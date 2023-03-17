140‭ ‬ألفاً‭ ‬يتصلون‭ ‬ببلدية‭ ‬إسطنبول‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬فحص‭ ‬مبانيهم

شبح‭ ‬الزلزال‭ ‬المدمر‭ ‬يلاحق‭ ‬الاتراك‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المدن

اسطنبول‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يقوم‭ ‬مهندس‭ ‬يرتدي‭ ‬سترة‭ ‬زرقاء‭ ‬ويضع‭ ‬خوذة‭ ‬بيضاء‭ ‬بفحص‭ ‬الخرسانة‭ ‬في‭ ‬مبنى‭ ‬متواضع‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬باتشلار‭ ‬في‭ ‬اسطنبول،‭ ‬فخلال‭ ‬يومين‭ ‬سيعرف‭ ‬السكان‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬جدران‭ ‬منازلهم‭ ‬معرضة‭ ‬لخطر‭ ‬الانهيار‭ ‬مع‭ ‬أول‭ ‬زلزال‭.‬

يقول‭ ‬دورموش‭ ‬أويغون‭ ‬وهو‭ ‬صاحب‭ ‬شقة‭ ‬تقع‭ ‬في‭ ‬الطابق‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬المبنى،‭ ‬‮«‬لدي‭ ‬ثقة‭ ‬إجمالا‭ ‬لكن‭ ‬أولادي‭ ‬غير‭ ‬مقتنعين،‭ ‬ولذلك‭ ‬نجري‭ ‬هذا‭ ‬الفحص‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬اذا‭ ‬كان‭ ‬الفحص‭ ‬إيجابيا،‭ ‬فسنتمكن‭ ‬من‭ ‬العيش‭ ‬بسلام‭. ‬لكن‭ ‬من‭ ‬يعلم‭ ‬أين‭ ‬سنكون‭ ‬حين‭ ‬يضرب‭ ‬الزلزال؟‭ ‬قد‭ ‬نكون‭ ‬في‭ ‬السوبرماركت‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬عملنا،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يخيفنا‮»‬‭.‬

منذ‭ ‬ان‭ ‬وقع‭ ‬الزلزال‭ ‬بقوة‭ ‬7،8‭ ‬درجات‭ ‬في‭ ‬6‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬والذي‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬48‭ ‬ألف‭ ‬قتيل‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬وخلف‭ ‬خرابا‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬بأكملها،‭.‬

يجول‭ ‬خمسون‭ ‬فريقا‭ ‬من‭ ‬المهندسين‭ ‬المدينة‭ ‬ويفحصون‭ ‬نوعية‭ ‬الخرسانة‭ ‬وقطر‭ ‬قضبان‭ ‬البناء‭. ‬واذا‭ ‬اعتبروا‭ ‬ان‭ ‬الخطر‭ ‬‮«‬مرتفع‭ ‬جدا‮»‬‭ ‬فانه‭ ‬يمكن‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرار‭ ‬بهدم‭ ‬المبنى‭.‬

وقع‭ ‬زلزال‭ ‬6‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬800‭ ‬كلم‭ ‬من‭ ‬هناك‭ ‬على‭ ‬فالق‭ ‬بعيد‭ ‬لكن‭ ‬صور‭ ‬المدن‭ ‬المدمرة‭ ‬بكاملها‭ ‬تسبب‭ ‬بخوف‭ ‬مستشر‭ ‬في‭ ‬اسطنبول‭ ‬حيث‭ ‬سينهار‭ ‬حوالى‭ ‬مئة‭ ‬ألف‭ ‬مبنى‭ ‬او‭ ‬ستتضرر‭ ‬بشدة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬وقوع‭ ‬زلزال‭ ‬بقوة‭ ‬7،5‭ ‬درجات،‭ ‬حتى‭ ‬باعتراف‭ ‬البلدية‭.‬

كل‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬ينقذ

تقع‭ ‬بعض‭ ‬أحياء‭ ‬جنوب‭ ‬المدينة‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬15‭ ‬كلم‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬فالق‭ ‬شمال‭ ‬الاناضول‭ ‬وقد‭ ‬احتسب‭ ‬خبراء‭ ‬الزلازل‭ ‬احتمال‭ ‬وقوع‭ ‬زلزال‭ ‬بقوة‭ ‬تفوق‭ ‬7،3‭ ‬درجات‭ ‬قرب‭ ‬اسطنبول‭ ‬وجاءت‭ ‬النسبة‭ ‬47‭%‬‭ ‬خلال‭ ‬ثلاثين‭ ‬عاما‭.‬

على‭ ‬بعد‭ ‬شارعين‭ ‬من‭ ‬مبنى‭ ‬دورموش‭ ‬اويغون‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬محروم‭ ‬ومكتظ‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الأوروبي‭ ‬من‭ ‬اسطنبول‭ ‬يبيع‭ ‬علي‭ ‬نزير‭ ‬منذ‭ ‬شهر‭ ‬صافرات‭ ‬للسكان‭ ‬الذين‭ ‬يتخوفون‭ ‬ان‭ ‬يجدوا‭ ‬أنفسهم‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬الأيام‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‭.‬

يبيع‭ ‬أوغور‭ ‬اريسوغلو‭ ‬وهو‭ ‬تاجر‭ ‬جملة‭ ‬في‭ ‬اسطنبول‭ ‬ب‭ ‬200‭ ‬ليرة‭ ‬تركية‭ (‬10‭ ‬يورو‭) ‬حقيبة‭ ‬حمراء‭ ‬صغيرة‭ ‬مصممة‭ ‬خصيصا‭ ‬للزلازل‭ ‬وتحتوي‭ ‬على‭ ‬مصابيح‭ ‬وبطانيات‭ ‬للبقاء‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‭ ‬ومستلزمات‭ ‬طوارئ‭ ‬متضمنة‭ ‬‮«‬كل‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬ينقذ‮»‬‭.‬

‮ ‬ازدادت‭ ‬مبيعاته‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬ويقول‭ ‬‮«‬نبيع‭ ‬منها‭ ‬ألفا‭ ‬شهريا‭. ‬منذ‭ ‬الزلزال‭ ‬تلقينا‭ ‬15‭ ‬ألف‭ ‬طلبية‭ ‬بينها‭ ‬ثمانية‭ ‬آلاف‭ ‬في‭ ‬اسطنبول‮»‬‭.‬

الخوف‭ ‬من‭ ‬‮«‬الزلزال‭ ‬الكبير‮»‬‭ ‬المترسخ‭ ‬أحيانا‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬لدى‭ ‬السكان‭ ‬الذين‭ ‬عاشوا‭ ‬زلزال‭ ‬آب‭/‬اغسطس‭ ‬1999‭ ‬الذي‭ ‬أوقع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬17‭ ‬ألف‭ ‬قتيل‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬تركيا‭ ‬بينهم‭ ‬ألف‭ ‬في‭ ‬اسطنبول،‭ ‬يدفع‭ ‬ببعض‭ ‬السكان‭ ‬الى‭ ‬السعي‭ ‬لنقل‭ ‬مكان‭ ‬سكنهم‭.‬

يقول‭ ‬محمد‭ ‬اركيك‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬زينغات‭ ‬وهي‭ ‬منصة‭ ‬إعلانات‭ ‬عقارية‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬طلب‭ ‬قوي‭ ‬للانتقال‭ ‬الى‭ ‬الاحياء‭ ‬الشمالية‭ ‬من‭ ‬اسطنبول‭ ‬البعيدة‭ ‬أكثر‭ ‬عن‭ ‬خط‭ ‬الفوالق‭ ‬والى‭ ‬منازل‭ ‬منفردة‮»‬‭.‬

كما‭ ‬تزايد‭ ‬الطلب‭ ‬للانتقال‭ ‬الى‭ ‬مدن‭ ‬مثل‭ ‬أدرنة‭ ‬وقرقلريلي‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬حوالى‭ ‬200‭ ‬كلم‭ ‬عن‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬اسطنبول،‭ ‬والبعيدة‭ ‬عن‭ ‬هزات‭ ‬محتملة‭.‬

تستقبل‭ ‬نيل‭ ‬آكات‭ ‬وهي‭ ‬طبيبة‭ ‬نفسية‭ ‬مرضى‭ ‬أيضا‭ ‬‮«‬يخططون‭ ‬للانتقال‭ ‬من‭ ‬اسطنبول‮»‬‭.‬

تقول‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يعد‭ ‬كثيرون‭ ‬يشعرون‭ ‬بالأمان‭ ‬في‭ ‬منازلهم‭. ‬إنهم‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬تأهب‭ ‬دائمة‭. ‬في‭ ‬الشارع‭ ‬يختارون‭ ‬الجانب‭ ‬الآمن‭ ‬من‭ ‬الرصيف‭ ‬تحسبا‭ ‬لاحتمال‭ ‬انهيار‭ ‬مبنى‮»‬‭.‬

تحدثت‭ ‬الطبيبة‭ ‬النفسية‭ ‬مع‭ ‬زملائها‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬الامر‭ ‬وتقول‭ ‬‮«‬قسم‭ ‬من‭ ‬مرضانا‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬قادرا‭ ‬على‭ ‬التفكير‭ ‬بطريقة‭ ‬عقلانية‮»‬‭. ‬تضيف‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬الخوف‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يسيطر‭ ‬على‭ ‬‮«‬الجميع‮»‬،‭ ‬بدون‭ ‬تفرقة‭ ‬‮«‬بين‭ ‬عمر‭ ‬معين‭ ‬او‭ ‬طبقة‭ ‬اجتماعية‮»‬‭.‬

تفكر‭ ‬جيزل‭ ‬اكتيمور‭ ‬في‭ ‬مغادرة‭ ‬اسطنبول‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬لكن‭ ‬زلزال‭ ‬6‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬حول‭ ‬هذه‭ ‬الرغبة‭ ‬الى‭ ‬‮«‬أولوية‮»‬‭. ‬تقيم‭ ‬هذه‭ ‬الثلاثينية‭ ‬في‭ ‬الطابق‭ ‬ال12‭ ‬من‭ ‬برج،‭ ‬وتتمتع‭ ‬بمنظر‭ ‬خلاب‭ ‬من‭ ‬شقتها‭.‬

هي‭ ‬تفضل‭ ‬عدم‭ ‬تصور‭ ‬مشاهد‭ ‬الدمار‭ ‬التي‭ ‬ستشهدها‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬وقوع‭ ‬زلزال‭ ‬قوي‭ ‬قائلة‭ ‬‮«‬حتى‭ ‬لو‭ ‬لم‭ ‬يحصل‭ ‬شيء‭ ‬للمبنى‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬فيه،‭ ‬فلن‭ ‬اتمكن‭ ‬بدون‭ ‬شك‭ ‬من‭ ‬تحمل‭ ‬ما‭ ‬سأراه‮»‬‭.‬