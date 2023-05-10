22 قتيلاً في غزة وإسرائيل تعترض 62 بين 250 صاروخاً

غزة‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬بيروت‭- ‬القاهرة‭ -‬الزمان‭ ‬

‭ ‬قتل‭ ‬22‭ ‬فلسطينيا‭ ‬بينهم‭ ‬خمسة‭ ‬أطفال‭ ‬في‭ ‬تبادل‭ ‬للقصف‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وفصائل‭ ‬فلسطينية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بدأ‭ ‬فجر‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بينما‭ ‬قتل‭ ‬جنود‭ ‬إسرائيليون‭ ‬الأربعاء‭ ‬فلسطينيَين‭ ‬اثنين‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬قال‭ ‬الجيش‭ ‬إنهما‭ ‬أطلقا‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬عناصره‭.‬‮ ‬

وأكدت‭ ‬بيانات‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬المتلاحقة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬مقتل‭ ‬22‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬بينهم‭ ‬5‭ ‬أطفال‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬50‭ ‬إصابة‭. ‬‮ ‬

ويعتبر‭ ‬هذا‭ ‬التصعيد‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬الأخطر‭ ‬منذ‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭ ‬2022‭.‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬إن‭ ‬270‭ ‬صاروخا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬أطلقت‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬عبر‭ ‬205‭ ‬منها‭ ‬المجال‭ ‬الجوي‭ ‬وتم‭ ‬اعتراض‭ ‬62‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬منظومة‭ ‬القبة‭ ‬الحديدية‭.‬

وأكد‭ ‬الجيش‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬يقصف‭ ‬حاليا‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬لإطلاق‭ ‬الصواريخ‭ ‬لمنظمة‭ ‬الجهاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬الإرهابية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الضربات‭ ‬تستهدف‭ ‬مواقع‭ ‬في‭ ‬‮«‬الأجزاء‭ ‬الشمالية‭ ‬والجنوبية‮»‬‭ ‬من‭ ‬القطاع‭.‬

وقال‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬منفصل‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬استهدف‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬قاذفة‭ ‬صواريخ‭ ‬وقذيفة‭ ‬هاون‭ ‬تابعة‭ ‬لحركة‭ ‬الجهاد‭ ‬الإسلامي‮»‬‭ ‬مؤكدا‭ ‬مواصلته‭ ‬‮«‬العمل‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬أمن‭ ‬المدنيين‭ ‬الإسرائيليين‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬مقتل‭ ‬سبعة‭ ‬أشخاص‭ ‬في‭ ‬الغارات‭ ‬الجوية‭ ‬الأربعاء‭ ‬ليضافوا‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬فلسطينيا‭ ‬قضوا‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬استهدف‭ ‬خصوصا‭ ‬ثلاثة‭ ‬قادة‭ ‬عسكريين‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬الجهاد‭ ‬الإسلامي‭. ‬ورصد‭ ‬مراسلو‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬على‭ ‬شمال‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬وسط‭ ‬تصاعد‭ ‬للدخان‭.‬

وبحسب‭ ‬الجيش‭ ‬فإن‭ ‬القصف‭ ‬طال‭ ‬أشخاصا‭ ‬‮«‬كانوا‭ ‬في‭ ‬طريقهم‭ ‬إلى‭ ‬موقع‭ ‬إطلاق‭ ‬صواريخ‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬خان‭ ‬يونس‮»‬‭ ‬جنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

وبعد‭ ‬دقائق،‭ ‬شاهد‭ ‬مراسلو‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬عشرات‭ ‬الصواريخ‭ ‬التي‭ ‬أطلقها‭ ‬مسلحون‭ ‬فلسطينيون‭ ‬نحو‭ ‬إسرائيل‭.‬‮ ‬‭ ‬ودوت‭ ‬صفارات‭ ‬الإنذار‭ ‬في‭ ‬البلدات‭ ‬المحاذية‭ ‬لحدود‭ ‬القطاع‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أكد‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭.‬‮ ‬

ولم‭ ‬تسجل‭ ‬إصابات‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الإسرائيليين‭. ‬وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬تمديد‭ ‬‮«‬إعلان‭ ‬الطوارئ‮»‬‭ ‬الساري‭ ‬في‭ ‬التجمعات‭ ‬السكنية‭ ‬الجنوبية‭.‬‮ ‬

ودوت‭ ‬صفارات‭ ‬الإنذار‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭.‬‮ ‬

وفي‭ ‬بيان،‭ ‬أطلقت‭ ‬الغرفة‭ ‬المشتركة‭ ‬لفصائل‭ ‬‮«‬المقاومة‮»‬‭ ‬الفلسطينية‭ ‬على‭ ‬العملية‭ ‬تسمية‭ ‬‮«‬ثأر‭ ‬الأحرار‮»‬،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أنها‭ ‬جاءت‭ ‬‮«‬ردا‭ ‬على‭ ‬جريمة‭ ‬اغتيال‭ ‬قادة‭ ‬سرايا‭ ‬القدس‮»‬‭ ‬الثلاثاء‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬القانوع‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬الضربات‭ ‬‮«‬جزء‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬المجزرة‭ ‬التي‭ ‬ارتكبها‭ ‬الاحتلال‭ ‬الصهيوني‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬طاهر‭ ‬النونو‭ ‬المستشار‭ ‬الإعلامي‭ ‬لرئيس‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬إسماعيل‭ ‬هنية‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬اتصالات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التهدئة‭.‬

وقال‭ ‬النونو‭ ‬‮«‬تلقى‭ ‬رئيس‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ … ‬اتصالات‭ ‬من‭ ‬الأخوة‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬وقطر‭ ‬والأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بحث‭ ‬خلالها‭ ‬العدوان‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬خلال‭ ‬الساعات‭ ‬الأخيرة‭ ‬وسبل‭ ‬التعامل‭ ‬معه‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أكد‭ ‬مصدر‭ ‬مصري‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬إجراء‭ ‬عدة‭ ‬اتصالات‭ ‬مع‭ ‬الجانبين‭ ‬الفلسطيني‭ ‬والإسرائيلي‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬المصدر‭ ‬الذي‭ ‬فضل‭ ‬عدم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هويته‭ ‬‮«‬دعت‭ ‬مصر‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬بشكل‭ ‬فوري‮»‬‭.‬‮ ‬

واشار‭ ‬النونو‭ ‬إلى‭ ‬تحميل‭ ‬هنية‭ ‬‮«‬الاحتلال‭ ‬المسؤولية‭ ‬عن‭ ‬التصعيد‭ ‬وتداعيات‭ ‬العدوان‮»‬‭.‬

وبحسب‭ ‬النونو‭ ‬أكد‭ ‬هنية‭ ‬‮«‬جهوزية‭ ‬المقاومة‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬أي‭ ‬تماد‭ ‬من‭ ‬الاحتلال‮»‬‭.‬‮ ‬