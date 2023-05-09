12‭ ‬عالماً‭ ‬ورائد‭ ‬أعمال يتنافسون‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬المخترع‭ ‬الأوربي‭ ‬

المشاريع‭ ‬المتصدرة‭ ‬للسباق‭ ‬تخص‭ ‬النفايات‭ ‬والوقود‭ ‬والهيدروجين‭ ‬وتوفير‭ ‬الطعام

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يقدّم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬المتأهلين‭ ‬لنهائيات‭ ‬جائزة‭ ‬المخترع‭ ‬الأوروبي‭ ‬2023،‭ ‬مشاريع‭ ‬ترمي‭ ‬إلى‭ ‬حماية‭ ‬الأرض،‭ ‬منها‭ ‬تحويل‭ ‬النفايات‭ ‬إلى‭ ‬وقود،‭ ‬وتخزين‭ ‬الهيدروجين،‭ ‬وإنتاج‭ ‬بروتينات‭ ‬الحشرات،‭ ‬وابتكار‭ ‬عبوات‭ ‬تكافح‭ ‬هدر‭ ‬الأطعمة‭.‬

وأعلنت‭ ‬المنظمة‭ ‬الأوروبية‭ ‬لبراءات‭ ‬الاختراع‭ ‬التي‭ ‬تتخذ‭ ‬من‭ ‬ميونيخ‭ ‬مقراً،‭ ‬لائحة‭ ‬الفرق‭ ‬الـ12‭ ‬التي‭ ‬ستتنافس‭ ‬على‭ ‬أربع‭ ‬جوائز‭ ‬تُمنَح‭ ‬في‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬في‭ ‬فالنسيا‭ ‬بإسبانيا‭.‬

وتكافئ‭ ‬الجوائز‭ “‬المخترعين‭ ‬والمخترعات‭ ‬الملهمين‭ ‬والمبتكرين،‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬لمساهمتهم‭ ‬في‭ ‬التقدم‭ ‬العلمي‭ ‬والتكنولوجي،‭ ‬بل‭ ‬أيضاً‭ ‬بسبب‭ ‬التأثير‭ ‬الذي‭ ‬يحدثونه‭ ‬واختراعاتهم‭ ‬الحاصلة‭ ‬على‭ ‬براءات‭ ‬اختراع،‭ ‬على‭ ‬الحياة‭ ‬اليومية‭”‬،‭ ‬بحسب‭ ‬المنظمة‭ ‬الأوروبية‭ ‬لبراءات‭ ‬الاختراع‭.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬المتنافسين‭ ‬العالمان‭ ‬البلجيكيان‭ ‬ميشال‭ ‬دوسيلييه‭ ‬وبيرت‭ ‬سيلز‭ ‬اللذين‭ ‬أنتجا‭ ‬البلاستيك‭ ‬الحيوي‭ ‬بخطوة‭ ‬واحدة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استخدام‭ ‬أحماض‭ ‬اللاكتيك‭ ‬المشتقة‭ ‬من‭ ‬السكر‭ ‬أو‭ ‬رقائق‭ ‬الخشب‭.‬

أما‭ ‬عالم‭ ‬الفيزياء‭ ‬النمساوي‭ ‬يوزيف‭ ‬فاديري،‭ ‬فابتكر‭ ‬نوعاً‭ ‬من‭ ‬الفولاذ‭ ‬أقوى‭ ‬وأخف‭ ‬وزناً‭ ‬من‭ ‬الشائع،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الزنك‭ ‬المقوى،‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬جعل‭ ‬وزن‭ ‬المركبات‭ ‬أخف‭ ‬ويقلل‭ ‬استهلاكها‭ ‬للطاقة‭.‬

ويتنافس‭ ‬فريق‭ ‬فنلندي‭ ‬مؤلف‭ ‬من‭ ‬عالمتي‭ ‬الكيمياء‭ ‬بيا‭ ‬بيرغستروم‭ ‬وأنيكا‭ ‬مالم،‭ ‬عن‭ ‬مشروع‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬ابتكار‭ ‬وقود‭ ‬حيوي‭ ‬للسيارات‭ ‬أو‭ ‬الطائرات‭ ‬مصنوع‭ ‬من‭ ‬النفايات‭ ‬أو‭ ‬زيوت‭ ‬الأطعمة‭ ‬أو‭ ‬الدهون‭ ‬الحيوانية‭.‬

وفي‭ ‬فرنسا،‭ ‬اختير‭ ‬مشروعان‭ ‬لفريق‭ ‬من‭ ‬الفيزيائيين‭ ‬والمهندسين‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الوطني‭ ‬الفرنسي‭ ‬للبحث‭ ‬العلمي‭ ‬يضم‭ ‬باتريسيا‭ ‬دي‭ ‬رانغو‭ ‬ودانييل‭ ‬فروشار‭ ‬وألبان‭ ‬شيز‭ ‬وميشيل‭ ‬جيان‭ ‬وناتاليا‭ ‬سكريابينا‭. ‬وطوّر‭ ‬هؤلاء‭ ‬طريقة‭ ‬لتخزين‭ ‬الهيدروجين‭ ‬بشكله‭ ‬الصلب‭ ‬بصورة‭ ‬آمنة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬قرص‭ ‬لا‭ ‬يشتعل‭ ‬تحت‭ ‬تأثير‭ ‬الحرارة‭ ‬وبدأ‭ ‬يُباع‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬وأستراليا‭ ‬واليابان‭.‬

أما‭ ‬عالم‭ ‬الكيمياء‭ ‬الحيوية‭ ‬أنطوان‭ ‬أوبير‭ ‬وفريقه‭ ‬من‭ ‬شركة‭ “‬ينسكت‭”‬،‭ ‬فأنتجوا‭ ‬مكونات‭ ‬غذائية‭ (‬بروتينات،‭ ‬زيوت‭) ‬أو‭ ‬أسمدة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تربية‭ ‬خنفساء‭ ‬الدقيق‭ ‬في‭ ‬مزارع‭ ‬نموذجية‭ ‬مكدسة‭ ‬فوق‭ ‬بعضها‭ ‬البعض‭.‬

وابتكر‭ ‬عالم‭ ‬الفيزياء‭ ‬الفلكية‭ ‬الإيطالي‭ ‬لوكا‭ ‬روسيتيني‭ ‬تقنية‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬إزالة‭ ‬الحطام‭ ‬الفضائي‭ ‬من‭ ‬مدار‭ ‬الأرض‭.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬المتأهلين‭ ‬للنهائيات‭ ‬ثلاثة‭ ‬فرق‭ ‬مؤلفة‭ ‬من‭ ‬باحثين‭ ‬متحدرين‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬ليست‭ ‬أعضاء‭ ‬في‭ ‬المنظمة‭ ‬الأوروبية‭ ‬لبراءات‭ ‬الاختراع،‭ ‬فالأستراليان‭ ‬توماس‭ ‬أوكسلي‭ ‬ونيكولاس‭ ‬أوبي‭ ‬طوّرا‭ “‬غرسة‭ ‬دماغية‭ ‬تتيح‭ ‬الاتصال‭ ‬بأجهزة‭ ‬خارجية‭”.‬

أما‭ ‬الثنائي‭ ‬الأميركي‭ ‬الهندي‭ ‬كريبا‭ ‬فاراناسي‭ ‬وديفيد‭ ‬سميث‭ ‬فابتكرا‭ “‬تغليفات‭ ‬غير‭ ‬لاصقة‭ ‬تمنع‭ ‬إهدار‭ ‬الطعام‭”.‬

واكتشف‭ ‬المخترع‭ ‬الصيني‭ ‬كاي‭ ‬وو‭ ‬وفريقه‭ ‬طريقة‭ ‬لتقليص‭ ‬مخاطر‭ ‬حدوث‭ ‬انفجار‭ ‬في‭ ‬المركبات‭ ‬المجهزة‭ ‬ببطاريات‭ ‬ليثيوم‭ ‬أيون‭.‬

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