من هنا .. وهناك – كمال جاسم العزاوي
طرب
يظهر لنا اليوم مطربون ومطربات لا تاريخ لهم في عالم الغناء ولا أسماء .. في (حفلات) ومسارح كبيرة وبأعداد ضخمة من العازفين لم يحض بمثلها ولا بأقل منها أي من رواد الطرب الأصيل وأساطينة ليقدموا لنا أغاني لا ترقى الى الذوق ولا تتناسب مع فخامة تلك المسارح والديكورات التي انفق عليها الكثير كما يبدو.
ثمن العسل
لي جار مولع بتربية النحل ذلك القناص الغادر الذي يقبع قرب حديقتي يهدي اليه العسل وموارده ويسدد اِليّ اللسعات وآلامها وما ان شكوت له الأمر حتى رشاني بشيء من الشهد فألتزم بعدها الصمت.
شارات ونياشين
كلما اعجبت بمجموعة على الفيس وعلقت على منشوراتها مرة أو أكثر منحتني شارة أفضل المتابعين حتى أصبح عدد الشارات التي جمعتها
يفوق ماحصل عليه القائد مونتيجمري أو القائد رومل من نياشين بمعارك الحرب العالمية الثانية .
رجولة وذكورة
مما يؤسف له أن الكثير من رجال مجتمعنا لا يفهم المعنى الحقيقي للرجولة ويستخدم هذه الكلمة في غير موضعها فالرجولة مواقف صدق وشهامة ونخوة وخلق قويم يفتقد اليه الكثير ممن ييتباهون بذكورتهم ويعتبرونها قمة الرجولة .
قص الشريط
قص الشريط تقليد جميل وهو ايذان ببدء مرحلة جديدة أو منعطف مهم سيؤثر في حياة الناس أو بدء مشروع كبير سيغيّر نمط الحياة وما أجمله من تقليد حين كنا نراه بمواقف رسمية لمسؤولين كبار في الدولة بكل هيبة ووقار وما كنا لنتخيل يوماً انتقال هذا التقليد الى أصحاب الدكاكين والاكشاك الصغيرة اليوم وهم يصورون الدعاية والاعلان الخاص بترويج بضاعتهم ثرثرة :من سيئات شبكات التواصل التي لا تغتفر اِتاحة الفرصة الذهبية للثرثرة المجانية للنساء لساعات تتعطل فيها الحياة في بيوتهن التي غدت كترعة يملؤها نقيق الضفادع واغضض من صوتك شبه الخالق سبحانه من يرفع صوته بغير ضرورة بصوت الحمير لكراهته وتأثيره السلبي على النفس ومع ذلك يصر البعض على التشبه بالحمير برفع مكبرات الصوت الى أعلى درجاتها في أماكن متقاربة يسمع بعضها البعض حتى دون مكبرات اعلانات .لجأت احدى شركات الاعلان والترويج لمنتج الاهتمام بالشعر الى استخدام منتج من شركة اخرى أكثر جودة لانجاح تصوير الدعاية لمنتجها واخراجه بشكل أكثر اقناعاً للزبائن بعد فشل المنتج (الأصلي) بهذه المهمة الدعائية.
مبتكرات رمضانية
لو علم أهل المبتكرات والتكنولوجيا الحديثة بما يجري في مطابخنا الرمضانية لتسابقت شركاتهم المختصة بتصنيع أجهزة لتذوق الطعام أثناء الطهي بدل ربة البيت الصائمة التي تضيف الأملاح والأحماض الى الأكل دون تذوقها وغالباً ما تخطيء التقدير في ضبط الكمية المناسبة.
هدوء قبل العاصفة
لا يغرنك هدوء ووقار البعض ممن حولك ومجاملتهم المصطنعة وان أردت استكشاف ما يكنون في صدورهم فسترى منهم العجب في أول موقف
خلاف يحصل بينك وبينهم وستكون كمن يرفع غطاء القاذورات .