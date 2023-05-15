

‮ ‬من هنا‮ .. ‬وهناك – كمال جاسم العزاوي‮ ‬

طرب

يظهر لنا اليوم مطربون ومطربات لا تاريخ لهم في‮ ‬عالم الغناء ولا أسماء‮ .. ‬في‮ (‬حفلات‮) ‬ومسارح كبيرة وبأعداد ضخمة من العازفين لم‮ ‬يحض بمثلها ولا بأقل منها أي‮ ‬من رواد الطرب الأصيل وأساطينة ليقدموا لنا أغاني‮ ‬لا ترقى الى الذوق ولا تتناسب مع فخامة تلك المسارح والديكورات التي‮ ‬انفق عليها الكثير كما‮ ‬يبدو‮.‬

ثمن العسل

لي‮ ‬جار مولع بتربية النحل ذلك القناص الغادر الذي‮ ‬يقبع قرب حديقتي‮ ‬يهدي‮ ‬اليه العسل وموارده ويسدد اِليّ‮ ‬اللسعات وآلامها وما ان شكوت له الأمر حتى رشاني‮ ‬بشيء من الشهد فألتزم بعدها الصمت‮.‬

شارات ونياشين‮ ‬

كلما اعجبت بمجموعة على الفيس وعلقت على منشوراتها مرة أو أكثر منحتني‮ ‬شارة أفضل المتابعين حتى أصبح عدد الشارات التي‮ ‬جمعتها‮ ‬

يفوق ماحصل عليه القائد مونتيجمري‮ ‬أو القائد رومل من نياشين بمعارك الحرب العالمية الثانية‮ .‬

رجولة وذكورة

مما‮ ‬يؤسف له أن الكثير من‮ ‬رجال مجتمعنا لا‮ ‬يفهم المعنى الحقيقي‮ ‬للرجولة ويستخدم هذه الكلمة في‮ ‬غير موضعها فالرجولة مواقف صدق وشهامة ونخوة وخلق قويم‮ ‬يفتقد اليه الكثير ممن‮ ‬ييتباهون بذكورتهم ويعتبرونها قمة الرجولة‮ .‬

قص الشريط‮ ‬

قص الشريط تقليد جميل وهو ايذان ببدء مرحلة جديدة أو منعطف مهم سيؤثر في‮ ‬حياة الناس أو بدء مشروع كبير سيغيّر نمط الحياة وما أجمله من تقليد حين كنا نراه بمواقف رسمية لمسؤولين كبار في‮ ‬الدولة بكل هيبة ووقار وما كنا لنتخيل‮ ‬يوماً‮ ‬انتقال هذا التقليد الى أصحاب الدكاكين والاكشاك الصغيرة اليوم وهم‮ ‬يصورون الدعاية والاعلان الخاص بترويج بضاعتهم ثرثرة‮ :‬من سيئات شبكات التواصل التي‮ ‬لا تغتفر اِتاحة الفرصة الذهبية للثرثرة المجانية للنساء لساعات تتعطل فيها الحياة في‮ ‬بيوتهن التي‮ ‬غدت كترعة‮ ‬يملؤها نقيق الضفادع واغضض من صوتك شبه الخالق سبحانه من‮ ‬يرفع صوته بغير ضرورة بصوت الحمير لكراهته وتأثيره السلبي‮ ‬على النفس ومع ذلك‮ ‬يصر البعض على التشبه بالحمير‮ ‬برفع مكبرات الصوت الى أعلى درجاتها في‮ ‬أماكن متقاربة‮ ‬يسمع بعضها البعض حتى دون مكبرات‮ ‬اعلانات‮ .‬لجأت احدى شركات الاعلان والترويج لمنتج الاهتمام بالشعر الى استخدام منتج من شركة اخرى أكثر جودة لانجاح تصوير الدعاية لمنتجها واخراجه بشكل أكثر اقناعاً‮ ‬للزبائن بعد فشل المنتج‮ (‬الأصلي‮) ‬بهذه المهمة الدعائية‮.‬

مبتكرات رمضانية

لو علم أهل المبتكرات والتكنولوجيا الحديثة بما‮ ‬يجري‮ ‬في‮ ‬مطابخنا الرمضانية لتسابقت شركاتهم المختصة بتصنيع أجهزة لتذوق الطعام أثناء الطهي‮ ‬بدل ربة البيت الصائمة التي‮ ‬تضيف الأملاح والأحماض الى الأكل‮ ‬دون تذوقها وغالباً‮ ‬ما تخطيء التقدير في‮ ‬ضبط الكمية المناسبة‮.‬

هدوء قبل العاصفة

لا‮ ‬يغرنك هدوء ووقار البعض ممن حولك ومجاملتهم المصطنعة وان أردت استكشاف ما‮ ‬يكنون‮ ‬في‮ ‬صدورهم فسترى منهم العجب في‮ ‬أول موقف‮ ‬

خلاف‮ ‬يحصل بينك وبينهم وستكون كمن‮ ‬يرفع‮ ‬غطاء القاذورات‮ .‬