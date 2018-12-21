17‭ ‬مليار‭ ‬مكالمة‭ ‬مزعجة‭ ‬حول‭ ‬العالم

واشنطن‭ ‬‭-‬الزمان‭ ‬أعلنت‭ ‬خدمة‭ ‬‮«‬ترو‭ ‬كولر‮»‬‭ ‬الهاتفية‭ ‬المعروفة‭ ‬عن‭ ‬ارتفاع‭ ‬هائل‭ ‬في‭ ‬معدلات‭ ‬المكالمات‭ ‬الهاتفية‭ ‬المزعجة،‭ ‬والمعروفة‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬Spam‭ ‬Calls‮»‬،‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬بنسبة‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬300%‭ ‬خلال‭ ‬2018،‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬أورده‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬ذا‭ ‬فيرج‮»‬‭. ‬وبحسب‭ ‬تقرير‭ ‬‮«‬ترو‭ ‬كولر‮»‬‭ ‬فعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الارتفاع‭ ‬الكبير،‭ ‬شهدت‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬انخفاضا‭ ‬ملحوظا‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬التي‭ ‬هبطت‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬عالميا‭ ‬ضمن‭ ‬قائمة‭ ‬الدول‭ ‬الأكثر‭ ‬عرضة‭ ‬للمكالمات‭ ‬المزعجة‭ ‬لتحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬واحد‭.‬

وخلال‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬احتلت‭ ‬البرازيل‭ ‬الصدارة‭ ‬كأكثر‭ ‬الدول‭ ‬الذي‭ ‬تعرض‭ ‬الناس‭ ‬فيها‭ ‬لمكالمات‭ ‬‮«‬السبام‮»‬،‭ ‬بمعدل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬37‭ ‬مكالمة‭ ‬شهريا‭ ‬لكل‭ ‬مستخدم‭ ‬لخدمة‭ ‬‮«‬ترو‭ ‬كولر‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬احتلت‭ ‬الهند‭ ‬المرتبة‭ ‬الثانية،‭ ‬علما‭ ‬أنها‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬خلال‭ ‬2017‭. ‬وبشكل‭ ‬إجمالي‭ ‬تلقى‭ ‬مستخدمو‭ ‬‮«‬ترو‭ ‬كولر‮»‬‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬17‭ ‬مليار‭ ‬مكالمة‭ ‬‮«‬سبام‮»‬‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬بين‭ ‬يناير‭ ‬وأكتوبر‭ ‬2018،‭ ‬وأوضح‭ ‬التقرير‭ ‬أن‭ ‬عملية‭ ‬تصنيف‭ ‬المكالمات‭ ‬بالمزعجة‭ ‬يكون‭ ‬إما‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خوارزميات‭ ‬‮«‬ترو‭ ‬كولر‮»‬‭ ‬بشكل‭ ‬تلقائي‭ ‬أو‭ ‬عبر‭ ‬المستخدمين‭ ‬أنفسهم‭ ‬بشكل‭ ‬يدوي‭.‬

اعتمد‭ ‬تقرير‭ ‬‮«‬ترو‭ ‬كولر‮»‬‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬على‭ ‬قاعدة‭ ‬مستخدمي‭ ‬الخدمة،‭ ‬فيما‭ ‬تتحدث‭ ‬تقارير‭ ‬أخرى‭ ‬عن‭ ‬أرقام‭ ‬هائلة‭ ‬للمكالمات‭ ‬المزعجة‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬حيث‭ ‬أشار‭ ‬تقرير‭ ‬لخدمة‭ ‬‮«‬يو‭ ‬ميل‮»‬‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬منفردة‭ ‬شهدت‭ ‬خلال‭ ‬أول‭ ‬8‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬2018‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬28‭ ‬مليار‭ ‬مكالمة‭ ‬مزعجة‭.‬