17‭ ‬جريحاً‭ ‬في‭ ‬انفجار‭ ‬ضد‭ ‬حافلة‭ ‬سيّاح‭ ‬قرب‭ ‬الاهرامات‭ ‬

القاهرة‭ ‬‭-‬‭ ‬الزمان

أصيب‭ ‬17‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬بينهم‭ ‬سياح‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬افريقيا‭ ‬ومصريون‭ ‬في‭ ‬انفجار‭ ‬استهدف‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬الأحد‭ ‬حافلة‭ ‬سياحية‭ ‬قرب‭ ‬الاهرامات‭ ‬في‭ ‬القاهرة،‭ ‬بحسب‭ ‬مصادر‭ ‬أمنية‭ ‬وطبية‭.‬

وقالت‭ ‬المصادر‭ ‬إن‭ ‬الحافلة‭ ‬كانت‭ ‬تقل‭ ‬سياحا‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬افريقيا‭. ‬وتم‭ ‬استهدافها‭ ‬قرب‭ ‬موقع‭ ‬المتحف‭ ‬المصري‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الاهرامات‭ ‬بالجيزة‭.‬

وأكد‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬أن‭ ‬«انفجار‭ ‬جسم‭ ‬غريب‭ ‬ادى‭ ‬الى‭ ‬تهشم‭ ‬زجاج‭ ‬حافلة‭ ‬يستقلها‭ ‬25‭ ‬فردا‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬افريقيا‭ ‬وسيارة‭ ‬ملاكي‭ ‬يستقلها‭ ‬أربعة‭ ‬مواطنين‭ ‬مصريين»‭.‬

وأضاف‭ ‬«حدثت‭ ‬إصابة‭ ‬لبعضهم‭ ‬بخدوش‭ ‬نتيجه‭ ‬تهشم‭ ‬الزجاج‭ ‬الخاص‭ ‬بالسيارات‭ ‬وتم‭ ‬عمل‭ ‬الإسعافات‭ ‬الأوليه‭ ‬لهم»‭.‬

وبحسب‭ ‬صور‭ ‬نشرت‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬أدى‭ ‬الانفجار‭ ‬الى‭ ‬تهشم‭ ‬زجاج‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬نوافذ‭ ‬الحافلة‭. ‬وهذا‭ ‬هو‭ ‬الاعتداء‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬يستهدف‭ ‬سياحا‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬2019‭.‬

وفي‭ ‬كانون‭ ‬الاول/ديسمبر‭ ‬الماضي‭ ‬قتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬سيّاح‭ ‬فيتناميّين‭ ‬مع‭ ‬مرشدهم‭ ‬السياحي‭ ‬في‭ ‬انفجار‭ ‬عبوة‭ ‬ناسفة‭ ‬استهدفت‭ ‬حافلة‭ ‬كانت‭ ‬تقلّهم‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الجيزة‭ ‬قرب‭ ‬الأهرامات‭. ‬وكان‭ ‬ذلك‭ ‬أوّل‭ ‬اعتداء‭ ‬ضدّ‭ ‬سيّاح‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬منذ‭ ‬تمّوز/يوليو‭ ‬2017‭.‬

ومنذ‭ ‬أطاح‭ ‬الجيش‭ ‬المصري‭ ‬الرئيس‭ ‬الإسلامي‭ ‬محمّد‭ ‬مرسي‭ ‬في‭ ‬تمّوز/يوليو‭ ‬2013،‭ ‬تواجه‭ ‬قوات‭ ‬الجيش‭ ‬والشرطة‭ ‬مجموعات‭ ‬إسلاميّة‭ ‬متطرّفة‭ ‬بينها‭ ‬الفرع‭ ‬المصري‭ ‬لتنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلاميّة،‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سيناء‭.‬

وتستهدف‭ ‬المجموعات‭ ‬المتطرفة‭ ‬الشرطة‭ ‬والجيش‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬السياح‭ ‬والاقباط‭.‬

وقتل‭ ‬أكتر‭ ‬من‭ ‬مئة‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬اعتداءات‭ ‬ضد‭ ‬مسيحيين‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬منذ‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬2016‭.‬