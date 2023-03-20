20‭ ‬سنة‭ ‬والعراقيون‭ ‬مكبلون‭ ‬بالمحاصصة‭ ‬الطائفية والفساد‭ ‬وإفلات‭ ‬الجناة‭ ‬من‭ ‬العقاب

سنوات‭ ‬مريرة‭ ‬من‭ ‬ثلم‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬واستشراء‭ ‬المال‭ ‬السياسي

بغداد‭ – (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬عبدالحسين‭ ‬غزالw‭ ‬

‭ ‬استذكر‭ ‬العراقيون‭ ‬الاثنين‭ ‬مرور‭ ‬عشرين‭ ‬عاماً‭ ‬على‭ ‬الغزو‭ ‬الأميركي‭ ‬الذي‭ ‬أسقط‭ ‬نظام‭ ‬صدام‭ ‬حسين،‭ ‬وفقدوا‭ ‬في‭ ‬اثره‭ ‬مليون‭ ‬عراقي‭ ‬بين‭ ‬قتيل‭ ‬وجريح‭ ‬ومهاجر‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬عودة‭ ‬للبلاد‭ ‬كما‭ ‬خسروا‭ ‬جيشهم‭ ‬الذي‭ ‬جرى‭ ‬حله‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يتشكل‭ ‬بعد‭ ‬سنوات‭ ‬بديل‭ ‬له‭ .. ‬وشكّل‭ ‬الغزو‭ ‬الذي‭ ‬باركته‭ ‬وسارت‭ ‬في‭ ‬ركابه‭ ‬القوى‭ ‬الشيعية‭ ‬والكردية‭ ‬وبعض‭ ‬افراد‭ ‬السُنة‭ ‬بداية‭ ‬لحقبة‭ ‬دامية‭ ‬تعاقبت‭ ‬فيها‭ ‬النزاعات،‭ ‬وفي‭ ‬حين‭ ‬استعاد‭ ‬العراقيون‭ ‬بعض‭ ‬الهدوء،‭ ‬إلا‭ ‬أنهم‭ ‬لا‭ ‬يزالون‭ ‬ينظرون‭ ‬بحذر‭ ‬مشوب‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬القلق‭ ‬الى‭ ‬المستقبل‭.‬‮ ‬‭ ‬وفي‭ ‬انعكاس‭ ‬لطيّ‭ ‬العراقيين‭ ‬صفحة‭ ‬الغزو‭ ‬الأميركي،‭ ‬لم‭ ‬تنظّم‭ ‬الحكومة‭ ‬المركزية‭ ‬ولا‭ ‬حكومة‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق،‭ ‬أي‭ ‬فعاليات‭ ‬للمناسبة‭.‬‮ ‬‭ ‬بعد‭ ‬انتقادات‭ ‬انتقصت‭ ‬من‭ – ‬وطنية‭- ‬من‭ ‬دعا‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬لجعل‭ ‬يوم‭ ‬احتلال‭ ‬العراق‭ ‬مناسبة‭ ‬للاحتفال،‭ ‬وكان‭ ‬يحتفل‭ ‬المشهد‭ ‬الرسمي‭ ‬في‭ ‬الحكومات‭ ‬السابقة‭ ‬قبل‭ ‬صعود‭ ‬الموالين‭ ‬الى‭ ‬ايران‭ ‬الى‭ ‬دفة‭ ‬الحكم‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬اللاحقة‭ ‬ورفضهم‭ ‬الحفاوة‭ ‬بالأمريكان‭ ‬وما‭ ‬صنعوا‭ ‬استجابة‭ ‬لمشاعر‭ ‬ايران‭ ‬الحليفة‭ .‬

وتعرض‭ ‬المتحف‭ ‬العراقي‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬اغنى‭ ‬كنوز‭ ‬الاثار‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬الى‭ ‬النهب‭ ‬بوجود‭ ‬القوات‭ ‬الامريكية‭ ‬التي‭ ‬حمت‭ ‬وزارة‭ ‬النفط‭ ‬وتركت‭ ‬الوزارات‭ ‬الأخرى‭ ‬مشرعة‭ ‬للنهب‭ ‬والحرق‭ ‬من‭ ‬أحزاب‭ ‬محلية‭ ‬ومخابرات‭ ‬دول‭ ‬الجوار‭ ‬التي‭ ‬انتهزتها‭ ‬فرصة‭ ‬للانتقام‭.‬

وتوقف‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬للحوار‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬العراق‭ ‬عشرون‭ ‬عاماً‭…‬وماذا‭ ‬بعد؟‮»‬‭ ‬الأحد‭ ‬عند‭ ‬‮«‬الذكرى‭ ‬العشرين‭ ‬لسقوط‭ ‬النظام‭ ‬الدكتاتوري‮»‬،‭ ‬قائلاً‭ ‬‮«‬نستذكر‭ ‬آلامَ‭ ‬شعبِنا‭ ‬ومعاناتهِ‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬السنين‭ ‬التي‭ ‬سادتها‭ ‬الحروبُ‭ ‬العبثيةُ‭ ‬والتخريبُ‭ ‬الممنهج‮»‬‭.‬‮ ‬

‭ ‬وتحاشى‭ ‬السوداني‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬ولم‭ ‬يقم‭ ‬أي‭ ‬مسؤول‭ ‬عراقي‭ ‬بإدانة‭ ‬الاحتلال‭ ‬كفعل‭ ‬مخالف‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭ ‬او‭ ‬مطالبة‭ ‬واشنطن‭ ‬بتعويضات‭ ‬للشعب‭ ‬العراقي‭ ‬عن‭ ‬سنوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬كما‭ ‬ينص‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ . ‬وسمح‭ ‬الاحتلال‭ ‬الأمريكي‭ ‬بصعود‭ ‬وامتداد‭ ‬النفوذ‭ ‬الإيراني‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬ثنائية‭ ‬للحوار‭ ‬فشلت‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬مرة‭ . ‬وتعيش‭ ‬بغداد‭ ‬الاثنين‭ ‬يوماً‭ ‬اعتيادياً،‭ ‬مع‭ ‬ازدحام‭ ‬السير‭ ‬الشديد‭ ‬المعتاد‭. ‬وبدا‭ ‬العراقيون‭ ‬أكثر‭ ‬اهتماماً‭ ‬بشهر‭ ‬رمضان‭ ‬الذي‭ ‬يبدأ‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع،‭ ‬من‭ ‬ذكرى‭ ‬الغزو‭ ‬الأميركي‭.‬‮ ‬‭ ‬بالنسبة‭ ‬لطالب‭ ‬الصحافة‭ ‬فاضل‭ ‬عصام‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬23‭ ‬عاماً‭ ‬فإن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬الذكرى‭ ‬تعتبر‭ ‬ذكرى‭ ‬أليمة،‭ ‬لأنه‭ ‬حصل‭ ‬فيها‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الدمار‭ ‬وكثير‭ ‬من‭ ‬الوفيات‭… ‬من‭ ‬العسكريين‭ ‬التابعين‭ ‬إلى‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬والأميركية‭ ‬كذلك‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬قال‭ ‬من‭ ‬بغداد‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭.‬‮ ‬‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2003،‭ ‬أعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬حينها‭ ‬جورج‭ ‬بوش‭ ‬انطلاق‭ ‬عملية‭ ‬أطلق‭ ‬عليها‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬عملية‭ ‬حرية‭ ‬العراق‮»‬،‭ ‬ونشر‭ ‬نحو‭ ‬150‭ ‬ألف‭ ‬جندي‭ ‬أميركي‭ ‬و40‭ ‬ألف‭ ‬جندي‭ ‬بريطاني‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬بحجة‭ ‬وجود‭ ‬أسلحة‭ ‬دمار‭ ‬شامل‭ ‬نووية‭ ‬وكيميائية‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬العراقية‭ ‬لم‭ ‬يتمّ‭ ‬العثور‭ ‬عليها‭ ‬يوما‭.‬‮ ‬‭ ‬وكانت‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع‭ ‬كافية‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬العملية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إسقاط‭ ‬نظام‭ ‬صدام‭ ‬حسين‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يحكم‭ ‬قبضته‭ ‬على‭ ‬السلطة‭ ‬وعانى‭ ‬العراقيون‭ ‬في‭ ‬زمنه‭ ‬من‭ ‬الحروب‭ ‬والقمع،‭ ‬ليسقط‭ ‬نظامه‭ ‬في‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭.‬‮ ‬

علامات‭ ‬السخط‮»‬‭ ‬

لكن‭ ‬هذا‭ ‬الغزو‭ ‬دشنّ‭ ‬مرحلة‭ ‬من‭ ‬العنف‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬البلاد‭ ‬من‭ ‬اقتتال‭ ‬طائفي‭ ‬صفت‭ ‬فيه‭ ‬المليشيات‭ ‬الشيعية‭ ‬خصومها‭ ‬من‭ ‬أجهزة‭ ‬النظام‭ ‬السابق‭ ‬وموظفيه‭ ‬في‭ ‬قتل‭ ‬على‭ ‬الهوية،‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬تنظيم‭ ‬القاعدة‭ ‬الذي‭ ‬يتسلل‭ ‬من‭ ‬ايران‭ ‬وسوريا‭ ‬يفتك‭ ‬بالعراقيين‭ ‬بالتفجيرات‭ ‬مدفوعة‭ ‬الثمن‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬هيمنة‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية،‭ ‬أنهكت‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬للبلاد‭ ‬ووضعت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬العراقيين‭ ‬في‭ ‬معاناة‭ ‬قاسية‭.‬‮ ‬‭ ‬واعتبرت‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬هيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش‮»‬‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬نشر‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الشعب‭ ‬العراقي‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬دفع‭ ‬الثمن‭ ‬الأعلى‭ ‬للغزو‮»‬‭. ‬وحثّت‭ ‬المنظمة‭ ‬‮«‬أطراف‭ ‬النزاع‭ ‬على‭ ‬تعويض‭ ‬الضحايا‭ ‬ومحاسبة‭ ‬المذنبين‮»‬،‭ ‬لكن‭ ‬‮«‬الإفلات‭ ‬من‭ ‬العقاب‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬قائماً‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬ومنذ‭ ‬العام‭ ‬2003‭ ‬وحتى‭ ‬العام‭ ‬2011،‭ ‬تاريخ‭ ‬انسحاب‭ ‬القوات‭ ‬الأميركية‭ ‬من‭ ‬العراق،‭ ‬قتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬مدني‭ ‬عراقي،‭ ‬وفق‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬ضحايا‭ ‬حرب‭ ‬العراق‮»‬‭. ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬فقدت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬قرابة‭ ‬4500‭ ‬عنصر‭ ‬في‭ ‬العراق‭.‬‮ ‬‭ ‬بعد‭ ‬عشرين‭ ‬عاماً،‭ ‬أصبح‭ ‬العراقيون‭ ‬يملكون‭ ‬هامشاً‭ ‬من‭ ‬الحرية‭ ‬والحقّ‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬ديموقراطية‭ ‬جرى‭ ‬استغلالها‭ ‬بالتزوير‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬مرة‭ ‬فضلا‭ ‬عنو‭ ‬عزوف‭ ‬العراقيين‭ ‬عن‭ ‬المشاركة‭ ‬الفاعلة‭ ‬فيها‭ ‬بوصفها‭ ‬سبيل‭ ‬الوصول‭ ‬الفاسدين‭ ‬والقتلة‭ ‬لسدة‭ ‬الحكم‭ .‬،‭ ‬فيما‭ ‬بدأت‭ ‬البلاد‭ ‬تفتح‭ ‬أبوابها‭ ‬تدريجياً‭ ‬أمام‭ ‬العالم‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يصنف‭ ‬جواز‭ ‬السفر‭ ‬العراقي‭ ‬كأحد‭ ‬أسوأ‭ ‬الجوازات‭ ‬في‭ ‬الكرة‭ ‬الأرضية‭..‬‮ ‬‭ ‬لكن‭ ‬وسط‭ ‬هذا‭ ‬الاستقرار‭ ‬النسبي،‭ ‬يخيّم‭ ‬شبح‭ ‬نقص‭ ‬الخدمات‭ ‬والفساد‭ ‬الذي‭ ‬يدفع‭ ‬العراقيين‭ ‬إلى‭ ‬النظر‭ ‬الى‭ ‬المستقبل‭ ‬بتشاؤم،‭ ‬فيما‭ ‬يلوح‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬الأفق‭ ‬خطر‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭ ‬ونقص‭ ‬المياه‭ ‬والتصحر‭.‬‮ ‬‭ ‬وأقرّ‭ ‬السوداني‭ ‬خلال‭ ‬كلمته‭ ‬بوجود‭ ‬استياء‭ ‬من‭ ‬‮«‬سوء‭ ‬الإدارة‭ ‬وهدر‭ ‬الأموال‭ ‬بالتنامي‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬شهدنا‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬علامات‭ ‬السخط‭ ‬إزاء‭ ‬عدم‭ ‬قدرة‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬على‭ ‬الإصلاح‭ ‬والقيام‭ ‬بواجباتها‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬ونددت‭ ‬بعثة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬بوجود‭ ‬‮«‬مناخ‭ ‬من‭ ‬الخوف‭ ‬والترهيب‮»‬‭ ‬يعرقل‭ ‬حرية‭ ‬الرأي‭ ‬في‭ ‬العراق‭.‬‮ ‬‭ ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬العراق‭ ‬بلد‭ ‬غني‭ ‬بالنفط،‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬ثلث‭ ‬سكانه‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬42‭ ‬مليوناً‭ ‬يعيشون‭ ‬في‭ ‬الفقر،‭ ‬أما‭ ‬البطالة‭ ‬فهي‭ ‬مرتفعة‭ ‬في‭ ‬أوساط‭ ‬الشباب،‭ ‬فيما‭ ‬يحتجّ‭ ‬العراقيون‭ ‬كذلك‭ ‬على‭ ‬النزاعات‭ ‬السياسية‭ ‬والنفوذ‭ ‬الإيراني‭ ‬في‭ ‬بلدهم‭.‬‮ ‬‭ ‬ولا‭ ‬يؤمن‭ ‬كثر‭ ‬منهم‭ ‬بأن‭ ‬الانتخابات‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬تغيير‭ ‬أي‭ ‬شيء،‭ ‬ما‭ ‬انعكس‭ ‬بنسبة‭ ‬مشاركة‭ ‬متدنية‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬2021‭ ‬المبكرة‭ ‬التي‭ ‬جاءت‭ ‬لدرء‭ ‬غضب‭ ‬شعبي‭ ‬بعد‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬غير‭ ‬المسبوقة‭ ‬التي‭ ‬تعرضت‭ ‬لقمع‭ ‬شديد‭.‬‮ ‬‭ ‬ويرى‭ ‬عباس‭ ‬محمد‭ ‬من‭ ‬بغداد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الحكومات‭ ‬فشلت‭ ‬في‭ ‬معالجة‭ ‬الفساد‭ ‬وفي‭ ‬الجانب‭ ‬الصحي‭ ‬والخدمي‭. ‬نذهب‭ ‬من‭ ‬سيء‭ ‬إلى‭ ‬الأسوأ،‭ ‬لم‭ ‬تمنح‭ ‬أي‭ ‬حكومة‭ ‬للشعب‭ ‬شيئاً‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬وتعهّد‭ ‬السوداني‭ ‬الألكن‭ ‬خياراته‭ ‬ضئيلة‭ ‬امام‭ ‬منظومة‭ ‬فساد‭ ‬مدعومة‭ ‬من‭ ‬اقطالب‭ ‬العمليسة‭ ‬السياسية‭ ‬المهيمنين‭ ‬على‭ ‬البرلمان‭ .‬حد‭ ‬بمواصلة‭ ‬‮«‬مكافحة‭ ‬جائحة‭ ‬الفساد‮»‬‭. ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬العراق‭ ‬يشهد‭ ‬اضطرابات‭ ‬سياسية‭ ‬متواصلة،‭ ‬مع‭ ‬هيمنة‭ ‬نظام‭ ‬من‭ ‬المحاصصة‭ ‬وتقاسم‭ ‬للمناصب‭ ‬بين‭ ‬الأحزاب‭ ‬الشيعية‭ ‬خصوصاً‭.‬‮ ‬‭ ‬وتجلّى‭ ‬هذا‭ ‬الخلاف‭ ‬خصوصاً‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬انتخابات‭ ‬2021،‭ ‬بين‭ ‬المعسكر‭ ‬الموالي‭ ‬لإيران‭ ‬ورجل‭ ‬الدين‭ ‬صاحب‭ ‬المواقف‭ ‬المتقلبة‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر‭ ‬وبلغت‭ ‬ذروتها‭ ‬في‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭ ‬2022‭ ‬بيوم‭ ‬من‭ ‬القتال‭ ‬الدامي‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬بغداد‭.‬‮ ‬‭ ‬ويقول‭ ‬محمد‭ ‬العسكري‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬شوارع‭ ‬بغداد‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬‮«‬تعرضنا‭ ‬للأذى‭ ‬من‭ ‬النظام‭ ‬السابق‭…‬لكن‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬نحن‭ ‬نتعرض‭ ‬لأذى‭. ‬من‭ ‬سيء‭ ‬إلى‭ ‬أسوأ‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬ويضيف‭ ‬‮«‬فرحنا‭ ‬حين‭ ‬سقط‭ ‬النظام،‭ ‬لأننا‭ ‬اعتقدنا‭ ‬أن‭ ‬العراق‭ ‬سوف‭ ‬يتحسن‭… ‬لكننا‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬نحن‭ ‬متضررون‭. ‬نأمل‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬المستقبل‭ ‬أفصل،‭ ‬لكن‭ ‬الحكومات‭ ‬والأحزاب‭ ‬لا‭ ‬تترك‭ ‬الشعب‭ ‬يتنفس‮»‬‭.‬‮ ‬