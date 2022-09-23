15 مليون دولار إجمالي جوائز أوسكارات العلم

واشنطن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬حصل‭ ‬الباحثون‭ ‬الفائزون‭ ‬في‭ ‬جوائز‭ “‬بريكثرو‭” (‬Breakthrough‭ ‬Prize‭) ‬لسنة‭ ‬2023‭ ‬التي‭ ‬أُعلِن‭ ‬الفائزون‭ ‬بها‭ ‬الخميس‭ ‬وتُطلق‭ ‬عليها‭ ‬تسمية‭ “‬أوسكارات‭ ‬العلم‭”‬،‭ ‬على‭ ‬جوائز‭ ‬تبلغ‭ ‬قيمتها‭ ‬الإجمالية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬ما‭ ‬يجعلها‭ ‬الجوائز‭ ‬العلمية‭ ‬الأعلى‭ ‬قيمة،‭ ‬إذ‭ ‬تقدّمت‭ ‬على‭ “‬نوبل‭”.‬‮ ‬‭ ‬وكان‭ ‬رواد‭ ‬أعمال‭ ‬في‭ ‬وادي‭ ‬السيليكون‭ ‬أطلقوا‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬الأميركية‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬2010‭ ‬لمكافأة‭ ‬الاختراقات‭ (‬أي‭ ‬breakthrough‭ ‬بالإنكليزية‭) ‬في‭ ‬البحوث‭ ‬الأساسية‭.‬‭ ‬وشملت‭ ‬جوائز‭ ‬2023‭ ‬ثلاثاً‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬علوم‭ ‬الحياة‭ ‬وواحدة‭ ‬في‭ ‬الفيزياء‭ ‬الأساسية‭ ‬وواحدة‭ ‬في‭ ‬الرياضيات‭. ‬وتبلغ‭ ‬قيمة‭ ‬كل‭ ‬جائزة‭ ‬ثلاثة‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ (‬مقابل‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬مليون‭ ‬لجائزة‭ ‬نوبل‭).‬‮ ‬

وتقاسم‭ ‬الأستاذ‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬ستانفورد‭ ‬الأميركية‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬مينو‭ ‬جائزة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬علوم‭ ‬الحياة‭ ‬مع‭ ‬الياباني‭ ‬ماساشي‭ ‬ياناغيساوا،‭ ‬لاكتشافهما‭ ‬سبب‭ ‬مرض‭ ‬التغفيق‭ ‬الذي‭ ‬يجعل‭ ‬من‭ ‬يعانونه‭ ‬ينامون‭ ‬فجأة‭ ‬خلال‭ ‬النهار‭. ‬وبفضل‭ ‬اكتشافهما،‭ ‬يجري‭ ‬العمل‭ ‬راهناً‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬أدوية‭ ‬واعدة‭. ‬ومُنحت‭ ‬جائزة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬علوم‭ ‬الحياة‭ ‬لمؤسس‭ ‬شركة‭ “‬ديب‭ ‬مايند‭” ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والتابعة‭ ‬لمجموعة‭ “‬غوغل‭” ‬البريطاني‭ ‬ديميس‭ ‬هاسابيس‭ ‬وللباحث‭ ‬فيها‭ ‬جون‭ ‬جامبر،‭ ‬إذ‭ ‬وضعا‭ ‬نظام‭ ‬تعلّم‭ ‬متعمق‭ (‬deep‭ ‬learning‭) ‬يتيح‭ ‬توقع‭ ‬بنية‭ ‬ملايين‭ ‬البروتينات،‭ ‬ما‭ ‬يوفر‭ ‬فهماً‭ ‬أفضل‭ ‬لآليات‭ ‬عمل‭ ‬الخلايا‭. ‬ومُنحت‭ ‬جائزة‭ ‬الفيزياء‭ ‬الأساسية‭ ‬لأربعة‭ ‬رواد‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المعلومات‭ ‬الكمية،‭ ‬وجائزة‭ ‬الرياضيات‭ ‬للأستاذ‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬ييل‭ ‬الأميركية‭ ‬دانيال‭ ‬سبيلمان‭.‬

بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الجوائز‭ ‬الرئيسية،‭ ‬أعطيت‭ ‬ست‭ ‬جوائز‭ ‬كل‭ ‬منها‭ ‬بقيمة‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬لأحد‭ ‬عشر‭ ‬عالمًا‭ ‬شاباً‭ “‬أحدثوا‭ ‬تأثيراً‭ ‬كبيراً‭ ‬في‭ ‬مجالاتهم‭”‬،‭ ‬وفقًا‭ ‬للبيان‭.‬