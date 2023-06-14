1001..منصة عراقية تتصدر منافسة عمالقة البث التدفقي في العالم

لندن‭- ‬الزمان‮ ‬

‮ ‬افاد‭ ‬تقرير‭ ‬تقني،‭ ‬إن‭ ‬لدى‭ ‬منصة‭ ‬1001‭ ‬العراقية‭ ‬الناشئة‭ ‬حديثا،‭ ‬والمؤسَّسة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬قناة‭ ‬الشرقية،‭ ‬الفرص،‭ ‬لإزاحة‭ ‬منصات‭ ‬منافسة‭ ‬معروفة‭ ‬من‭ ‬سوق‭ ‬المتابعين،‭ ‬والتجارة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬وخدمات‭ ‬البث‭.‬‮ ‬

‮ ‬واعتبر‭ ‬التقرير‭ ‬الذي‭ ‬نشره‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬ومضة‮»‬‭ ‬المتخصص‭ ‬في‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬والاستثمار‭ ‬في‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬عالية‭ ‬النمو،‭ ‬والشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬القائمة،‭ ‬إن‭ ‬منصة‭ ‬1001‭ ‬تستغل‭ ‬الفرص‭ ‬بنجاح‭ ‬وتميز‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬الذي‭ ‬لايزال‭ ‬يثير‭ ‬شعوراً‭ ‬بالشفقة‭ ‬والخوف‭ ‬لدى‭ ‬الكثيرين،‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الاستثمار‭.‬‮ ‬

‮ ‬وفي‭ ‬بلد‭ ‬يبلغ‭ ‬معدل‭ ‬انتشار‭ ‬للهواتف‭ ‬المحمولة‭ ‬فيه‭ ‬102‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬ومعدل‭ ‬انتشار‭ ‬للإنترنت‭ ‬75‭ ‬في‭ ‬المائة،‭ ‬وسكانه‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬باعتبارهم‭ ‬الفئة‭ ‬العمرية‭ ‬الأكثر‭ ‬عددا،‭ ‬فان‭ ‬الشركة‭ ‬المحلية‭ ‬الناشئة‭ ‬1001‭ ‬تأمل‭ ‬في‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬اللاعبين‭ ‬المنافسين‭ ‬لتصبح‭ ‬المنصة‭ ‬الأكثر‭ ‬شعبية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭. ‬‮ ‬‭ ‬‮ ‬وفي‭ ‬الأسابيع‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأولى،‭ ‬لانطلاقة‭ ‬منصة‭ ‬1001،‭ ‬استقطبت‭ ‬مليون‭ ‬مستخدم،‭ ‬80‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬منهم‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬والباقي‭ ‬من‭ ‬الشتات‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭. ‬‮ ‬

وارجع‭ ‬التقرير‭ ‬هذا‭ ‬النمو‭ ‬السريع‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬إلى‭ ‬المستثمر‭ ‬المؤسس،‭ ‬الشرقية،‭ ‬أكبر‭ ‬شبكة‭ ‬تلفزيونية‭ ‬في‭ ‬العراق‭.‬‮ ‬

‮ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬1001‭ ‬هي‭ ‬شركة‭ ‬قائمة‭ ‬بذاتها،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬تستفيد‭ ‬من‭ ‬التراخيص‭ ‬لتقديم‭ ‬قائمة‭ ‬كاملة‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬الشرقية‭.‬‮ ‬

‮ ‬وفي‭ ‬رمضان‭ ‬الماضي،‭ ‬انتجت‭ ‬1001،‭ ‬جميع‭ ‬العروض‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬تنتجها‭ ‬الشرقية‭ ‬واصبحت‭ ‬محتويات‭ ‬القناة‭ ‬الجديدة‭ ‬متاحة‭ ‬الآن‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬على‭ ‬1001،‭ ‬قبل‭ ‬بثها‭ ‬على‭ ‬التلفزيون‭.‬‮ ‬

‮ ‬وكشف‭ ‬التقرير‭ ‬عن‭ ‬المنصة‭ ‬أبرمت‭ ‬صفقة‭ ‬مع‮ ‬Korek‭ ‬Telecom،‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬لتقديم‭ ‬1001‭ ‬لمستخدميها‭ ‬دون‭ ‬تناول‭ ‬حزمة‭ ‬البيانات‭ ‬الخاصة‭ ‬بهم‭.‬‮ ‬‭ ‬‮ ‬ولتشجيع‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التحويل‭ ‬للمشتركين‭ ‬المدفوعين،‭ ‬ستبدأ‭ ‬1001‭ ‬أيضًا‭ ‬في‭ ‬إنشاء‭ ‬المحتوى‭ ‬الخاص‭ ‬وستستضيف‭ ‬بطولة‭ ‬للرياضات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬أجلها‭ ‬ستنشئ‭ ‬برنامجًا‭ ‬تلفزيونيًا‭ ‬واقعيًا،‭ ‬كما‭ ‬سوف‭ ‬تتفاعل‭ ‬أيضًا‭ ‬مع‭ ‬المؤثرين‭ ‬والمشاهير‭ ‬المحليين‭.‬‮ ‬

‮ ‬وكشف‭ ‬التقرير‭ ‬عن‭ ‬إن‭ ‬1001‭ ‬احضرت‭ ‬مذيعا‭ ‬كوريا‭ ‬رائدا،‭ ‬لتقديم‭ ‬مجموعته‭ ‬من‭ ‬المسلسلات‭ ‬الدرامية‭ ‬الكورية‭ ‬إلى‭ ‬السوق‭ ‬العراقية،‭ ‬و‭ ‬إن‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬البث‭ ‬لدولة‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭ ‬أرخص‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬منحها‭ ‬لمنطقة‭ ‬ما‭. ‬‮ ‬

وتابع‭ ‬التقرير‭: ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬بها‭ ‬1001‭ ‬إلى‭ ‬التنافس‭ ‬مع‮ ‬Shahid‮ ‬و‮ ‬Netflix‮ ‬على‭ ‬قناة‮ ‬MBC،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬للعراقيين‭.‬‮ ‬

‮ ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬فإن‭ ‬المنافس‭ ‬الرئيسي‭ ‬لـ‭ ‬1001‭ ‬هو‭ ‬القرصنة‭.‬‮ ‬

ويتوقع‭ ‬التقرير‭ ‬إن‭ ‬1001‭ ‬ستطلق‭ ‬جولتها‭ ‬التأسيسية،‭ ‬بهدف‭ ‬جمع‭ ‬15‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭.‬‮ ‬

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