22‭ ‬قتيلاً‭ ‬بانفجار‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الشتوية‭ ‬في‭ ‬الصين

تشانغجياكو (الصين) – (أ ف ب): قتل 22 شخصا على الأقل وجرح 22 آخرون في انفجار تلاه حريق قرب مصنع للكيمياويات في مدينة بشمال الصين من المقرر أن تستضيف الألعاب الاولمبية الشتوية عام 2022، بحسب السلطات. وتناثرت هياكل الشاحنات والسيارات المتفحمة على الطريق فيما انكبت فرق الإطفاء على العمل في موقع الحادث، بحسب صور نشرتها وسائل الإعلام الحكومية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال شاهد عيان لوكالة فرانس برس إنه سمع “دويا قويا جدا” بعد منتصف الليل ورأى النيران تشتعل في حقل وشاحنات أمام مصنع هيبي شنغهوا للكيمياويات في مدينة تشانغجياكو التي تبعد نحو 200 كلم شمال غرب بكين.

وأظهرت مشاهد مصورة واجهة المبنى المتفحمة أمامها طابورا من السيارات المحترقة على طول الطريق. ودمر الانفجار 38 شاحنة و12 سيارة، بحسب ما نشرت وسائل الإعلام الرسمية على موقع ويبو للتواصل الاجتماعي.

ونقل الجرحى إلى المستشفيات في أعقاب الانفجار الذي وقع الساعة 00,41 بالتوقيت المحلي، وفقا للسلطات.

وقبالة موقع الانفجار شاهد مراسلو وكالة فرانس برس حقلا من الأعشاب والأشجار المسودّة والدخان يتصاعد منها. وأُحضرت آليات ومعدات ثقيلة لرفع الأنقاض.

ووفقا للتحقيقات الأولية فإن عربة كانت تنقل مواد كيمياوية خطيرة انفجرت لدى انتظارها للدخول إلى المصنع، مما تسبب في اشتعال النيران في سيارات مجاورة، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة. وقال تلفزيون سي.سي.تي.في إن الآلية هي ناقلة.

ولا تزال جهود الإنقاذ وعمليات التحقيق مستمرة، بحسب الوكالة.

‭ ‬كرة‭ ‬نار

وقال رجل يدعى تشانغ ويعمل لدى مصنع آخر للكيمياويات على بعد 200 متر من مكان الانفجار “بعد منتصف الليل وعندما كنت آوي إلى الفراش سمعت دويا قويا تلته أصوات دوي أخرى“.

وقال “شعرت باهتزاز وسقطت قطعتان من السقف. ظننت أنه زلزال فاختبأت تحت السرير لبرهة“.

وأضاف “عندما نظرت من النافذة رأيت كرة نار تجتاح المنطقة” مؤكدا أن سيارته احترقت.

وسارع إلى إيقاظ الآخرين في مهجع النوم وتوجهوا إلى مكان آمن.

وقال “حتى العشب أمام مصنعنا داهمته النيران وأخمدناها بسرعة“.

وتستضيف بكين الالعاب الشتوية 2022 التي ستتضمن منافسات على الجبال قرب مدينة تشانغجياكو.

ووقع الانفجار في المدينة الواقعة في مقاطعة كياودونغ. وستنظم منافسات الالعاب على الثلج والتزلج الحر والتزلج لمسافات طويلة، على بعد 45 دقيقة في شونغلي.

حوادث طرق وفي مصانع – وتتكرر حوادث الطرق وفي مصانع في الصين.

ففي تموز/يوليو، أدى انفجار في مصنع للكيماويات إلى مقتل 19 شخصا وإصابة 12 آخرين في مقاطعة سيتشوان (جنوب غرب). وقالت السلطات المحلية إن الشركة قامت بعمليات بناء غير قانونية ولم تخضع لفحوص السلامة.

وفي 2015 أدت انفجارات كبيرة في منشأة لتخزين الحاويات إلى مقتل 165 شخصا على الأقل في مدينة تيانجين الساحلية الشمالية.

وتسببت الانفجارات في خسائر بأكثر من مليار دولار وأثارت موجة غضب في البلاد لانعدام الشفافية في الكشف عن أسباب الحوادث وأثرها البيئي.