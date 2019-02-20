15 سنة سجن لمدان بإرتكاب دكة عشائرية في ميسان

بغداد – الزمان

أصدرت محكمة جنايات ميسان امس الاربعاء حكماً بالسجن لمدة خمسة عشر عاما بحق مدان ارتكب جريمة (الدكة) العشائرية في العمارة. وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقته (الزمان) امس ان (محكمة الجنايات في ميسان نظرت قضية مدان بارتكاب دكة عشائرية بعد أن استهدف منزل احد المواطنين باطلاق عيارات نارية من بندقية كلاشنكوف تجاه المنزل نتيجة حدوث مشاجرة بينهما في منطقة الجمعيات في العمارة)، مضيفاً ان (المحكمة وجدت ان الأدلة المتحصلة كافية لإدانة المتهم وفق احكام المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005).

وفي محافظة ذي قار القت شرطة الشطرة القبض على متهم بارتكاب دگه عشائرية.وقال بيان لمديرية شرطة ذي قار ان( مركز شرطة الفتاحية القى القبض على متهم يرمز لاسمه – جـ .ث. ع / 49 عاما /يسكن البدعة بقضاء الشطرة، لاتهامه بارتكاب دگة عشائرية الأسبوع الماضي)، موضحا ان(المتهم صادر بحقه أمر القاء قبض قضائي استنادا لإحكام المادة ثانيا من قانون مكافحة الإرهاب). وفي الشأن نفسه اعلنت قيادة عمليات بغداد امس عن احباط (دكة عشائرية) في منطقة الكرادة.وقال إعلام عمليات بغداد في بيان أن(القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد متمثلة باللواء الثالث الفرقة الاولى شرطة اتحادية تمكنت من احباط محاولة لدكة عشائرية في الكرادة وإلقاء القبض على ثلاثة اشخاص مختبئين في احدى العمارات ويحملون أسلحة خفيفة متهيئين لتنفيذ ما يسمى بالدكة العشائرية)، مضيفاً أنه (تم احالتهم الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم).