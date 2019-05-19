17‭ ‬جريحاً‭ ‬في‭ ‬انفجار‭ ‬ضد‭ ‬حافلة‭ ‬سيّاح‭ ‬قرب‭ ‬الاهرامات‭ ‬

القاهرة - الزمان
أصيب 17 شخصا على الأقل بينهم سياح من جنوب افريقيا ومصريون في انفجار استهدف بعد ظهر الأحد حافلة سياحية قرب الاهرامات في القاهرة، بحسب مصادر أمنية وطبية.
وقالت المصادر إن الحافلة كانت تقل سياحا من جنوب افريقيا. وتم استهدافها قرب موقع المتحف المصري الجديد في منطقة الاهرامات بالجيزة.
وأكد مصدر أمني أن «انفجار جسم غريب ادى الى تهشم زجاج حافلة يستقلها 25 فردا من جنوب افريقيا وسيارة ملاكي يستقلها أربعة مواطنين مصريين».
وأضاف «حدثت إصابة لبعضهم بخدوش نتيجه تهشم الزجاج الخاص بالسيارات وتم عمل الإسعافات الأوليه لهم».
وبحسب صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، أدى الانفجار الى تهشم زجاج العديد من نوافذ الحافلة. وهذا هو الاعتداء الأول الذي يستهدف سياحا في مصر منذ بداية العام 2019.
وفي كانون الاول/ديسمبر الماضي قتل ثلاثة سيّاح فيتناميّين مع مرشدهم السياحي في انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة كانت تقلّهم في منطقة الجيزة قرب الأهرامات. وكان ذلك أوّل اعتداء ضدّ سيّاح في مصر منذ تمّوز/يوليو 2017.
ومنذ أطاح الجيش المصري الرئيس الإسلامي محمّد مرسي في تمّوز/يوليو 2013، تواجه قوات الجيش والشرطة مجموعات إسلاميّة متطرّفة بينها الفرع المصري لتنظيم الدولة الإسلاميّة، خصوصا في شمال سيناء.
وتستهدف المجموعات المتطرفة الشرطة والجيش الى جانب السياح والاقباط.
وقتل أكتر من مئة شخص في اعتداءات ضد مسيحيين في مصر منذ نهاية العام 2016.