬تتضح‭ ‬بعد‭ ‬أسباب‭ ‬الجنوح‭ ‬الجماعي‭. ‬وبحسب‭ ‬الباحثين،‭ ‬فإن‭ ‬هذه‭ ‬الحيوانات‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬ضلت‭ ‬طريقها‭ ‬في‭ ‬المياه‭ ‬لدى‭ ‬اقترابها‭ ‬كثيرا‭ ‬من‭ ‬السواحل‭. ‬وبما‭ ‬أنّ‭ ‬الحيتان‭ ‬الطيارة‭ ‬تُعتبر‭ ‬حيوانات‭ ‬اجتماعية‭ ‬قد‭ ‬تتبع‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬تضل‭ ‬طريقها‭ ‬وتتعرض‭ ‬بذلك‭ ‬للخطر‭.‬

وأكد‭ ‬المسؤولون‭ ‬أنّ‭ ‬خبراء‭ ‬في‭ ‬حفظ‭ ‬البيئة‭ ‬البحرية‭ ‬وموظفين‭ ‬مزودين‭ ‬بمعدات‭ ‬إنقاذ‭ ‬الحيتان‭ ‬توجهوا‭ ‬إلى‭ ‬موقع‭ ‬الجنوح‭.‬